Руководители государств во многом вольны, но и ограничены во многом. Поэтому искусство намека их любимое дело. Вот и на Рождество президент России Владимир Путин, похоже, сделал намек какой транспорт он рекомендует. По традиции, на Рождество он молится в отдаленных от Москвы храмах. На праздничную службу 2021 года в церковь Николы на ильменском острове Липна под Великим Новгородом он прибыл на катере на воздушной подушке. За пять дней до этого, на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, Владимир Владимирович сказал, что «гордится результатами наших судостроителей», и гордость эта относилась как раз к судам на воздушной подушке. В современной России, чтобы продвинуть проект, иногда нужны усилия президента, и за суда на воздушной подушке можно порадоваться.

Kremlin.ru Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в церковь Николы на Липне. 7 января 2021 года, Новгородская область

Владимир Путин на встрече с М. Мишустиным: «У нас появляется 10-тонное судно на воздушной подушке, называется «Хаска», его можно будет использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах Российской Федерации, причём круглогодично. Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн. Надеюсь, что тоже работа будет завершена, и эти транспортные средства в России [будут использованы] именно для того, чтобы «сшивать» нашу территорию, чтобы обслуживать наших граждан, чтобы не было населённых пунктов, до которых невозможно добраться. Надо обязательно довести это до конца».

О заречных населенных пунктах, до которых нельзя добраться по 4 месяца в ледостав и половодье, ИА REGNUM писало все 2019−2020 годы. Например, в райцентр Архангельской области Мезень переправы в 2019 году не было почти 4 месяца, и 10-градусный мороз, при котором начинают намораживать ледовую переправу, пришел только в середине февраля, когда топливо в райцентре уже кончалось. Единственная тонкая линия с материком — самолет, билет на который стоит неподъемные для селян 3700 рублей в одну сторону, и который летает всего 2 раза в неделю. «Архангельскавтодором» в зиму 2020−2021 запланированы 45 ледовых переправ. Это минимальная потребность, чтобы обеспечить сообщение с населенными пунктами «за рекой», где живут и работают тысячи людей.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Михаилом Мишустиным (в режиме видеоконференции). 30 декабря 2020 года, Московская область, Ново-Огарёво

В деревни, где на зиму остаются 2−3 старушек и стариков, переправа одна — зимой тропка, в половодье или шугу — моторка с риском для жизни. Продуктами такие деревни в ледостав и половодье снабжаются по заявкам района областной службой спасения имени И. Поливанного, покойного ее создателя. Но это изредка, и жизнь заставляет бегать за реку гораздо чаще. В распоряжении областных спасателей 6 аэросаней и ни одного судна на воздушной подушке, хотя для оперативности надо иметь такие машины в каждом районе области, которых 19. Пока этого нет даже в планах, и спасатели люди скромные — выкатишь начальникам «шар» больших размеров — жестко поправят.

Нет универсального технического решения проблемы с доступностью — нужна гибкость, линейка решений. Там, где живет 10 человек, зимой достаточно деревянных мостков через реку, а на половодье и шугу — аэросани МЧС. Где человек 50 и какая-то экономика, а река шириной до 25 метров, помогут танковые мостоукладчики с вылетом стрелы на 27 метров, или сварные однопролетные мосты с грузоподъемностью тонн на 10, которые способны делать на соломбальской «Красной Кузнице». Проблема — грузовые переправы более 25 метров. Наука и техника на такие расстояния ничего кроме воздушной подушки, аэросаней или капитальных мостов предложить не может. Интересно могли бы придумать химики, предложив недорогие, безопасные для природы составы — с возможностью превращаться при нулевых температурах в плавучую переправу на один сезон. Что-то вроде пенополиуретана. Но пока такие решения не ищутся, и власти ориентируются на недешевые суда на воздушных подушках. Хотя по однопролетным металлическим мостам проблему мог бы решить и северодвинский ВПК по заказу губернатора А. Цыбульского, распространив серию на весь Север и Сибирь.

Рыбинская верфь Судно на воздушной подушке «Хаска» может брать на борт 10–тонную грузовую машину

Сайт Ростеха сообщает по «Хаске»: «В 2018 году конструкторы Рыбинской верфи, входящей в концерн «Калашников», приступили к разработке СВП скегового типа «Хаска 10». Судно рассчитано на многоцелевое применение и создается в рамках государственной программы по освоению шельфовых месторождений. С его помощью станут более доступными регионы Сибири, Дальнего Востока, Арктики и рек Волго-Камско-Балтийского региона.

«Хаска» может перевозить до 10 тонн груза и разместить на борту, к примеру, трехосный тягач «КамАЗ». Длина судна — 20,8 м, ширина — 12,5 м, высота — 7,4 м, водоизмещение — 35,7 тонны, мощность силовой установки — 4×800 л. с., скорость — 40 узлов. Управляется судно экипажем из 3 человек. В автономном режиме судно может проводить до 3 дней с дальностью плавания до 400 миль.

В данный момент работы по «Хаска 10» идут полным ходом. Рыбинская верфь занимается строительством совместно с заводом «Вымпел», еще одним предприятием судостроительного кластера «Калашникова». Премьера нового судна на воздушной подушке должна состояться уже в текущем году».

Все лучше, чем без «Хаски», но возникает вопрос, правильно ли выбрана концепция воздушной подушки. Ростех так описывает особенности двух конструкций устройства: «Особенностью конструкции «Хаски» являются гибкие ограждения-скеги. Именно скеги считаются одним из слабых мест СВП этого типа. Если для амфибий повреждение «юбки» не является критичным, то вывод из строя жесткого скега превращает скеговое судно в обычный водоизмещающий корабль с потерей скорости и всех остальных преимуществ СВП. Гибкие скеги отчасти решают эту проблему, они более устойчивы к воздействиям и могут огибать препятствия.

Рыбинская верфь Испытания «Хаски» надо провести в самых суровых условиях Севера и Сибири, на торосистых реках, и только после них запускать в массовое производство

Разнообразные по конструкции СВП можно разделить на две большие группы: скеговые и амфибии. Плюсом последних, как уже следует из названия, является то, что они способны двигаться по разным типам поверхности — по воде, льду, ровному грунту, болотистой местности, песчаным пляжам. К ним относятся суда, построенные по камерной и сопловой схемам.

В камерных СВП воздух нагнетается под куполообразное днище и свободно вытекает по его периметру. В сопловых судах воздушная подушка ограждается воздушной завесой, которую создают сопла по периметру днища. С изобретением «юбки» — мягкого ограждения для воздушной подушки — этот тип СВП стал самым распространенным. Минусом амфибий является их сравнительно плохая управляемость, связанная с отсутствием контакта с водой. При сильном ветре скорость судна падает, и его может просто сдуть с курса.

Название скеговых СВП произошло от английского слова «скег» — бортовой поплавок или ограничитель. В скеговых судах для уменьшения расхода воздуха подушку ограждают по бокам жесткими скегами или баллонами. Эти СВП, в отличие от амфибий, используются в основном на воде, так как скеги должны быть погружены в воду. В связи с этим скеговые суда более устойчивые, чем амфибии. СВП этого типа по общей конструкции, силовой установке и управлению ближе к традиционным судам».

Эксплуатация судов на воздушной подушке в спасательной службе Архангельской области показала быстрый выход мягкой «юбки» из строя — из-за торосов. Потому служба и заменила подушки на аэросани «Патруль» саратовского производства с жестким днищем. Но их грузоподъемность всего 4 человека.

Kremlin.ru Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в церковь Николы на Липне. 7 января 2021 года, Новгородская область

Напрашиваются выводы — перед массовым производством «Хаски» надо провести тщательные испытания в условиях Севера и Сибири, на северных торосистых реках. Прямо посоветую изготовителям «Хаски» провести их на Северной Двине. Из-за различных условий огромного региона надо разрабатывать не одну опытную модель, а как минимум две — основанных на разных принципах. Одну, к примеру, скеговую, другую амфибийную. Сам Ростех сообщает, что амфибийная, в отличии от скеговой «Хаски», может ходить по болотам, отмелям — которых много на северных реках, выходить на берег. На «Хаске» надо предусмотреть небольшую пассажирскую кабину, возможно, съемную, так как любые переправы — это в первую очередь люди, иногда больные или увечные.

Надо начать разработки и недорогих металлических однопролетных мостов для преодоления малых рек, и приемлемые для экологов решения, связанные с химией, плавающей застывающей пеной на один сезон и чем-то подобным — на замену ледовых переправ.

Но процесс поворота госкорпораций лицом к нуждам окраин страны пошел, и это хорошо!