Фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла» вышел в новогодние праздники и закономерно пользовался в эти дни успехом, собирая полные (с учетом коронавирусных ограничений) залы. Зрелище в стиле «русского фэнтези», в то время как Голливуд практически парализован пандемией, было просто обречено на популярность. Но вот насколько эта популярность заслужена?

Цитата из к/ф «Последний богатырь: Корень зла». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2020. Россия

Нужно сказать, что именно как зрелище фильм неплох. Красивые заснеженные пейзажи, вальяжно парящий в воздухе Рыба-Кит, зловещие переплетения «корней зла», бывалый-тертый Колобок со знанием боевых искусств, гора-голова у входа в царство мертвых — все это способно на время завладеть вниманием. Вот только компьютерные спецэффекты не способны восполнить нехватку содержания.

Сиквел не развивает то, что было показано в первой части, а просто механически пережевывает мотивы оригинала. Персонажи, которые при всей их неоднозначности и моральной сомнительности были свежими и колоритными, теперь просто появляются на экране бледными тенями самих себя. Нет ни развития образов, ни неожиданных поворотов. Особенно это заметно в главном герое — Ванюше Муромце.

Kinopoisk.ru Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»

По задумке режиссера, Ваня, решивший остаться в сказочном Белогорье, очень быстро устал от героической роли и регрессировал в себя прежнего, то есть в привыкшего к незаслуженному комфорту мелкого жулика. Он таскает из нашего мира полезные и приятные девайсы и спекулирует на белогорском рынке туалетной бумагой, выдавая ее за улучшенную бересту для письма. Живя на два мира, ежедневно шастая в Москву, он «разряжает» Меч-Кладенец, в чем, конечно же, трусит сознаться. Жениться на Василисе он почему-то не торопится, зато ревнует ее ко всем богатырям, которым люто завидует. Сравняться с ними в силушке и удали он пытается привычными способами — при помощи воровства и жульничества.

Цитата из к/ф «Последний богатырь: Корень зла». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2020. Россия

Персонаж-плут в качестве главного героя вполне имеет право на существование. Но Ваня лишен непосредственности и живости Джека Воробья и ему подобных, он откровенно неприятен. При этом режиссер сознательно отказывается от моральной оценки, придумывая бронебойное оправдание. Оказывается, все дело в происхождении Вани от Света и Тьмы сразу, а потому в нем того и другого поровну. Но спокойно! Ваня, ведущий себя на протяжении почти всего фильма как «животное вроде козла», в какой-то момент — внезапно, но предсказуемо — снова переключается в героический режим и спасает положение. Переключение обставлено совершенно нелогично и немотивированно — гибель Ильи Муромца, к которому герой не проявлял особо теплых чувств, внезапно буквально переворачивает его душевный мир, порождая мощный катарсис. Надолго ли?

Цитата из к/ф «Последний богатырь: Корень зла». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2020. Россия

Что касается Зла, которому противостоит Иван со товарищи, то оно еще более невразумительно, чем в первом фильме. Следуя своей теории о неразрывном единстве Света и Тьмы, Дьяченко превращает в злодея абсолютно положительного волшебника Белогора, коварно убитого своим учеником, юным Кощеем. Получив по голове зачарованным камнем, Белогор превращается в Роголеба — воплощение самой Тьмы, и веками пробивается из-под земли в виде ядовитого древоподобного монстра. Почему так происходит, совершенно непонятно. А все добрые качества и благородные убеждения оказываются лишь иллюзией. Толкиновский Гэндальф Серый, побывав на краю смерти, стал только еще светлее, но такое нынче не в моде, в моде — моральный релятивизм и отсутствие положительных образцов, моральная индульгенция для слабых, трусливых и эгоистичных.

Цитата из к/ф «Последний богатырь: Корень зла». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2020. Россия

Весь философский «намек», содержащийся в сказке, как и в первом фильме, сводится к пропаганде отсутствия четкой морали. Ради этого Дьяченко обращается к образу Земли-Матушки, которая в равной мере питает и Свет, и Тьму. Это совершенно чуждо традиции русских сказок, где Мать Сыра Земля хоть и требует к себе уважения и является грозной силой (тут можно вспомнить суму с «тягой земной», которую не смог даже приподнять великан Святогор), но лишена хтонических черт и помогает рожденным на ней добрым героям, а не злодеям и чудовищам. В фильме же злобный Роголеб напоминает Антея, и побеждает его Ваня соответствующим образом — перенеся в родную, забетонированную на семь этажей вглубь Москву. Тут можно было бы разглядеть иронию над современной искусственной реальностью, вот только Ваня уж очень сильно к ней привязан, да и будь Москва другой, не было бы спасения от монстра.

Цитата из к/ф «Последний богатырь: Корень зла». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2020. Россия

Что до земель сказочных, то, кроме природных красот, им совершенно нечем похвастаться. Населены они диковатыми пейзанами и не менее диковатыми богатырями, которые способны лишь «убивать» ванюшины электрогенераторы и меряться удалью на полосе препятствий, перед настоящим же злом они оказываются совершенно беспомощны, превратившись в слепых и безмозглых марионеток этого самого зла. Так что спасать мир по традиции приходится сказочным аутсайдерам, которые выглядят совершенно уставшими от жизни. Развеселая чернушность, отличавшая первый фильм, сменилась вялой серостью. Пожалуй, образ нового персонажа — Колобка, который похож то ли на «бича», то ли на бывалого завсегдатая «зоны», отражает всю глубинную суть фильма. Если в народной сказке Колобок воплощает подростковое озорство и непослушание, смешанное с наивностью, то здесь он напоминает Хрюна или Степана из давнего телешоу «Тушите свет» — он немолод, бит жизнью, циничен и страдает от тотального одиночества. Отпечаток такой же усталости лежит на всех персонажах. Кощей Бессмертный, бывший когда-то весьма интересным антигероем, после возвращения из мертвых напоминает зомби, Баба Яга растеряла весь свой хамоватый шарм, Водяной показывается лишь в эпизодах. Совершенно пустопорожним выглядит Финист Ясный Сокол, введенный в сюжет лишь для того, чтобы Ваня не терял тонуса.

Kinopoisk.ru Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Словом, совершенно непонятно, зачем снят этот недешевый по исполнению фильм (имеющий к тому же в финале намек на возможное продолжение). Если первая часть являла собой довольно остроумную и ядовитую постмодернистскую иронию над русским культурным наследием и над современной молодежью и ее нравами заодно, то вторая напоминает дохлую кошку, из которой пытаются выжать «еще глоточек», как в известном анекдоте про неудачную терапию алкоголика.

Одна из главных проблем современного коммерческого кинематографа заключается в том, что появление новых произведений обусловлено не художественной необходимостью — желанием сказать какое-то новое слово, — а исключительно потребностью в новой порции денег. Особенно это касается сиквелов. Возможно, именно в этом — в преимущественно денежном интересе — и скрыт корень зла, которое не дает отечественному кино вернуться на тот уровень, который занимают советские фильмы-сказки. Они ведь не только поражали воображение экранными чудесами, но и воспитывали, не отрываясь при этом от живительной почвы народной культуры.