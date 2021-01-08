Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал в Instagram, что в 2021 году будут построены дома для медиков новой инфекционной больницы и онкологического центра. Пятиэтажные многосекционные дома появятся на улице 1-я Лагерная. Название улицы, возможно, имеет исторические корни — бараки в этом микрорайоне, как рассказывают, строили пленные немцы, а совсем рядом расположена исправительная колония №33 УФСИН России по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартиры для врачей

https://www.instagram.com/p/CJpvsf0spZR/

Захотел бы я жить на улице 1-я Лагерная? Почему нет, если само жильё неплохое и, тем более, если будет предоставлено. Но каждый раз, сталкиваясь с названием, получал бы невидимые и, казалось бы, неощутимые раны. Чиновник скажет, что слово «лагерь» имеет и нейтральное, и положительное значения, например, детский оздоровительный лагерь. Но поспорит, увы, не со мной, а с реальным культурным контекстом. И дети, растущие в этом месте, будут мальчиками и девочками «с первой лагерной».

Нумерация топонимов в Саратове повсеместна. Из центра на северо-запад тянутся десять «дачных» микрорайонов. По названиям трамвайных остановок — «1-я Дачная», «2-я Дачная», «3-я Дачная». На «шестой» один трамвайный маршрут заканчивается, начинается следующий. А Дачные продолжаются. Есть ещё и «11-я Дачная», туда и вторая трамвайная ветка не доходит. Впрочем, это скорее положительный пример использования цифр, когда они, словно засечки на линейке, градируют удаление от центра и характеризуют свой район. Если первые две Дачные — это почти центр, третья — транспортный узел и муравейник, то на девятой — по-прежнему индивидуальные дома.

TrustedExpert Саратов

Но на Дачных дело не заканчивается. Есть микрорайоны — 5-й и 6-й кварталы на севере города, 20-й и 25-й кварталы на юге, микрорайоны 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Жилучасток, 1-я, 2-я и 3-я Пролетарка, «1-й микрорайон», «34-я школа» и «75-я школа», крупные спальные районы «Солнечный 1» и «Солнечный 2». Пронумерованы даже водоёмы — реки 1-я Гусёлка и 2-я Гусёлка, пруды 1-й и 2-й Зеркальные. Особый размах дело принимает в наименованиях небольших улиц и проездов. Есть пучок Динамовских проездов, вплоть до 11-го, рядом с Большим Динамовским и Мало-Динамовским проездами, а также Динамовской улицей. К спортивному обществу «Динамо», на первый взгляд, они не имеют отношения — одноимённый стадион и секции расположены в другом месте.

Несколько Южных проездов, Соликамских, Свирских, Белозёрских, Станкостроительных, Рокотовских, Терновых, Лиственных, Елшанских, Ершовских, Прудных, Степных, Масленных, Песпективных, Блинова, Цветочных, Мартовских, Декоративных, Парусных, просто проездов с номером — 1-й, 2-й, 3-й и т.д., улиц 1-я, 2-я, 3-я … 9-я линия. Несколько Прокатных улиц, 1-я и 2-я Садовые улицы. Первые три Московских проезда находятся на северо-западе города, 4-й — на юге. В микрорайоне «Зональный 2» есть по несколько Яровых проездов, Больших Яровых проездов, Малых Яровых проездов, Нижних Яровых проездов.

Список можно продолжать ещё очень долго. И пополнить пачкой просто случайных красивых названий, которые дают новым улицам вне какой-либо привязки к местности и смыслам — Мраморная, Жемчужная, Хрустальная, Гранитная, Летняя, Апрельская, Тихая, Дорожная. Именами микрорайонов-аббревиатур — КБ, ВСО, СХИ, НИИ.

И, в общем-то, нет ничего плохого, когда градостроители упрощают задачу при освоении новых территорий и дают незамысловатые названия улицам. Но дальше требуется проделать интеллектуальную работу, чтобы помочь людям ориентироваться. Например, улицы Строителей в Москве, известные по фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», были переименованы, в частности третья стала улицей Марии Ульяновой.

Мария Александровна Ульянова

Опять же, проблема не в номерах, а в созданном хаосе случайных цифр и не несущих смысла или вводящих в заблуждение слов. У жителя, который общается с городом через его навигацию, устоялось ощущение, что собеседник — недружелюбный хам или забулдыга.

Также в ходу «беспроигрышный» вариант, когда названия улицам дают по именам заслуженных, но малоузнаваемых людей, обычно с распространёнными фамилиями. И понять, о ком идёт речь, непосвящённому человеку непросто. По логике авторов названий, тот, кто хочет узнать, в честь кого названа улица, должен сам собрать информацию. Но они забывают, что городские наименования — это прежде всего метка навигации и способ самоидентификации жителей, а уже потом — мемориальная доска. И условная улица Иванова (такой в Саратове нет) звучит как пустой звук, поскольку у каждого жителя России есть с десяток личных знакомых с такой фамилией, а ещё неопределённое число их однофамильцев среди публичных персон, так или иначе попадающих в поле зрения. И если есть потребность увековечить имя именно этого героя, нужно потрудиться сделать название уникальным, с контекстом, представляющим человека. «Улица им. Иванова И. И.» — не подходит!

Но иногда улицам в Саратове ленятся придумать даже плохое название. Для медиков строят не только жилой дом на 1-й Лагерной, но и новую инфекционную больницу на улице без названия. Асфальтовая дорога сохранилась ещё со времён СССР, это бывший участок трассы с современным обозначением А-298. Автомобили проезжали через железнодорожный переезд, и в поздние годы СССР от него решили отказаться в пользу путепровода. Однако успели поставить лишь опоры и частично сделать насыпь. Проект заморозили, стройматериалы украли, а участок трассы от Московского шоссе до Саратовской кольцевой дороги вычеркнули из карт. Но в реальности дорога осталась, она ведёт к одному из крупнейших дачных массивов на окраине города с десятком различных СНТ. Тысячи дач, многие приватизированы, некоторые стали жилыми домами. И к ним ведёт единственная дорога без названия. Поток частных автомобилей на ней такой же, как и на многих других улицах города. Туда можно приехать на такси, но обратно машину уже не вызвать, поскольку официально дороги, как и адресов, нет, агрегаторы не принимают заказы. Об общественном транспорте, разумеется, даже речи не идёт, хотя и дорога, и дачи расположены внутри границ города.

Николай Гаврилович Чернышевский

Прежде к названиям улиц в Саратове подходили серьёзнее. Центр города пережил несколько волн переименований, собрав символы различных эпох. Тем не менее они неплохо отражают уникальный облик исторической части. Например, сохранился редкий тип улиц — взвозы. Их осталось всего три — Бабушкин, Князевский и Троицкий, но это больше, чем в других городах. Транспортная артерия, идущая с севера на юг, в сторону Волгограда и Астрахани, называется улица Астраханская. Параллельно, по тому же принципу, вела другая — Царицынская улица, но её переименовали в улицу Чернышевского, что тоже неплохо, учитывая масштабы творчества саратовского писателя. Их пересекала улица Московская, действительно направленная на Москву. Проспект Кирова сумел стать уникальным саратовским топонимом, хотя сам революционер Сергей Киров не имел к городу отношения. Также понятно, почему в центре Саратова есть улицы Степана Разина, Вавилова, Яблочкова. Стандартная для наших городов улица Советская сообщает, что, во-первых, расположена в самом центре города, во-вторых, к её обустройству когда-то отнеслись внимательно. К Волге ведёт улица Волжская, мимо Саратовского госуниверситета протянулась Университетская. Отдают эхом прошлого Тулупная, Валовая, Соляная и Мясницкая улицы, Обуховский и Нескучный переулки. Приятны уху названия парка «Липки» и рынка «Пешка».

И хотя топонимика не требует больших денег, только знаний и интереса к родному краю, ни городские, ни областные власти не проявляют к ней интереса. Последним из руководителей, показавшим в этом направлении активность, был губернатор Дмитрий Аяцков. Но его энтузиазму и воле явно не хватало знаний. К примеру, в честь великого реформатора, бывшего саратовского губернатора Петра Столыпина была названа улица… в коттеджном посёлке. Сейчас же такие решения и вовсе принимаются с пугливой логикой прораба стройтреста, опасающегося, как бы чего не вышло. Он не обратится к истории из-за страха разоблачить своё невежество, не рискнёт окунуться в изучение достоверности того или иного обстоятельства, не сможет оценить заслуги уходящих современников (краеведа Худякова, метеоролога Болтухина и других), не сформулирует коротким словом особенности местности, а будет и дальше тиражировать бессмыслицу. Не пора ли забрать инициативу у строителей и вернуть разум в географию?