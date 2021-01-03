27 октября прошлого года решением Конституционного суда Украины (КСУ) №13-р/2020 ряд пунктов закона Украины «О противодействии коррупции» были признаны неконституционными и такими, что «теряют силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого Решения». То есть недействительными, а значит «ничтожными». Сейчас не время анализировать содержание этого решения (оно омерзительно), но важен сам факт — КСУ вбросил шарик в игру. ПИНГ!

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

29 октября президент Зеленский подал в парламент проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), где в первой статье решение КСУ было признано «ничтожным (не имеющим правовых последствий)». А в «Пояснительной записке» к законопроекту была отмечена опасность «узурпации власти» судьями КСУ. А для большей убедительности пас сопровождался сообщением Государственного бюро расследований о расследовании причастности главы КСУ Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. ПОНГ!

Не убедили… 30 октября Александр Тупицкий публично заявил, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава КС, принявшего резонансное решение по антикоррупционному законодательству, имеет признаки конституционного переворота. А значит, по определению, не имеющее правовых последствий, то есть «ничтожное». ПИНГ!

Ccu.gov.ua Александр Тупицкий

Президентский проект в Раде не нашел достаточного количества голосов, поэтому Зеленский обратился к «высшим силам» в лице Венецианской комиссии и 25 ноября запросил ее мнения по вопросу КСУ. Скорее всего, Зеленский рассчитывал, что политические интересы Евросоюза подтолкнут его юристов к поддержке гаранта украинской евроинтеграции. ПОНГ!

Зеленский ошибся… Корпоративная этика евростряпчих оказалась сильнее, и еще 30 октября председатель Венецианской комиссии Джани Букиккиофактически предупреждал Зеленского: «Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением конституции и фундаментального принципа разделения властей». И в результате в «Срочном совместном заключении Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и соблюдению законности (DGI) Совета Европы» (CDL-PI (2020) 018-e), с удивительной оперативностью появившимся уже 11 декабря, Украине не было ничего реально предложено, зато прямо запрещено трогать Конституционный суд и его судей. ПИНГ!

Но это игру не остановило, и на украинском медиаполе всплывают расследование журналистов программы «Схемы» и некие «пленки Тупицкого» об участии председателя КСУ (еще в бытность его главой Куйбышевского районного суда города Донецка) в незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода. Следует отдавать себе отчет, что любые журналистские «расследования» — это не более, чем слив компромата на политического противника и подготовка репрессий по отношению к нему. Что и произошло с Тупицким: 24 декабря Офис генпрокурора вызвал его для вручения подозрения о преступлении. Тупицкий на допрос не пришел и 29-го Зеленский издал Указ № 607/2020 об отстранении Александра Тупицкого «от должности судьи Конституционного суда Украины сроком на два месяца». Не будучи в состоянии «изничтожить» решение Конституционного суда, президент решил сделать «не имеющим правовых последствий» главу этого суда. ПОНГ!

Ccu.gov.ua Конституционный суд Украины

Но корпоративная солидарность существует не только у европейцев. Особенно, если члены корпорации чувствуют свои грехи. Уже на следующий день в КСУ заявили, что с конституционно-правовой точки зрения этот указ президента является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан с превышением полномочий главы государства, противоречит конституционным основам и принципам, а также посягает на правовой статус судьи КСУ. И на 5 января назначено специальное собрание судей КСУ, на котором действию президента будет дана публичная конституционно-правовая оценка. ПИНГ!

Представитель президента при КСУ Федор Вениславский уже заявил, что само участие Тупицкого в созыве и организации заседания судей делает это заседание незаконным. То есть «ничтожным». ПОНГ!

Все происходящее между президентом и Конституционным судом давно потеряло томность и напоминает уже не добродушное перебрасывание мячика, а ту ситуацию, которую гениально описали Ильф и Петров в «Золотом теленке»:

Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: «А ты кто такой!». Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.

President.gov.ua Владимир Зеленский

И «генеральная драка» явно назревает. Стороны вошли в раж, и на уступки не готовы идти ни КСУ, ни Офис президента (ОП). Но тогда Украина имеет фактическое расщепление конституционного поля страны на две не пересекаемые реальности. В одной из них Тупицкий отстранен, а в другой — главный хранитель Конституции. Как КСУ не будет признавать решений президента, так и ОП не собирается реагировать на любые будущие решения КСУ, принятые его не полномочным, на взгляд президентского окружения, составом. Получается, что все эти решения на практике будут именно «ничтожными».

В истории человечества нынешний украинский «кейс» будет не первым случаем противостояния ветвей власти. И, как историк, не могу отделаться от понимания, что подобные конфликты чаще всего решались оружием. Поэтому — ничего себе, как начинается на Украине Новый Год!