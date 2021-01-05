Как показал опрос Ipsos, одной из ведущих исследовательских компаний, 77% опрошенных жителей из разных стран верят, что 2021-й для них лично пройдёт лучше, чем прошлый. За исключением разве что проявивших пессимизм японцев (доля таких всего 44%). В то время как среди россиян оптимистов три четверти — 76%.

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Прогнозы относительно состояния мировой экономики менее однозначные: 55% опрошенных говорят, что она станет сильнее: от 31% во Франции до 86% в Китае. У нас же ровно половина респондентов считают, что мировой экономике станет лучше, и столько же — что хуже.

В целом прошедший 2020 год выдался очень богатым на события, как хорошие, так и не очень. В своём традиционном опросе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ, существует на бюджетные средства) подвёл итоги уходящих 12 месяцев по версии россиян, по мнению которых список главных событий в мире возглавили: пандемия (42%), Нагорный Карабах (28%), поправки к Конституции и разработка вакцины от ковида (по 25%).

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Как сообщает АНО «Левада-Центр» (иноагент, по версии Минюста РФ), по итогам 2020 года большинство россиян отметило ухудшение в таких сферах, как: общий уровень жизни (64%), работа образовательных учреждений (60%), работа медицинских учреждений (57%), состояние окружающей среды (44%) и отношения со странами НАТО (45%).

Впервые с 1991 года 88% россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий, сообщает «Левада-Центр». 65% респондентов назвали этот год более тяжелым, чем предыдущий, для них и для их семей — это самый высокий показатель с 1998 года.

Половина респондентов «Левады» назвала 2020 год плохим или очень плохим, а хорошим — лишь 10%. Это рекордный показатель с конца 1990-х годов. Для сравнения: год назад лишь 15% назвали уходящий год плохим, а 18% — хорошим.

Относительное большинство (47%) россиян назвали 2020 год в целом неудачным, удачным — 44%. В прошлом году доля тех, кто считал 2019 год удачным, составляла 61%, неудачным — всего 29%.

Примечательно, что данные ВЦИОМ в своей пропорции несильно отличаются от данных «Левады».

Наступивший новый год будет лучше уходящего, считают 42% россиян. Основные позитивные ожидания от 2021 года: улучшение ситуации с пандемией коронавируса (21%), экономическое развитие и выход из кризиса (9%). Негативные изменения, которые, по мнению участников опроса, могут произойти в следующем году в нашей стране: рост цен, инфляция (15%), падение уровня жизни (11%), неудача в борьбе с пандемией (9%).

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Основные позитивные ожидания россиян от наступившего года: улучшение ситуации с пандемией коронавируса, победа над вирусом (21%), экономическое развитие и выход из кризиса (9%), повышение зарплат (7%), снижение цен (6%) и повышение пенсий (6%). То есть основной проблемной сферой жизни нашего общества, по мнению участников проведенного ВЦИОМ опроса, является материальная. Что совсем неудивительно.