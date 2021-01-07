Мир знает о гитлеровском линкоре «Тирпиц», скрывавшемся во Вторую мировую войну в норвежских фьордах, как его боялся английский флот и как много раз его пытались потопить союзники. Как минимум 15 атак было проведено с воздуха и из-под воды. Но если об их итогах знает чуть меньше людей, чем о «Тирпице», то о том, откуда атаки начинались, не знают почти все.

Восемь 15-дюймовых орудий «Тирпица» заставляли англичан сопровождать конвои в Архангельск многочисленными кораблями во главе с парой линкоров

В сентябре 1944 года очередную попытку потопить «Тирпиц» англичане предприняли из Архангельска, с аэродрома на острове Ягодник. Напротив него, на берегу Северной Двины, сейчас стоят избы и шатровые церкви музея деревянного зодчества «Малые Корелы».

Когда на катере меня любезно переправили на остров, на каждом шагу виднелись следы военного аэродрома. Участки ограждали заборы из железных полос взлетно-посадочной полосы. Ямы на берегу оказались, по воспоминаниям местных жителей, землянками аэродромного вольнонаемного персонала. Сами местные жили в половине офицерского домика, вторую половину которого как отрезало ножом прошлых реформ. И еще об аэродроме помнило кладбище летчиков, самое недоступное из всех, которые я когда-то искал. Человек пять местных объясняли, как его найти, но советы приводили к одному результату: кладбище, как Китеж-град, оставалось недоступным.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Железные полосы аэродромного покрытия, половина офицерского домика — немые свидетели работы военного аэродрома

Наконец, когда команда катера начала поглядывать в сторону дома, я закинул удочку в последний раз и отправился по домам живописной деревни Сапушкино, живописно основавшейся на берегу протоки, разрезавшей Ягодник почти пополам. Здоровенный Юрий Геннадьевич, пивший чай в одном из домиков, с охотой вызвался показать могилы летчиков. По пути он с гордостью продемонстрировал новую мемориальную плиту с фамилиями земляков, павших в годы Великой Отечественной: «Памятник на окраине, собрали деньги, поставили новый в центре». Небогатые, мягко говоря, люди начинают ставить памятники прошедшей 80 лет назад войне, собирая свои кровные…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Памятник жителям деревни Сапушкино на острове Ягодник, павшим в годы Великой Отечественной войны. Поставлен на собранные местными жителями средства

Кладбище оказалось в конце огромного поля, служившего во времена аэродрома взлетно-посадочной полосой. Спустя 60 лет со времени последнего взлета оно оставалось ровным как стол, и только кое-где стараниями колхозников возникли мелиоративные канавы. Правда, и 14 мая 1938 года одной канавы хватило, чтобы огромный ТБ-3 с раненым полярным летчиком — Героем Советского Союза Михаилом Бабушкиным сломал стойку шасси и рухнул в Северную Двину. Бабушкин успел вылезти на крыло, поплыл, был выловлен рыбаками, но искусственное дыхание делали так усердно, что сломанное ребро пробило легкое, и герой Северного полюса умер от кровопотери. Черного мрамора памятник Бабушкину стоит в центре ухоженного кладбища, за которое не стыдно.

О том, что еще, кроме атаки на «Тирпиц», помнит аэродром Ягодник, ИА REGNUM попросило рассказать историка, профессора Северного Арктического федерального университета Михаила Супруна. Михаил Николаевич — участник оргкомитета правительства Архангельской области по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск.

Владимир Станулевич: Аэродром Ягодник — в какие годы существовал, какие авиачасти на нем базировались и в какое время?

Михаил Супрун: Как аэродром остров Ягодник стал именоваться с 1935 года, когда здесь разместилось морское авиазвено Архангельского погранотряда НКВД, обслуживавшее в том числе и строительство Архбумкомбината. С началом Второй мировой войны, уже в сентябре 1939 года сюда были переброшены 13 гидропланов 49-й разведывательной эскадрильи ВВС Северного флота, а в июле 1941 года, то есть спустя 3 недели после начала Великой Отечественной войны, на острове была сформирована 2-я авиагруппа Главсевморпути, состоявшая из самолетов и экипажей полярной авиации. Возглавил эту группу прославленный полярный летчик Илья Мазурук.

Как известно, в августе 1941 года для обеспечения обороны акватории Карского и Белого морей в Архангельске была создана Беломорская военная флотилия. Именно в ее подчинение и перешла 2-я группа. Ягодник стал широко использоваться всеми самолетами ВВС Северного флота, оказывавшимися в зоне ответственности Беломорской флотилии, включая гидропланы 118-го разведывательного авиаполка и дальние истребители Пе-3 95-го авиаполка, непосредственно прикрывавшие северные конвои.

Летом 1942 года на Ягоднике появились импортные истребители — «Харрикейны» и «Киттихоки» 104-й дивизии ПВО. С пополнением авиапарка в последующие годы на базе 2-й авиагруппы была образована 3-я группа, в 1944 году — ВВС Беломорской военной флотилии, в которые вошли все 80 самолетов, находившихся в подчинении флотилии.

До конца войны состав самолетного парка практически не менялся. Время от времени Ягодник использовали как аэродром подскока, как это было в 1943 году при перелете в Ваенгу 46-го штурмового авиаполка Ил-2, который при отработке топмачтового бомбометания потерял в окрестностях Архангельска несколько экипажей. В послевоенные годы на Ягоднике базировалась все та же 3-я авиагруппа, которая несколько раз меняла свое название и нумерацию. В 1956 году с появлением новых самолетов и авиабаз аэродром был закрыт.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Поле острова Ягодник на Северной Двине. В годы Великой Отечественной на нем базировались десятки истребителей, самолетов- разведчиков и учебных самолетов

Владимир Станулевич: В годы Великой Отечественной войны на острове были расположены части истребительной авиации, входившие в ПВО Архангельска. Как проходили воздушные бои над городом и портом — где разгружались миллионы тонн военных грузов из Англии и США?

Михаил Супрун: Да, но войска ПВО подчинялись командованию Архангельского военного округа, в частности, упомянутая мною 104-я дивизия, сформированная для прикрытия Двинского устья и Северной железной дороги в феврале 1942 года. На Ягоднике базировался один из трех полков дивизии — 348-й иап — где-то около 20 «Харрикейнов» и «Киттихоков». И хотя германские разведчики довольно часто пролетали над Архангельском, серьезные бои начались только в августе—сентябре 1942 года с приходом в город PQ-18-го. Именно тогда были сбиты все три «Юнкерса-88», потерянные 5-м флотом Люфтваффе в районе нашего города. Считается, что один из них был сбит младшим лейтенантом Костиковым, второй — командиром 95-го полка Жатьковым. Третий — зенитной артиллерией.

Аэрофотоснимок Ягодника, сделанный самолетом-разведчиком Люфтваффе

Владимир Станулевич: Самая известная операция «Параван», связанная с Ягодником — как она планировалась и как проходила?

Михаил Супрун: Планировалась эта операция по уничтожению самого крупного германского линкора «Тирпиц» на «самом верху». Для ее проведения были отобраны лучшие британские бомбардировочные эскадрильи «Ланкастеров»: 9-я под командованием подполковника Бейзина (первой совершившая налеты на Берлин) и знаменитая 617-я «разрушительница дамб» под командованием подполковника Тейта. Русские называли Тейта, имевшего три британских ордена «За боевые заслуги», «английским Покрышкиным». Все соединение, несшее под крыльями сверхтяжелые пятитонные бомбы («долговязики»), получило название «отряд долговязиков». В его составе не было ни одного пилота, летавшего на Берлин менее 60 раз. Операция отличалась своей оригинальностью. Более сорока самолетов должны были совершить перелет с британских островов в Архангельск и при удачном стечении обстоятельств пробомбить место стоянки «Тирпица» в одном из норвежских фьордов. Если немцы успевали поставить дымы или погода не позволяла поразить цель, то предполагалось (по плану «Б») повторить бомбардировку, но уже с архангельского аэродрома. Аэродромом базирования британских эскадрилий был выбран Ягодник, который было легко отыскать по течению Двины даже без карты.

11 сентября 1944 года операция «Параван» началась, правда, поначалу не вполне удачно. Фьорды Норвегии были затянуты густыми облаками, поэтому группа взяла курс на Архангельск. Кроме того, при подлете к Ягоднику выяснилось, что британские радисты не видят советские радиомаяки, поэтому до аэродрома назначения долетел лишь 31 самолет из 41. При планировании операции стороны просто не согласовали частоты.

Владимир Станулевич: Что стало с «Ланкастерами», которые совершили аварийную посадку в окрестностях Архангельска?

Михаил Супрун: Два «Ланкастера» сели в Кегострове, два — в Васьково, два — в Онеге. Остальные приземлились в Беломорске, Молотовске, Талагах. После небольшого ремонта 4 самолета в тот же день перелетели на Ягодник, а шесть были оставлены на местах приземления. Позднее они были безвозмездно переданы Советскому Союзу, что было большой удачей, поскольку впоследствии были использованы для создания нашей стратегической авиации.

Владимир Станулевич: Чем завершилась операция?

Михаил Супрун: Три дня пилоты готовили самолеты к новому вылету, ездили на экскурсии в Архангельск, играли в футбол с советскими летчиками или просто отдыхали на борту своего плавучего отеля — колеснике «Иван Каляев», которого ласково прозвали «баржа с Миссури».

15 сентября по получении благоприятной метеосводки из Каа-фьорда 28 «Ланкастеров» поднялись в небо и через 4 часа вышли на цель. Однако при подлете у одного из экипажей не выдержали нервы и, нарушив строй, он в одиночку атаковал линкор. По этой причине вся группа вынуждена была пойти на второй круг. Это время немцы использовали для установки дымовой завесы, и бомбы всей группы были сброшены вслепую. Уже по возвращении на Ягодник пилоты узнали, что одна из бомб все-таки поразила линкор и на его ремонт уйдет до 9 месяцев. Бомберы стали отдельными группами возвращаться в Англию. Торжественная церемония проводов последних самолетов союзников состоялась ночью 27 сентября.

По возвращении на британские острова группа снова стала готовиться к операции по уничтожению германского линкора. 12 ноября «Ланкастеры» тех же 9-й и 617-й эскадрилий наконец-то завершили затянувшуюся борьбу против «Тирпица». Точно сброшенные «долговязики» опрокинули линкор вверх килем.

(Подробнее об операции «Параван» и в целом о советско-британском сотрудничестве на Севере можно прочитать в моей статье во втором выпуске альманаха «Северные конвои…», изданном в 1994 году в Москве в издательстве «Наука»).

Линкор «Тирпиц» ремонтируется на стоянке во фьорде после одной из попыток англичан его уничтожить

Владимир Станулевич: Гибель арктического летчика и Героя Советского Союза Михаила Бабушкина — стечение роковых обстоятельств. Расскажите о ней.

Михаил Супрун: В те времена профессию летчика очень точно определяли как героическую. Техника тех лет была, мягко говоря, далека от совершенства. В среднем на каждую дюжину самолето-вылетов приходилась одна поломка. На Севере — чаще. Поэтому едва ли следует искать конспирологические причины в гибели над Ягодником Михаила Бабушкина 18 мая 1938 года. Думаю, это была ошибка экипажа ТБ-3, на котором летел известный летчик в качестве пассажира.

Владимир Станулевич: Почему нет книги о Ягоднике и архангельских военных аэродромах?

Михаил Супрун: Потому как для этого надо иметь возможность 2−3 месяца провести в центральных военных архивах. Профессиональные историки за написание книги едва ли возьмутся, поскольку по месту их службы публикация книги приравнивается к публикации одной статьи в «цитируемом» журнале. Поэтому за время работы над одной книгой, можно написать две-три котируемых статьи. Да и на издание книги самым малым тиражом требуется минимум 300 тысяч рублей.