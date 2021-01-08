Устроить Конгрессу Белый дом Трамп так и не решился
Байден теперь навсегда самозванец, укравший в трамвае линии «Б» корону Британской империи
«Там собрался у ворот ентот… как его… народ. В общем, дело принимает социальный оборот». Трудно сказать, читали ли сенаторы США Л. Филатова, но можно быть уверенным, что момент, когда их выводили из здания с чёрного входа, а в это время с центрального в Капитолий врывались возмущённые толпы, они не забудут до конца своих дней.
Как выяснилось, политический класс США — это такой коллективный голубой воришка Альхен, который состоит из трусов и предателей с отменным чутьём на то, когда их собираются бить, может быть, даже ногами. Нэнси Пелоси бежала быстрее лани, а предводитель местного дворянства Пенс побил все рекорды по переобуванию в полёте.
Твиттер просто заблокировал президента США «из-за распространения им ложной информации». Трамп ускоренно превращается в Януковича, тогда как украинизация США разворачивается просто угрожающими темпами.
Американский Майдан, бессмысленный и беспощадный, конечно, подавят. Но протест уйдёт вглубь, и где он снова прорвётся, не скажет никто — ведь никто не ожидал именно такого сценария в самую последнюю минуту, когда уже всё было решено. Трамп, при всей его обезбашенности, не потянул не то, что на Ленина — даже на Ельцина. Ни на броневик, ни на танк взбираться не решился, кепкой махать не стал, не шутить с восстанием не требовал.
Вообще, Трамп был обречён с первого дня своего президентства. Он не мог победить просто потому, что не мог сделать революцию, а диктатура правящего класса не оставила ему ни малейшего шанса даже при всей поддержке революционного народа. У Трампа не было революционной партии — республиканцы его не считали за своего и принимали, брезгливо кривясь или корыстно потирая ладошки.
Чистку партии Трамп был провести не в силах, отделить меньшевиков от большевиков не мог. «Мы пойдём другим путём» не провозглашал. Вокруг него были мошенники, трусы и карьеристы. С такими в революцию не ходят.
И даже имея на своей стороне армию, пригнать на берег Потомака эсминец «Уинстон Черчилль» и пальнуть разок из пушки Трамп не решился. Все свои козыри он побоялся применить. Жить в шалаше с Мелани на берегу какого-нибудь американского Разлива он не умеет, а без всех этих навыков пытаться делать в США революцию, о необходимости которой так долго говорили штурмовавшие американский Зимний — дело архибезнадёжное.
Однако народ попробовал — и увидел трясущиеся зады трусливо убегавших министров-капиталистов. Пролилась кровь — сакральная жертва принесена. Булыжник вновь оказался оружием пролетариата. Аппетит приходит во время еды, а революционные университеты — самая лучшая школа обладателей кипящего от возмущения разума.
Теперь у американской революции есть лидер и есть своя революционная сакральность. Есть движущие силы и социальная база. Осталось уйти с Твиттера, избавиться от иудушек и политических проституток и начать издавать свою «Искру».
Ничто так не укрепляет революцию, как реакция. Половина страны на стороне штурмовавших Капитолий. И эта половина будет искать повода выразить свой подавленный гнев. Байден теперь навсегда самозванец, укравший в трамвае линии «Б» корону Британской империи.
Окружение будет есть его глазами, но глухой ропот на улице станет причиной его бессонницы. Не зря же он назвал происходящее не беспорядками, а мятежом. Хотя при настоящем мятеже он бежал бы из Капитолия, переодевшись в женское платье.
Америка меняет кожу, сбросив которую обратно не влезешь. Элита утратила легитимность и теперь будет отгораживаться от народа штыками, как бразильская буржуазия. Горючий потенциал в американском обществе накоплен огромный, и Байден ещё не раз пожалеет, что ввязался в эту историю. Ибо есть у революции начало, нет у революции конца. Верной дорогой идёте, товарищи.