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События в Вашингтоне, где протестующие ворвались в Капитолий, потрясли Польшу. Для многих польских политиков эта конфликтная ситуация стала шоком. Если ответ на вопрос о дискредитации США как государства для Варшавы еще неоднозначен, то в другом нет сомнений: «лучший друг» правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), американский президент Дональд Трамп, стал «токсичным активом», от которого следует поскорее избавиться.

Представители «Права и Справедливости» стараются сейчас не упоминать Трампа. Президент Польши Анджей Дуда ограничился твитом, в котором отделался словами, что «события в Вашингтоне являются внутренним делом США». Однако такую отстраненную позицию могут позволить себе очень немногие, в число которых не входит PiS, активно эксплуатировавшая свою «дружбу» с Трампом последние четыре года. Тем более что забыть о ставке на уходящего президента правящей партии не даст оппозиция. Глава «Гражданской платформы», крупнейшей оппозиционной силы, Борис Будка публично назвал визит Дуды к Трампу, состоявшийся в июне прошлого года, ошибкой. «Меня беспокоит польский аспект, то, что президент Анджей Дуда создал серьезный кризис на будущее, когда пытался использовать Трампа для предвыборной кампании. Вот что происходит, когда в Польше появляются безответственные политики, популисты, которые думают сходно с Трампом», — заявил Будка в эфире радиостанции TOK FM.

Скриншот видео Телеграм-канала @usaperiodical Полиция занимает позиции перед Капитолием. Вашингтон, 6 января 2021 года

Ясно также и то, что кадры штурма Капитолия ударили в принципе по проамериканской Польше и проамериканским полякам. Это отразится на Полонии в США, которая хвасталась, что на выборах 2016 года привела республиканца в Белый дом, а вслед за ней эти мантры повторяли в Варшаве. Сейчас, как передает Польское агентство печати, большинство американских поляков критически отнеслись к беспорядкам в Вашингтоне, и такое мнение в значительной степени разделяют даже «республиканские сторонники президента Дональда Трампа», опрошенные изданием. Однако главным неудачником можно назвать все же Дуду, который в первых числах января сего года объявил о создании Бюро международной политики при президенте Польши, которое будет вместо польского министерства иностранных дел выстраивать отношения с администрацией Джо Байдена, и делегировал туда начальника своей канцелярии.

Вместе с Дудой проваливается министр национальной обороны Мариуш Блащак, с именем которого связаны многомиллиардные закупки американского оружия в надежде, что это оценит Трамп, а также чиновники и политики, лоббировавшие контракты на поставку в Польшу американского СПГ. А в выигрыше оказывается европейское направление, олицетворяемое польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Как становится очевидным сейчас, его согласие на уступки Брюсселю ради получения грантов, заложенных в бюджетах ЕС на 2021 — 2027 годы и Фонда восстановления экономики после коронавируса, обеспечило Польшу дополнительными средствами, которые она иначе нигде не получила бы. Если председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский решит после всего, что произошло в США, снова перетряхнуть правительство, Моравецкий получает возможность насытить его своими людьми. Помимо того, премьер укрепил позиции в преддверии ожидаемого в мае Конгресса PiS, где будут переизбирать партийное руководство.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Но это тактические маневры. Стратегически важным является другое: какие уроки извлечет Варшава из американского кризиса? «Все это вызывает вопрос о внешней политике Польши, которая в последние четыре года уделяла так много внимания Трампу, — пишет Rzeczpospolita. — Эта ставка, конечно, больше недействительна. Однако разве пересмотр международной стратегии нашей страны не должен идти дальше, включая поиск альтернативных союзников? Так, на всякий случай». Логично рассуждая, должен. При этом Варшава может наступить на старые грабли, занявшись поиском взамен США нового суверена вместо выстраивания многовекторного курса. О таком сценарии предупреждает оппозиционный депутат Павел Коваль, который в эфире телеканала TVN24 отметил: «Мы привыкли за последние 30 лет вести себя как дети, растущие в западном мире, это значило, что не нужно до конца стараться, не нужно вести себя серьезно, потому что есть США, и они помогут нам». Отсюда риск простых решений, смены «родителей», когда вместо американских папы и мамы появятся европейские.

К подчинению ЕС призывают Польшу ряд экспертов и политиков, пугая, что в противном случае придется рассматривать в качестве альтернативы Китай и Россию. Рассуждения такого рода страдают знаковой ошибкой. Варшава переоценивает свое влияние и место в мире, считая, что за нее будут драться. Это не так. Польше следует сегодня сузить свое геополитическое пространство, проанализировать состояние своих отношений с соседями. А уже после этого можно будет позволить отодвигать рамки горизонта.