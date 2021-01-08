По мере того, как Америка мучительно осознаёт, что глобалистский олигархат, орудием которого выступила демократическая партия США, победил демократию, а подконтрольная им медиамашина всеми силами отвлекала народ от преступления, всплывают цифры украденных у Трампа и переданных Байдену голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Более сорока тысяч украли в Джорджии, более четырёхсот тысяч — в Пенсильвании, на двести тысяч число бюллетеней превышает число проголосовавших в Висконсине. Как оказалось, голоса оказалось легко вбросить, но нелегко удалить.

Случившееся американские консервативные СМИ называют избирательной катастрофой 2020 года. Число фальсификаций беспрецедентно. Победу Трампа доказали учёные-математики, но их доводы отброшены.

Американцы должны притвориться, что ничего не видели и принять президентство Байдена как законное. Ни один суд в США не разрешил рассматривать по существу ни один иск по выборам, фактически исключив даже возможность доказать, что Байден прав или не прав. «Самая справедливая» американская судебная система дошла до того, что такие судебные слушания признала опасными для демократии.

(сс) Anthony Crider Демонстрация сторонников Трампа, утверждающих, что у них украли победу

При этом американцы спрашивают: а почему опасными для демократии не называли слежку ФБР и ЦРУ за Трампом? Почему остались безнаказанными ложные утверждения директора ЦРУ о сговоре Трампа и России? В США посредством якобы демократических процедур фактически свергли президента, а ангажированные политики и СМИ не сказали по этому поводу ни слова. Напротив, выборы названы «самыми демократичными».

При этом сам Байден серьёзно скомпрометирован коррупционными скандалами на Украине и в Китае. Любые попытки расследования этих обвинений натыкались на сопротивление, а пятьдесят бывших старших офицеров разведки даже подписали письмо, что это российская дезинформация. Кто и почему так боялся, что правда разрушит президентские перспективы Байдена?

Все эти вопросы задают не российские, а американские СМИ. И хотя это не господствующий демократический пул, их голос в США слышит половина страны. Для людей, трезво мыслящих и умеющих анализировать, нет сомнений в том, что захват Капитолия был классической провокацией.

Наивно верующий в американские демократические ценности Трамп призвал своих сторонников выступить против фальсификации выборов, чем незамедлительно воспользовались именно те, кто фальсифицировал эти выборы. Провокаторы находились как в числе митингующих, так и среди полиции, о чем свидетельствуют кадры захвата Капитолия. Полиция удивительно легко пропустила толпу за ограждения, чего не имела права делать ни при каких обстоятельствах, и фактически призвала идти на Капитолий.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия США

Демократы использовали эпидемию как повод уничтожить средства защиты от фальсификаций при голосовании. Наблюдателей за голосованием и подсчётом голосов просто выгнали. На некоторых участках просто досрочно прекращали голосование, как только Трамп вырывался вперёд. Цифры двигались волшебным образом, на глазах всего изумлённого мира переходя от Трампа к Байдену.

Байден нелегитимен для половины избирателей США, но он приведён к власти. Это уже не демократия. Сегодня сенаторы уже обсуждают идею закрыть телеканал Трампа. Оруэлловская антиутопия «правда — это ложь» воплощается в жизнь на наших глазах.

14 декабря 1975 года президент США Рональд Рейган в интервью журналисту Майку Уоллесу сказал: «Если фашизм когда-либо появится в Америке, это будет во имя либерализма». Сегодня мы видим подтверждение его слов. Демократия в Америке закончилась.

Для России президентство Трампа не было не только периодом улучшения отношений, но характеризовалось ужесточением санкций. Вопрос не в том, кто для России лучше — Трамп или Байден, а в понимании того, что силы, которые стоят за Байденом, для которых «правда — это ложь», а «диктатура — это демократия», сначала расправятся с любым проявлением свободомыслия в США, а затем жесточайшим образом будут этот «новый мировой порядок» навязывать всему миру.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Вот почему для выработки стратегии действий России на предстоящий период нам очень важен объективный и неангажированный анализ событий, происходящих в США.

На мой взгляд, мир перешел в новую историческую реальность.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ