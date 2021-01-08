Под занавес 2020 года, 30 декабря на официальном сайте правовой информации был опубликован Федеральный закон № 514-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым Центробанк страны в том числе наделяется как дополнительными обязанностями, так и дополнительными полномочиями. Наиболее интересным для абсолютного большинства россиян является новшество закона, касающееся комиссий за переводы. Так, претерпели изменения отдельные положения статьи 18 закона «О банке России» (№ 86-ФЗ). В результате таковых теперь ЦБ РФ при необходимости может устанавливать максимальные значения размеров вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт. То есть определять максимальные размеры комиссий ЦБ может не только относительно платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» в рамках договоров о приеме электронных средств платежа за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, но и относительно комиссий, взимаемых самими платежными системами. Вероятно, эта мера может регулировать комиссии при «расчетах» цифровой валютой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Но здесь еще важно отметить, что, несмотря на то, что статья 18 предусматривает функции Совета директоров ЦБ, соответственно именно этот Совет может определять максимальный размер комиссий, в то же время данная статья относится к той главе закона о Банке России (третьей), которая касается обязанностей и обязательств национального финансового совета и органов управления Банком России. Напомним, что в национальный совет численностью 12 человек входят представители, направляемые Советом Федерации, Государственной думой, президентом и правительством РФ. Сюда же входит и председатель Банка России. То есть так или иначе политика ЦБ при определении размера комиссий должна будет преследовать цели и задачи, обозначенные и законодательной, и исполнительной ветвями власти страны. Если вспомнить события, связанные с подписанным президентом РФ законом, касающимся так называемого банковского роуминга, и по сути ответными на него мерами отдельного банка, чье «имя» не будем упоминать всуе, то данное внесенное изменение в статью 18 закона «О банке России» выглядит очень даже логичным. Думается, теперь нам всем, по всей видимости, предстоит наблюдать за новой «битвой» между Эльвирой Набиуллиной и Германом Грефом. Возможно, у последнего даже может возникнуть своего рода «группа поддержки» из лиц, заинтересованных (чем не Дерипаска, например) «расколоть», пожалуй, один из самых крепких в истории ЦБ современной России «орешков».

Также из данной статьи исключили пункт, касающийся утверждения Советом директоров ЦБ РФ порядка определения базового уровня доходности по договорам банковского вклада. Но это такая мелочь на фоне того, что привлекательность банковских вкладов уходит в прошлое в принципе.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Важным видится и изменение в закон о Банке России, касающееся того, что теперь ЦБ вместе с правительством будет как бы чаще «сверять часы» в области определения и реализации единой денежно-кредитной политики и особо определения и реализации же политики, в целом касающейся развития финансового рынка: проект основных направлений такой политики будет рассматриваться и приниматься не раз в три года, как было до принятия нововведений, а на очередной год и на плановый период, равный двум годам, следующим за очередным годом. Необходимость более частого пересмотра политики совершенно очевидно продиктована невероятной скоростью происходящих в мире изменений в финансовой сфере.

Ну и, пожалуй, еще одним из наиглавнейших изменений можно считать усиление роли ЦБ как регулятора рынка услуг страхового сектора. Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» теперь предусматривает и анализ деятельности страховых компаний, и очевидно, что ЦБ может установить контроль, аналогичный действующему для банковского рынка. Если дословно, то в пункт 1 статьи 30 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» внесены дополнительные абзацы, которые гласят, что «орган страхового надзора осуществляет анализ деятельности субъектов страхового дела в целях выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

В случае выявления таких ситуаций орган страхового надзора вправе принимать меры, предусмотренные статьями 325.1, 325.2 и 326 настоящего Закона, а также в соответствии с федеральными законами осуществлять меры по предупреждению банкротства страховых организаций».

С учетом того, что страховой рынок сегодня, так или иначе, причастен к реализации неких финансовых инструментов, вполне способных заменить или вытеснить банковские вклады, озабоченность властей финансовой стабильностью страховых компаний понятна. Особенно, когда страхование приобретает всё более массовый характер.