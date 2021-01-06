Спикер Палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси, которую только что переизбрали на этот пост, в самых первых числах января 2021 года заявила о намерении переписать регламент нижней палаты, сделав его «гендерно нейтральным». Это означает, что в американском парламенте не будет место таким словам, как «отец» и «мать», «сын» и «дочь» и другим, которые указывают на мужское и женское начало.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Пелоси критикуют многие политики и общественные деятели. Они заявляют, что это неуместная инициатива на фоне скатывания США в экономический кризис, проблем борьбы с коронавирусом и ущемлением конституционных прав и свобод. Однако в данном случае спикер проявляет последовательность.

Очевидно, что вслед за переделкой правил внутреннего распорядка «гендерно нейтральные» термины начнут внедрять во все сферы жизни, сначала публичной, а потом и частной. Конечной стадией насаждения демократического «новояза» должна стать религия, что вызовет коррекцию священных текстов, в первую очередь Библии.

Абсурд воплощается на наших глазах. Так, конгрессмен-демократ Эммануэль Кливер, который в декабре позапрошлого года внес законопроект с осуждением «притеснения» Россией верующих в Крыму и в Донбассе, на открытии сессии Палаты представителей США завершил традиционную молитву словами: «Amen. Awoman».

Его не смутило, что аmen (аминь) всего лишь означает «да будет так» и не имеет никакого отношения к слову men (мужчины). Ведь главное — не мытьем, так катаньем протащить «гендерный нейтралитет».

Это давно исподволь происходило в США, но сейчас маски сброшены, новая-старая власть, а Пелоси — третий человек в политической иерархии сверхдержавы, открыто показывает, что ждет страну и мир в случае закрепления победы Байдена.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Мстительные американские демократы лоббируют установление режима агрессивного секуляризма, для чего им нужно развязать «культурную войну». Они намерены нанести удар по избирателям Дональда Трампа, которые придерживаются консервативных христианских убеждений. Хотя дело не только в этом.

Глобальная и жестко структурированная сила, внешним выражением которой является Демократическая партия США, реализует план прихода по всей планете «эпохи киберпанка». Это означает дегуманизацию человека, переделку его в условно живую «батарейку» для Матрицы.

Причем если начиналось всё с борьбы за свободы сексуальных меньшинств во имя демократии, то теперь не скрывается, что «новый мир» придется принять в принудительном порядке, безальтернативно. По сути, речь идет о неофашистском будущем, где сопротивление исключено в принципе.

Сами «революционеры» уже фактически утрачивают человеческий облик. Противостоять им должна иммунная система здоровой части мирового сообщества, потому что отдельным людям или даже странам справиться с напором будет трудно. Но если не объединиться, слова «мама» и «папа», «сын» и «дочь» навсегда исчезнут из обращения. А вместе с ними и мы как homo sapiens.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ