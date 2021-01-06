Рост инфляционных ожиданий может заставить ЦБ начать поднимать ставку. В этом случае:

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

1. Прощай дешевая ипотека.

2. Обычно это в большей или меньшей степени некий удар по экономическому оживлению.

3. Это не самое большое счастье для фондового рынка. Хотя и не всегда, тут есть нюансы.

4. Могут снизиться цены на облигации, особенно с большой дюрацией. О дополнительной доходности на облигационном рынке управляющим активами приходится забыть. Хотя и здесь не без нюансов.

Удивительно, но ЦБ прогнозирует, что в 2021 году можно ожидать снижения инфляции до 3,5−4,0%.

Как мы с вами помним, в 2020 году инфляция составила 4,9% при таргете ЦБ в 4%. Такого результата мало кто ожидал. По официальному прогнозу правительства, инфляция должна была составить 3,8%. Причина понятна — рост мировых цен на продовольствие, металлы и прочие коммодитиз. Дядя Сэм и иже с ним включили печатные станки на полную мощность. Обычно все это оборачивается инфляцией, как ни странно, прежде всего именно в развивающихся странах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Проблема в том, что при текущих показателях инфляции, учитывая, что средняя ставка по рублевым депозитам сейчас 4,486%, эта ставка уже перестала покрывать инфляцию. То есть реальные ставки ушли в отрицательную зону.

Неудивительно, что мы наблюдали в 2020 году такой приток средств на фондовый рынок. А куды ж, как в том старом фильме, «крестьянину податься».

Логика ЦБ по ожиданиям на 2021 год в принципе понятна: население не богатеет, спрос будет падать, и продукты не будут так быстро дорожать. Ликвидность достаточно сильно контролируется самим ЦБ. Вспомним о рекордных заимствованиях в 2020 году.

При этом сценарии ЦБ будет не только не повышать ставку, но и, очевидно, сможет на какое-то время ее опустить до 4%. Банковские депозиты тогда вряд ли станут более выгодными, а ставки по кредитам не особо подрастут.

Но есть одно но. Если очередная геополитическая проблема ударит по рублю, это вполне может снова привести к инфляции выше 4% и в 2021 году. Не стоит недооценивать такой сценарий — уж очень часто прогнозы оказываются неверными.

Если рубль начнет дешеветь, это повысит стоимость импорта и приведет к росту инфляции. И тогда ЦБ начнет потихоньку повышать ключевую ставку. При таком сценарии мы вполне сможем снова увидеть относительно высокие ставки по депозитам и ОФЗ, а также и более высокие проценты по кредитам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Кроме того, на западе пока никто не торопится «выключать» печатную машинку. Поэтому цены на продовольствие и другие товары имеют шанс еще подрасти и весьма неслабо.

Из этой ситуации можно сделать два вывода:

1. В ближайшие несколько месяцев ключевая ставка, скорее всего, расти не будет. Так что ставки по депозитам и доходности ОФЗ значительно не поменяются. Но в будущем имеют перспективу подрасти. Насколько скоро, зависит от курса рубля.

2. Если вы собираетесь брать ипотеку или любой другой кредит, стоит либо поторопиться, либо по меньшей мере внимательно следить, не накопилось ли у ЦБ причин повысить ставку. Ведь вслед за ставкой вырастут и проценты.

Хотя, что касается ипотеки, смотреть тут стоит, скорее, не на ставки. А на потенциал вашей семейной платежеспособности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Давайте откровенно. Рост ставок по ипотеке — это гораздо менее значительный аргумент для отдельно взятого человека к тому чтобы принять решение о покупке квартиры, чем то, будет ли у него и дальше все хорошо (или не очень) с доходами.