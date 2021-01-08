



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Баден

Католический мир бурлит. Штурм протестующими Капитолия в Вашингтоне вызвал сильную реакцию как в Католической церкви в США, так и за ее пределами. «Я присоединяюсь к людям доброй воли, осуждающим сегодняшнее насилие в Капитолии США, — заявил президент Конференции католического епископата США архиепископ Лос-Анжелеса Хосе Гомес. — Молюсь за сотрудников Конгресса и Капитолия, за полицию и за всех, кто старается восстановить порядок и общественную безопасность». Есть и более радикальные заявления со стороны католических изданий. Американский портал National Catholic Reporter в редакционной статье требует от католиков «признаться в соучастии в неудавшемся перевороте», а британский The Tablet уверен, что Дональд Трамп «заслуживает того, чтобы провести остаток своих дней в тюрьме».

Католическая церковь, католицизм и католики выдвинулись сейчас на первый план политического противостояния в США. Этому поспособствовали и четыре года правления Трампа, и его предвыборная дуэль с Джо Байденом, который определяет себя практикующим католиком. Как считают некоторые американские аналитики, это нечто «потрясающее» для страны, в основании которой лег «яростный антикатолицизм», а католики привыкли позиционировать себя преследуемыми всеми аутсайдерами. Однако сейчас они смогли подвинуть на политической сцене традиционно сильных протестантов, часть из которых, белые евангелисты, считаются главной электоральной базой Трампа. Правда, такое возвышение католиков влечет за собой определенные опасности для них самих. Как замечает ватиканская газета L'Osservatore Romano, «восстание в Вашингтоне показывает, что трампизму суждено оставить глубокую борозду на американской политической арене. По крайней мере, ему предстоит изменить баланс внутри Республиканской партии, которая может расколоться». Помимо того, пишет издание, Трампу удалось собрать вокруг себя и дать «вид на жительство» целой плеяде групп, которые ранее были малозаметны, но теперь заговорят громким голосом.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия

В том числе в среде американских католиков. За несколько дней до штурма Капитолия консервативный портал LifeSiteNews опубликовал беседу экс-стратега президента-республиканца Стивена Бэннона с бывшим апостольским нунцием в США архиепископом Карлом Мария Вигано. Напомним, что Вигано известен своей войной с папой Римским Франциском и активной поддержкой Трампа в ходе избирательной кампании. «Очевидно подчинение Бергольо (папы Франциска — С.С.) глобалистской повестке дня, а также его активная поддержка избранию Джо Байдена, — заявил Вигано. — Точно так же очевидна враждебность Бергольо к Трампу и его неоднократные нападки на президента. Ясно, что Бергольо считает Трампа своим главным противником, препятствием, которое необходимо устранить, чтобы можно было начать Великую Перезагрузку». Сторонников этой точки зрения недостаточно, чтобы устроить раскол в Католической церкви в США, но они есть. Если в стране появится партия трампизма, вполне возможно, что они там найдут своем место. Это первое.

Второе связано с потенциальными изменениями в существующей Республиканской партии. Журнал американских иезуитов America отмечает серьезный сдвиг: анализ итогов президентских выборов показывает, что образованные и богатые белые в пригородах перешли на сторону Байдена, в то время как чернокожие и латиноамериканцы в городах — на сторону Трампа. Рабочий класс значительно более религиозен и консервативен, чем состоятельные граждане. Интерес здесь вызывает то, что таким американцам с низким уровнем дохода трампизм предлагает альтернативу, средний путь между «социализмом» и неограниченным капитализмом. И это то, замечает издание, о чем говорит социальная и этическая концепция Католической церкви: поддержка профсоюзов, увеличение прожиточного минимума, право на здравоохранение, борьба с абортами и любовь к семье, внимание к нуждам религиозных общин. В случае принятия республиканцами этой новой идеологии получится, что они выступают за обездоленных и верующих, в то время как демократы будут представлены адвокатами корпораций и агрессивного секуляризма.

Дональд Трамп и Джо Байден

А это затрагивает уже не только американских католиков, но и Ватикан в целом. Ведь папа Франциск тоже говорит о неприемлемости современного капитализма, критикует «культуру отбросов», призывает к перераспределению доходов. Однако складывается впечатление, будто понтифика в первую очередь волнуют регионы, расположенные за пределами «богатого» Запада, что вызывает непонимание тех западных католиков, которые видят, что и в их собственных странах хватает бедных и им тоже надо помочь. При этом западные католики замечают, что Ватикан покровительствует глобальным организациям, обещающим продвигать «инклюзивный капитализм» в интересах развивающихся государств Азии и Африки, но в число основателей этих фондов входят транснациональные корпорации, еще более разбогатевшие во время пандемии коронавируса на фоне резкого сокращения доходов рабочего и среднего класса. Такая противоречивая политика Святого престола может добавить трампизму новых сторонников из числа католиков.