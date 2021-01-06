В 30-й статье речь не идет о собственно «человеке читающем». Только о том, что «языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык». Однако согласитесь, что развитие книжного массива и удовлетворение читательских потребностей является именно государственным сервисом в любом цивилизованном государстве. Сиречь «обслуживанием».

Джузеппе Арчимбольдо. Библиотекарь

Однако любителям книжной словесности на Украине следует собраться с силами, поскольку с 16 июля вступает в силу 26-я статья указанного закона: «Государственный язык в сфере книгоиздания и книгораспространения». В соответствии с ней 50% всего украинского книгоиздания должно быть представлено на украинском языке.

Американские ковбои во время салунных разборок придерживались правила: «Не стреляйте в тапера — он играет как может». Так и с украинскими книгоиздателями — они делают что могут и как могут. Могут, порой, неплохо… Буквально намедни приобретенный двухтомник переводов на украинский язык Осипа Мандельштама (киевское издательство «Дух і Літера») — это просто прелесть какая-то!

Но ведь никуда не денешься от факта: российские книгоиздатели печатают больше и печатают разнообразнее. Я бы с удовольствием прочитал и «Экономикс» Макконелла-Брю, и японскую «Повесть о смуте годов Хэйдзи» и, из гендерных соображений, «Алексиаду» Анны Комниной на украинском языке. Но вот беда — на украинском их нет. А ведь были времена, когда наши друзья из Москвы и Ленинграда завидовали, что в украинском «Всесвіте» Воннегут, Сигел или Стоун появляются гораздо раньше, чем во всесоюзной «Иностранной литературе». Такой уж был у журнала принцип в ТЕ, ныне декоммунизированные, времена: только первыми издавать на советском пространстве иностранную прозу.

Александр Дейнека. Портрет девушки с книгой

Древнюю пословицу «Дуракам закон не писан» ныне можно с полным правом через запятую дополнить — «…, дураки законы пишут». И русскоязычную литературу уже давно с мазохистским наслаждением выдавливают из украинского культурного поля. Вот и недавно Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что «полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг с территории РФ». А пока такой закон — в актуальном проекте, Гостелерадио «играет как может» и всеми силами ограничивает этот импорт. В 2018 году Комитет разрешил ввоз на Украину почти 14,5 тысячи российских изданий, в 2019 году — 4,3 тысячи, а в 2020 году — уже 2,9 тысячи российских изданий. Так что, похоже, украинским любопытствующим доведется остаться без японских самураев и византийских принцесс.

ТЕ «всесвитовские» времена на Украине ушли. И, похоже, с ними уходит и «человек читающий». В январе 2020 года «Украинский институт книги» объявил конкурс на проведение всеукраинского социологического исследования «Чтение в контексте медиапотребления и життеконструювання». За 1 339 000 гривен Исследовательское агентство Info Sapiens провело это исследование, и его результаты заставляют либо всплеснуть руками, либо в отчаянии их опустить.

В исследовании приняли участие 3900 человек, а именно: 2100 взрослых и 1800 детей. В частности, было проведено восемь фокус-групп со взрослыми респондентами (18−59 лет) и 16 — с детьми в возрасте 6−17 лет.

Результаты как приговор: если в 2018 году 11% взрослых говорили, что читают книги ежедневно, то в 2020 таких только 8%. А 34% украинцев брали в руки книгу хотя бы РАЗ В ГОДУ! Ничего не читает 38% мужчин и 28% женщин. А из «читающих» детей большая часть — 57% — читает ПО ПРИНУЖДЕНИЮ!!!

Николай Богданов-Бельский. Ученицы. 1901

Причем, что интересно, в ноябре 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченкопровел заседание рабочей группы по разработке стратегии продвижения чтения. Где вполне здраво заметил, что это важная культурная привычка «для формирования смыслов, элемента саморазвития человека, роста экономической независимости государства и его престижа в мире». Суждены, конечно, министру благие порывы, но о реальных свершениях этой стратегии сами за себя говорят цифры полевого исследования.

Однако Info Sapiens засек одну тенденцию, которая, на первый взгляд, не может не радовать всех ткаченков нынешней власти: украинский язык выбирают чаще, чем русский. Впервые с обретения независимости украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам: 32% на украинском (плюс 8% в сравнении с 2018 годом) против 27% на русском (минус 1%).

Но ни ткаченки, ни обрадованные националистические сайты не заметили, что при ответе на вопрос «Якою мовою вам зручніше читати книгу?» 41% ответили: «Все равно». А это означает, что для двух третей опрошенных русский язык является «естественной средой обитания». То есть Украина — полифоническая страна. Как Канада, Швейцария или Бельгия.

Опьга Перегуд ИА Красная Весна Учебник русского языка

И так было всегда. Многие социологи помнят забавную историю 2008 года, когда институт Гэллапа исследовал отношение к русскому языку в постсоветских странах. Тогда респондентам предлагалось выбрать опросный лист: на русском или украинском языке. На Украине «в подавляющем большинстве (83% — А.Г.) выбрали русский язык». И, судя по Гугл-трендам языковых предпочтений в украинском сегменте, ситуация с использованием русского языка там не изменилась. И рост пользователей украиноязычной книжной продукции за последние два года можно объяснить только отсутствием механизма выбора книг. Что в исследовании Info Sapiens было, кстати, названо одним из основных барьеров для чтения.

А значит, вся стратегия министра Ткаченко — это не более, чем россказни для прессы. В реальности украинская власть делает все для того, чтобы отсечь украинскую читательскую аудиторию от грандиозного массива русскоязычной и мировой книжной продукции. То есть выполняет не государственностроительный, а откровенно политический заказ, органично укладывающийся в сценарий межцивилизационной борьбы Запада и Востока.

Практика показывает, что лидирующий тренд русского языка в украинском социуме, как и единство информационного пространства Украины и России, «согнуть» в настоящее время нельзя. Но что не гнётся, то ломается. И существующие тренды «взяты на излом». Судя по последним исследованиям — вместе с подавляющим большинством украинских Homo Legens.