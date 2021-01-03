Хотя о каком «оптимизме» можно говорить, если речь идет о количестве украинского населения? Ведь это одна из самых больших тайн украинской повседневности. Украинская статистика за годы независимости показывает уверенное, но плавное снижение численности населения станы от 52,114 миллиона человек в 1994 году (до этого еще рожали по нарастающей, очевидно — по «советской» привычке) до 41,9 миллиона в году 2020. Плавность прерывалась только в 2014 году, когда Украина одномоментно потеряла около 2,5 миллионов своих граждан в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Болото

Однако статистика, как известно, это третья, высшая форма лжи. Реальную динамику изменения популяции могут дать только переписи населения, которые ООН рекомендует проводить один раз в одиннадцать лет. В Украине она последний раз проводилась в 2001 году (тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч). На 2013 год «регионалы» Януковича назначили перепись, но потом перенесли ее на два года по ряду причин. В том числе — и из-за «нежелания идеологических обострений». Постмайданная власть сделала то же самое: в декабре 2015-го перенесла перепись на 2020 год, в расчете на второй срок Петра Порошенко.

ЗЕленая украинская власть — это ребята креативные и вместо банального очередного переноса переписи предложили «анекдот Дубилета». Это когда в начале 2020 года, по инициативе 35-летнего Дмитрия Дубилета, министра кабинета министров в правительстве «самокатчика» Гончарука, была собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей в стране и их расположении и все это было выдано за количество украинского населения. Я, как владелец трех SIMок с тех пор нахожусь в смятенных раздумьях: сколько меня — три или один, а более любопытные сразу заметили, что электронная перепись населения, проведенная Дубилетом, была сделана простым умножением на коэффициент 0,888 тех цифр, которые были предложены Государственной службой статистики. В результате оказалось 37 289 тысяч человек и «это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года».

Kmu.gov.ua Дмитрий Дубилет

Подсчеты Дубилета растрепали остатки того авторитета, которым пользовался Укрстат, но и не более того. ООН рекомендует (стр. 130−131) при проведении переписи как минимум 25 прямых, 6 производных и 15 дополнительных вопросов, поэтому подсчет СИМ-карт, проведенный командой Дубилета — это не более, чем «ума нетрезвые, простите — невинные, забавы» киндер-сюрприза новой украинской власти.

А из разных щелей полезли и иные факты. Например — подсчет украинского населения по количеству потребляемого хлеба. В 2017 году Лариса Шеслер, проанализировав сокращение этого потребления, пришла к выводу, что на Украине осталось не более 24,5 миллиона человек. Эту цифру многие в Украине восприняли в штыки, но, по большому счету, никто рационально не опроверг.

Такой разброс цифр, казалось бы, приводит к когнитивному тупику, но недавно с ТВ-экрана прозвучала информация, которая объясняет парадокс. На передаче «Свобода слова с Савиком Шустером» глава украинской ГНС с трагическим придыханием поведал, что «в прошлом году мы в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода. Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) невидимы на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия».

То есть даже если предположить, что на сегодняшний день «физически присутствуют» то ли 42 (по Укрстату), то ли 37 (по Дубилету) миллионов украинцев, все равно — 15,9 миллиона из них не вовлечены в социально-экономическую ситуацию в стране. То есть не осуществляют то, что ООН определяет как «участие». А это означает только одно: что подавляющее большинство из них «вовлечены в участие» в других странах. Например, в Польше, которая намедни приняла беспрецедентные меры для привлечения к себе врачей из Украины, причем на зарплату, эквивалентную 80−300-м тысячам гривен. Для сравнения: средняя зарплата медика на Украине — 10,7 тысячи гривен, молодые специалисты получают на руки 6−7 тысяч.

(сс) Mstyslav Chernov Украинский врач

Вот и объяснение «тайны украинской популяции»: между сорока двумя и тридцатью семью миллионами «по списку», из которых почти 15 миллионов «потенциально активных» (от 15 до 64 лет) выдавлены за пределы украинской экономики и социума — либо в кромешную «тень» отечественной экономики, либо просто за кордон. Остается немногим больше 20 миллионов, подъедающих украинский хлеб. Из которых, кстати, шесть миллионов — дети (до 15 лет) и почти семь миллионов — старики (после 64-х).

Фискал Любченко, с благородным чиновничьим негодованием именно на них попытался и перевести вину: ситуация, мол, является доказательством того, что «у нас на одного работающего — двое с ложкой». Хотя все с точностью до наоборот: «повадился волк на скотный двор, подымай городьбу выше». «Потенциально активные» отгородились от «волков» забором чужих государственных границ, но исправно вливают средства в денежную систему Украины. По итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели около $12 миллиардов денежных переводов. И это только «перевели»: судя по рассказам «заробитчан с опытом», наличными — в декольте, трусах, потайных кармашках — их перевозится не меньше. То есть в совокупности они привезли больше половины государственного бюджета-2021, который равен 45 миллиардам долларов.

Но «волки» не спят и все настоятельнее звучат идеи налогообложения заробитчан. По-другому и быть не может, поскольку нынешняя власть строит свой бюджет на кредитах, удушающих налогах и, что особенно заметно в последнее время, заоблачных штрафах. Однако они либо забыли, либо никогда не знали мысль великого Монтескье: «Не следует лишать народ действительно необходимого ради удовлетворения мнимых потребностей государства».

И вот результат… Я достаточно поездил вдоль западных границ Украины — от дунайского «нулевого километра» на юге и до Шацких озер на севере. И видел немало полупустых сел, где «все закрыто, все на заработках». Но еще пару лет назад там рефреном звучало: «ОНИ сюда вернутся, ОНИ здесь построятся, ОНИ здесь будут жить». Но сейчас припев явно меняется: «Да на фиг оно мне надо? Вот только заберу жену (детей, любовницу, иногда родителей) — и ноги моей здесь больше не будет», — говорят ОНИ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заброшенный сельский дом

При таком сценарии будущего поток заробитчанских денег в экономику Украины иссякнет очень быстро. Вместе с самой суверенной экономикой, поскольку на спекулятивные инвестиции много не построишь, а крупное производство, природные ресурсы и агросектор не менее быстро и окончательно перейдет под контроль иностранного капитала.

Что, похоже, и является конечной целью украинской политической власти.