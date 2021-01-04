28 декабря 2020 г. лидеры партий «Национальное Единение», «Союз «Конституционное право», «Реформистов», «Справедливость и процветание», глава организации «Союз крымское ополчение» и председатель фонда «Благочестивое поколение» (Арташес Гегамян, Айк Бабуханян, Ваан Бабаян, Гай Петросян, Армен Мартоян, Ваграм Мкртчян) объявили о создании Организационного комитета (далее Оргкомитет) по созданию движения, целью которого является всемерное содействие вхождению Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии путём проведения кропотливой работы по разъяснению широким слоям населения РА выстраданной многими поколениями армян истины, что Армения сильна и безопасна только в тесном союзе с Россией. Более того, Оргкомитетом было принято заявление (далее Заявление), в котором подробно объяснялось, что независимость и суверенитет Республики Армения будут надежно защищены и гарантированы только и только в более тесном военно-политическом и экономическом союзе с братской Россией, именно в условиях вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Актуальность и жизненную востребованность этого вывода ваш покорный слуга, уважаемый читатель, попробовал изложить в статье «Армения сильна и в безопасности только в тесном союзе с Россией», опубликованной 23 декабря 2020 года на интернет-портале ИА REGNUM.

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Уважаемый читатель, для полноты картины, сложившейся в информационном поле Армении, заметим, что после опубликования Заявления Оргкомитета по организации движения под девизом «Сильная Армения с Россией: за новый союз» мы стали очевидцами весьма и весьма интересных процессов, как то: Заявление Оргкомитета о целях организации движения стало своего рода лакмусовой бумажкой. Так, многие партии, общественные организации, оппозиционные движения, политические обозреватели, которые до принятия Заявления позиционировали себя сторонниками углубления стратегического союза Армении с Россией, выражаясь на литературном языке, либо замолчали в тряпочку, либо ополчились против учредителей Оргкомитета и поставленных им целей. Причём в качестве аргумента нашими оппонентами, как страшилка, неоднократно тиражировались причитания о «продаже национальных интересов», «об угрозе потери суверенитета и независимости РА» и далее с таким же содержанием. Первое, о чём я подумал, так это полное незнание ими основных положений Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» (далее Договор) или абсолютное непонимание ими сути статьи 3 Договора, который гласит: «1. Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств-участников, добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. 2. Союзное государство основано на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государствами-участниками». Вместе с тем навёл на грустные размышления и факт замалчивания Заявления Оргкомитета также и со стороны массмедиа РА, которые весьма широко информировали армянских читателей о тексте поздравления с Новым годом, направленного президентом России глубокоуважаемым Владимиром Владимировичем Путиным второму президенту РА Роберту Кочаряну. Между тем сам факт новогоднего поздравления не мог не вызвать чувства удовлетворения у подлинных сторонников российско-армянского стратегического союза. Повторюсь, что замалчивание этими же массмедиа Армении нашей инициативы, к сожалению, наводит на определенные, прямо скажем, тревожные размышления, как то: то ли это монополизация за собой (а скорее, их владельцами и кураторами) права на исключительность в вопросах оглашения курса на углубление стратегического союза России и Армении, то ли боязнь быть «наказанными» со стороны неких кураторов объединенного Запада за подобные их симпатии, то ли проявление на практике узколобой политической ревности. Впрочем, не это главное. Вопрос в другом, а именно: с какой программой действий Оргкомитет выступит в ближайшее время относительно своих конкретных шагов по созданию условий, способствующих вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии (далее Программа).

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Я думаю, что наши читатели, особенно в РА, согласятся с той мыслью, что на современном этапе нашей жизни наиглавнейшей задачей политического класса и граждан Армении является осмысление угроз национальной безопасности и их нейтрализация, что, несомненно, есть обязательное условие сохранения армянской государственности. Несколько подробнее остановимся на этих вопросах, в частности на вопросах защищенности жизненно важных интересов личности, общества и армянского государства в различных сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз, что является непременным условием обеспечения устойчивого развития Республики Армения.

Естественно, что прежде всего мы должны задаться вопросом: в чём, собственно, заключаются национальные интересы РА в наше полное тревог и опасностей время, в состоянии ли силы национальной безопасности Армении — вооруженные силы, органы нацбезопасности, службы по преодолению опасных последствий при чрезвычайных ситуациях, справиться с этими задачами. Или же в условиях сложившихся реалий — нахождения на ответственных должностях законодательной и исполнительной властей РА оборотней, откровенно враждебных самому существованию армянской государственности, деятельность которых направляется с берегов Потомака и Туманного Альбиона. Возникает резонный вопрос: а в состоянии ли они и позволят ли им их кураторы справиться с возложенными на них конституцией РА обязанностями. Уже не приходится говорить о гнилой подпорке властей в лице последователей тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и активистов ЛГБТ-сообщества. Здесь сам факт их наличия во власти или в околовластных структурах может свести на нет, к примеру, сохранение государственной, служебной и коммерческой тайны со всеми вытекающими из этого пагубными последствиями. Именно с учетом этих реалий в условиях современной Армении особую актуальность приобретают вопросы обеспечения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности. Один тот факт, что секретарем Совета безопасности РА является отпетый соросовский стипендиат, лично известный выдвиженец Transparency International Армен Григорян, красноречиво говорит о крайней затруднительности, практической невозможности обеспечения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.

Согласитесь, уважаемый читатель, что даже этот неполный перечень вышеприведенных вопросов свидетельствует о сильной затруднительности обеспечения эффективности и оптимальности мер по обеспечению национальной безопасности Республики Армения, что, безусловно, должно быть тщательно проработано в Программе. А если к этому добавить, что во главе правительства РА находится полностью неадекватный занимаемой должности человек по имени Никол Воваевич Пашинян, нежно именуемый в народе Николом-предателем, то признаем, что следование изложенным выше основным принципам национальной безопасности в условиях современной Армении представляется весьма и весьма проблематичной задачей. Более того, достижение конечной цели нашего движения — вхождение Армении в Союзное государство России и Белоруссии, предполагает общность, идентичность основных принципов обеспечения национальной безопасности трёх независимых суверенных государств — членов Союзного государства. Убежден, что весь комплекс вышеприведенных задач и предложений по их реализации в обязательном порядке должен быть положен в основу Программы движения «Сильная Армения с Россией: за новый союз». Думается, что следующим нашим действием будет выработка такой концепции национальной безопасности РА, которая, несомненно, будет созвучна с главными постулатами аналогичной концепции Российской Федерации, как то: 1) предотвращение угроз по всему их спектру; 2) территориальная целостность страны; 3) сохранение гражданского мира, свободы и прав; 4) интересы России в политической и геополитической сфере; 5) экономические интересы.

Детализируем каждый из этих основополагающих слагаемых национальных интересов применительно к Армении.

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Предотвращение угроз по всему их спектру. Прошло уже около двух месяцев со дня принятия трехстороннего заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе (далее Документ). Заметим, что принятие данного Документа и вхождение в карабахский регион миротворческих сил России стало единственно возможным средством спасения населения Нагорного Карабаха (Арцахской Республики) от геноцида, за что хочется ещё раз выразить глубокую благодарность руководству Российской Федерации, лично президенту России Владимиру Владимировичу Путину за проявление в столь сложной геополитической обстановке, в которой уже не первый год пребывает регион Большого Ближнего Востока, в том числе и регион Южного Кавказа, государственной воли по принуждению турецко-азербайджанских ястребов во главе с новоявленным неоосманским султаном Реджепом Тайипом Эрдоганом и апшеронским султаном Ильхамом Алиевым к миру. Особо отметим, принуждением к миру. И этот мир был достигнут в условиях последовательного и непрекращающегося подстрекательства руководителей спецслужб США и Великобритании, а также при нескрываемой заинтересованности государства Израиль в создании обстановки напряженности, нестабильности и хаоса на южных рубежах России, особенно вдоль 105-километровой границы Исламской Республики Иран в районе Зангелана, Джебраила и Физули, территорий, которые до развязывания азербайджанско-турецкой военщиной войны против Нагорного Карабаха контролировались Армией обороны Арцаха. Не приходится сомневаться, что в самой ближайшей перспективе на этом участке ирано-азербайджанской границы разместятся военные подразделения члена НАТО Турции. Естественно, что такой ход развития событий ставит серьезные вызовы и угрозы территориальной целостности уже самой Республики Армения. Поэтому вполне закономерно, что в Программе Оргкомитета в разделе о концепции национальной безопасности Армении особое место должно быть отведено вопросам территориальной целостности Республики Армения.

Территориальная целостность Армении. Чтобы обосновать актуальность данного вопроса, приведу выдержку из статьи «Глава армянского села Шурнух заявил о приходе азербайджанских военных», опубликованной 2 января 2021 г. на сайте РИА Новости. В статье, в частности, записано: «Ранее представители азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух (расположено на территории РА — А. Г.) переходит к Азербайджану и жители ряда домов должны покинуть их в течение суток. Агентство сообщало, что сельчане на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан (города на территории РА — А. Г.) в знак протеста против пассивности армянских властей в этом вопросе … Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области (приграничных с Азербайджаном — А. Г.) считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы». Не менее сложная обстановка сложилась и у приграничного с Азербайджаном армянского села Воротан, которое входит в состав укрупнённой общины армянского города Горис. Так вот, 24 декабря 2020 г. военные Азербайджана зашли в это село и заявили, что 12 домов и прилегающие к ним сады должны быть освобождены, ссылаясь на то, что по их системам GPS — эти дома и садовые участки якобы находятся на азербайджанской территории. На этот счёт весьма исчерпывающе отреагировал вице-мэр города Гориса Менуа Овсепян: «Правительство Армении бросило нас на произвол судьбы. Азербайджанцы по своей прихоти проводят линию разделения, от нас никого нет, только местные власти. Но у нас нет соответствующих полномочий, это прерогатива правительства, которое фактически умыло руки». Столь же напряженная ситуация в приграничных районах Гегаркуникской области РА, где азербайджанские военные также предъявляют необоснованные территориальные требования, добиваясь фактического отчуждения приграничных участков территории Республики Армения.

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Повторюсь, в сложившейся обстановке сохранение территориальной целостности Армении становится наиважнейшей составляющей концепции национальной безопасности РА и, бесспорно, должно стать одним из главных положений Программы Оргкомитета по вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии.

Вызывает серьезную тревогу, а точнее, стало угрозой национальной безопасности, психическое состояние «народного премьера» Никола Воваевича, себя любимого. Уважаемый читатель, я отнюдь не сгущаю красок — и в подтверждение моих выводов достаточно проанализировать нескончаемые live-ы Никола-предателя по самым разным вопросам внутренней жизни нашей страны. Порой складывается впечатление, что выступающий в эфире TV субъект — это отнюдь не тот пораженец, который привел армянский народ РА и Нагорного Карабаха к национальной катастрофе в результате предательства, ставшего главной причиной поражения в войне, развязанной азербайджано-турецкими ястребами с активным привлечением сирийских наемников-террористов, против Арцахской Республики. Лейтмотив всех выступлений Никола-предателя сводится к одному: да, он, Никол Воваевич, себя любимый, несет ответственность за поражение, но вовсе не является главным виновником случившейся катастрофы. Чтобы не выглядеть предвзятым интерпретатором сегодняшней национальной трагедии, сошлюсь на слова президента Республики Армения Армена Вардановича Саркисяна — многоопытного дипломата и, как правило, весьма сдержанного в своих оценках политика. Так, в поздравительном послании президента РА Армена Саркисяна по случаю Нового года, он, в частности, заявил: «Хочу ещё раз подчеркнуть: наш народ не побеждён! Солдат не побеждён! Гражданин не побеждён! Армянин не побеждён! В ходе войны сыны нашего народа продемонстрировали неописуемый боевой дух, исключительный героизм, отвагу и выдержку. Результат войны и сегодняшняя ситуация — следствие дезорганизованности, безответственности и непрофессионализма в различных сферах государственного управления». Или в переводе с дипломатического на обиходный язык — поражение в войне стало следствием преступного непрофессионализма, преступной безответственности, которые явились причиной гибели более 5000 воинов Армии обороны Арцаха, вооруженных сил Армении и мирных жителей, ранений более 10 000 военнослужащих и мирных граждан Нагорного Карабаха и потерь 80% её территории. Всё это в своей совокупности нельзя квалифицировать иначе, чем предательство национальных интересов одиннадцатимиллионного армянского народа.

В этих условиях, уважаемый читатель, вполне естественно, что сохранение гражданского мира, свободы и прав в армянском обществе должно занять свое достойное место в концепции национальной безопасности и Программе Оргкомитета.

Бесспорно и то, что в сложившейся сложной обстановке в регионе Южного Кавказа интересы Армении в политической и геополитической сфере приобретают исключительную актуальность.

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Интересы Армении в политической и геополитической сфере. Я не стану подробно расписывать об угрозах армянской государственности, обусловленных геополитическими процессами, происходящими в регионе Южного Кавказа в наши дни. Ограничусь лишь выдержкой из статьи под заглавием «Пять государств — одна нация: как Турция планирует объединить тюркоязычные страны в единый блок», опубликованной 30 декабря 2020 г. Федеральным Агентством Новостей РФ. Приведу лишь отдельные пассажи из этой статьи, которые красноречиво свидетельствуют о крайней угрозе миру по всему периметру южных границ Российской Федерации (с Южного Кавказа вплоть до Синьцзян-Уйгурской автономии КНР). Чтобы не быть обвиненным в нагнетании излишне алармистских настроений, замечу, что об этой угрозе еще в 2015 году предупреждал нынешний союзник Эрдогана, председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели, назвав Эрдогана «самым большим живущим врагом тюрков». Итак, 28 декабря 2020 г. турецкая газета Akşam опубликовала в Twitter анонс статьи со словами: «Турция вводит план «Пять государств — одна нация». В статье утверждалось, что Россия так озаботилась успехами Турции в военной и внешнеполитической сферах, что теперь в российских СМИ беспокоятся о её планах расширить свои цели на Центральную Азию. Напомним читателям, что еще в сентябре 2019 года во время VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Баку султан Реджеп Эрдоган впервые озвучил лозунг «Шесть государств — одна нация», заявив: «Хотя мы два отдельных государства (имеется в виду Турция и Азербайджан — А. Г.), мы сыновья одной нации, поэтому на каждом шагу мы говорим: мы два государства, но одна нация. Теперь, проводя Тюркский совет, мы расширяем свои горизонты и говорим: мы шесть государств, но одна нация (здесь он имел в виду и Туркмению — А. Г.) … Туркестан — это наше родовое гнездо, наш основной очаг. Мы все — очень большая семья из 300 миллионов человек, которые говорят на одном языке, верят в одну и ту же религию, имеют одну историю, культуру, разделяют одну цивилизацию. Я знаю, что наши казахские, киргизские, узбекские, таджикские и туркменские братья смотрят на Турцию так же, как и мы, — они считают нашу страну своим домом». Что же, уважаемый читатель, для полноты картины приведем еще одну выдержку из официального заявления советника президента Турции и члена комитета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Месута Хакки, сделанного 28 февраля в интервью одному из крупнейших телеканалов Турции: «Турция 16 раз вела войны с Россией и готова, если нужно, вступить в новую войну. Не будем забывать, что в России проживает 25 млн мусульман, а потому в случае войны Россия будет разорвана внутренними силами». Чудак Обама в экстазе объявил, что разорвал экономику России в клочья, а этот новоявленный неоосман грозится похлеще — подорвать её изнутри. В подобных случаях братва с района кинотеатра «Наири», что в центре Еревана, снисходительно воскликнула бы: «O tempora, o mores!», что в переводе с латинского означает «О времена, о нравы!»

Уверен, что вышеизложенное не оставляет сомнений в том, что интересы Армении в геополитической сфере в плане опасности, исходящей от Турции, полностью совпадают с интересами России, что, несомненно, должно найти свое отражение в Программе Оргкомитета.

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И наконец, существенное место в Программе Оргкомитета движения по вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии следует отвести раскрытию роли экономических интересов, которые явятся еще одним красноречивым подтверждением безальтернативности вхождения Армении в Союзное государство. Так, в январе — октябре 2020 г. внешний и взаимный торговый оборот РА составил $5 млрд 689 млн 40,4 тыс., при этом удельный вес России во внешнеторговом обороте составил $1 млрд 723 млн 414,9 тыс., или 30,3% (соответствующий показатель за январь — октябрь 2019 г. составлял 27,0%, то есть в 2020 г., в условиях пандемии COVID-19 удельный вес РФ во взаимной торговле с РА возрос). Заметим также, что удельный вес стран ЕС во внешнеторговом обороте РА за январь — октябрь 2020 г. в сравнении с тем же периодом 2019 г. сократился с 20,8% до 18,2%. Удельный вес дефицита торгового баланса РА с Россией в январе — октябре 2020 г. составил 42,9% от общего дефицита, в то время как за тот же период 2019 г. этот показатель составил 26,3% (Статистический комитет РА, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — октябре 2020 г.» стр. 111−112). Думается, что вышеприведенная статистика достаточно убедительно свидетельствует о значительной зависимости РА от торгово-экономических связей с Россией. Для сравнения заметим также, что удельный вес внешней торговли РА со странами ЕС за январь — октябрь 2020 г. составил 18,2% (в 2019 г. — 20,8%) К этому добавим и следующие показатели. Так, в январе — октябре 2020 г. чистый приток денежных средств физическим лицам РА по банковской сфере составил $317 млн 102 тыс., или 60,55% от общей суммы чистого притока. Для сравнения заметим, что за тот же период 2019 г. на долю денежных поступлений из России приходилось 134,58% (Справочник ЦБ РА за октябрь 2020 г, стр. 23). Таким образом, в 2020 г., даже в условиях пандемии, приведшей к резкому сокращению числа рабочей силы РА, выезжающей на заработки в Россию, удельный вес чистого притока денежных средств из России составил 60,55%.

Думается, что вышеизложенное убедительно свидетельствует о решающей роли Российской Федерации в обеспечении финансово-экономической безопасности Республики Армения, что, безусловно, также должно быть отражено в Программе Оргкомитета.

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что вхождение Армении в Союзное государство России и Белоруссии явится надежной гарантией обеспечения национальной безопасности независимой и суверенной Республики Армения. Оно позволит нашей стране совместно с Россией и Белоруссией более эффективно претворять в жизнь национальные приоритеты Армении и армянского народа, национальные интересы страны; повысить ответственность органов и сил национальной безопасности за их обеспечение; поставить на системную основу информированность армянского общества в вопросах внутренней и внешней политики, военной и экономической безопасности; существенно повысить эффективность и оптимальность мер по обеспечению национальной безопасности Республики Армения. Всё это в своей совокупности станет судьбоносным этапом в развитии и процветании Армении, укреплении армянской государственности.

В завершение статьи хотелось бы выразить уверенность, что Союзному государству России, Белоруссии и Армении быть! Ну, и пожелать новому Союзу доброго пути.

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Вместо послесловия. Прочитав о моих тревогах относительно крайне опасной, чреватой разразиться кровопролитной войной пантуранистской политики султана Реджепа, читатель может упрекнуть меня в излишнем алармизме. Да, в известном смысле врождённом алармизме, который, даже по прошествии 105 лет после Геноцида армян в Османской империи, несомненно заложен в генетическом коде каждого армянина. Заложен со дня его рождения, впитан в организм армянских младенцев с материнским молоком, и эта тревога после государственного переворота апреля-мая 2018 года, осуществленного в Республике Армения по отшлифованному сценарию западных стратегов цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона, особенно возросла вследствие войны, развязанной турецко-азербайджанской военщиной (с массовым привлечением сирийских наемников-террористов) против Нагорно-Карабахской Республики. И именно осознание этих реалий совершенно по-новому раскрывает подлинный смысл, на первый взгляд, казалось бы, сентиментальных откровений султана Реджепа. Так, еще в 2016 году популярный турецкий телеканал HABERLER.COM транслировал выступление султана Реджепа в Стамбуле перед активом правящей партии «Справедливость и развитие», определенные фрагменты из которого были растиражированы многими как турецкими, так и азербайджанскими телеканалами и другими массмедиа апшеронского султаната. Что же такого растрогавшего азеров сказал султан Реджеп, прочитаем его откровения, уважаемый читатель: «Эрдоган: «Однажды я спросил у своего отца: отец, мы турки или лазы? Мы же из Ризы, некоторые нас называют лазами, некоторые турками. Отец мне ответил: сынок, я этот вопрос задал своему дедушке, твоему прадеду, который был образованным теологом (муллой — А. Г.). Мой прадед ответил моему отцу: внук мой, завтра мы все умрем. Всевышний на том свете будет спрашивать у нас, кто твой Рабб? Кто твой пророк? Какая у тебя религия? Не будут у нас спрашивать на том свете, какая у нас этническая принадлежность? Так, что сын мой, когда тебе будут задавать этот вопрос, то ты отвечай — Я МУСУЛЬМАНИН». То есть идеологическая подготовка эрдогановского пантуранистского девиза «Одна нация — шесть государств» была заложена им годами ранее, а после карабахской войны (сентября — ноября 2020 г.) вдохновила турко-азеров перейти от девиза «Одна нация — два государства» в пантуранистский в своей основе девиз — «Одина нация — шесть государств». Ну, прямо как лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер» (нем. Ein Volk, ein Reich, ein Fhürer»). Напомним читателям, что именно под этим агитационным лозунгом 10 апреля 1938 года проводился референдум Австрии по аншлюсу с Германией, причем этот лозунг регулярно появлялся на плакатах с портретом Гитлера. Думается, что политический класс стран — членов ОДКБ и ЕАЭС поразмыслит над сутью заявленного пантуранистского лозунга султана Реджепа.

Андрей Андреевич Громыко

P. S. В завершение своей статьи я не смог лишить себя удовольствия и не привести еще одну цитату. Нет, нет, уважаемый читатель, не от неоосманского султана, а от куда более светлой исторической личности — министра иностранных дел СССР (с 1957 по 1985 год) Андрея Андреевича Громыко. На память приходит история, когда в 70-х годах прошлого столетия Турция пыталась закрыть проход через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море для военных кораблей тогда еще Советского Союза. На этот «дружественный» акт со стороны Турции тогдашний министр иностранных дел СССР, знаменитый «мистер НЕТ», Андрей Андреевич Громыко, общаясь в неформальной обстановке с американскими журналистами на коктейле в Белом доме, этак между делом заявил, что для прохода в Средиземноморье Черноморскому Флоту СССР потребуется всего лишь пару залпов ракет. В результате этого появится, кроме Босфора, еще два прохода в Средиземное море. Но, увы, не будет Стамбула, он окажется под водой. После этих весьма внятных и в своей основе миролюбивых высказываний, предостерегающих турок от непоправимых по своим последствиям глупостей, Турция больше никогда не поднимала вопрос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР. А ведь умён и прозорлив был товарищ А. А. Громыко, разбирался в тонкостях кровожадной и милитаристской души потомков османов. Не приходится сомневаться и в том, что он прекрасно знал и о характеристике турок, данной великим Виктором Гюго: «Огонь, смерть, разрушение — здесь прошли турки».

Так вот, вхождение Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии обнулит пантуранистские бредни неоосманского султана Реджепа от захвата Мегринского христианского клина, разъединяющего исторический армянский Нахиджеван (отошедший с благословения идеологов мировой революции в лице наркоминдела РСФСР Георгия Чичерина, подписавшего 16 марта 1921 года капитулянтский Московский договор между Россией и Турцией, к Азербайджану) с Зангеланом, Джебраилом и Физули, захваченными турецко-азербайджанской военщиной и сирийскими наемниками-террористами у Нагорного Карабаха в ходе карабахской войны.