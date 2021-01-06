



Иван Шилов ИА REGNUM

«Интерфакс» со ссылкой на свои дипломатические источники сообщило, что «в России запланирована трехсторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом России». Предполагается, что саммит может состояться после новогодних каникул, одна из возможных дат — 11 января. Если такая встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоится, то она станет первой после завершения войны в Нагорном Карабахе. Правда, агентство уточняет, что «не располагает официальным подтверждением данной информации». Но, рассуждая объективно, в таком саммите заинтересован Алиев, которому необходимо выжать максимум из пока еще сохраняющейся благоприятной для него международной конъюнктуры и после успешной военной фазы перейти к политико-дипломатическому процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сделать это необходимо как можно быстрее, так как, отмечает бакинский портал Haqqin, «условный Запад, который оказался вне дипломатических и военных процессов на Южном Кавказе и не мог участвовать в принятии решений, может начать контригру». Необходимо соглашение по прекращению карабахской войны, которое иначе именуется перемирием, трансформировать в мирный договор с Арменией, что позволило бы обозначить устойчивый переход к мирному процессу. В то же время в Баку понимают, что подписать такой документ можно будет только с Пашиняном, который подвергается сейчас политическому остракизму со стороны оппозиционных сил, требующих его отставки. Сейчас к власти в Ереване рвутся силы реванша, других, способных действовать в условиях новых реалий, на политическом горизонте там пока не просматривается, что создает серьезные проблемы для Пашиняна. По результатам переговоров с Алиевым ему необходимы решения компенсационного характера, чтобы избежать обвинений в «готовности подписать вторую капитуляцию». Именно в этом состоит главная политико-психологическая особенность ситуации.

С другой стороны, сам факт возможного трехстороннего саммита с участием России, в формате которого и возможна двухсторонняя встреча Алиев — Пашинян, сковывает действия армянской оппозиции, создает возможность для премьера переиграть ситуацию. Но выдвинутые им после войны 15 пунктов программы (восстановление инфраструктуры, возвращение беженцев, реформа вооруженных сил, восстановление экономической активности и даже решение демографических проблем) выстроены по принципу «завтра будет лучше, чем сегодня». А сейчас Армения переживает тяжелые драматические последствия карабахской войны. Пашинян в своих заявлениях и публикациях пытается объяснить причины происшедшего, предпринимает исторические экскурсы, но делается это поверхностно и неубедительно. Так что историю карабахской войны еще предстоит написать, когда заговорят лица из ближайшего окружения премьера, появятся новые документы, раскрывающие существующую сильную закулисную сторону процессов.

Primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Алиеву в этом смысле проще, ведь, как известно, победителей не судят — он решил историческую задачу, возвратив под свой контроль ранее утраченные районы. Тем не менее если он изберет в отношении Пашиняна сценарий действий с позиции сильного, то вряд ли достигнет поставленных целей. Азербайджанский лидер уже заявил, что согласен с тем, что во всем виновен не только Пашинян. Это воспринимается как попытка Баку способствовать сохранению премьером власти. Но одними словами и заявлениями тут не поможешь. Чем-то компенсировать поражение Армении в войне способен только Азербайджан и только потом уже — Россия. Так что возможные переговоры в Москве между Алиевым и Пашиняном при посредничестве российского президента Владимира Путина обещают быть интригующими и очень интересными, поскольку решается будущее двух соседних государств.