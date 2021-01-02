



Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт Степанакерта

Как стало известно ИА REGNUM из источников в Нагорном Карабахе, назначена дата открытия аэропорта в Степанакерте — 10 января. Российские строители завершают там соответствующие работы, чтобы взлетно-посадочная полоса была способна принимать тяжелые самолеты типа Ил-76. Территория вокруг уже разминирована российскими миротворцами.

В целом это событие вписывается в логику обозначенных в соглашении между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении карабахской войны, пункты которого предусматривают и разблокировку всех коммуникаций. Ереван уже открыл свое воздушное пространство для самолетов гражданской авиации Турции и Азербайджана. Что же касается Москвы, то ей необходимо оптимизировать расходы на содержание миротворческой группировки в зоне карабахского конфликта. Если российские военно-транспортные самолеты, снабжающие 15-ю миротворческую бригаду, будут приземляться на аэродроме близ Степанакерта, то перевалка по воздуху военных грузов станет экономичней. Отметим, что сейчас авиация приземляется в Ереване, где ее разгружают, а затем еще 320 километров грузы везут автомобилями в Нагорный Карабах.

Mil.ru Миротворческие подразделения ВС РФ в Нагорном Карабахе

Вот почему так важно открытие аэропорта в Степанакерте, который может стать важным транспортным узлом, который свяжет регион не только с соседними районами Армении и Азербайджана, но и с другими странами. На данный момент Баку официально пока не комментирует информацию. Известно только то, что между Россией и Азербайджаном по этому поводу ведутся переговоры, Баку демонстрирует заинтересованность в эффективности миротворческой миссии Москвы в зоне карабахского конфликта, что во многом зависит от качества логистического обеспечения там группировки российских военнослужащих. Это главное, хотя в Баку уже рассуждают о возможностях реинтеграции Нагорного Карабаха в Азербайджан, до чего еще очень далеко.

Необходимо прежде всего, чтобы сам Азербайджан серьезно изменил свое отношение к этническим меньшинствам, одним из которых могут стать армяне. Для этого понадобятся годы и годы. Без этого у Баку мало шансов победить в дипломатической дуэли в формате Минской группы ОБСЕ, которая будет заниматься определением будущего статуса Нагорного Карабаха. Более того, не исключено появление сценария опережающего социально-экономического и гуманитарного развития, хотя никто не знает, готов ли Баку действовать в дальнейшем так, как, например, Москва действовала в отношении Чечни.

Посол Азербайджана в Китае Акрам Акиф оглу Зейналлы сообщил, что теперь новый «Шелковый путь» может быть проложен из Баку через территорию Нагорного Карабаха до Нахичевани. Оттуда — в Турцию, а затем через Средиземное море — в Европу. В свою очередь это предполагает интенсивное развитие инфраструктуры и экономики региона, строительство новых домов и дорог, коммуникаций, производств, офисов, школ и больниц. Новые входящие факторы создают принципиально новую ситуацию, при которой вероятна возможность предоставления Степанакерту особого статуса, который будет определен мировым сообществом. Баку также получил возможность приступить к реализации проекта строительства дороги из Азербайджана в Нахичеванскую автономию.

kikiwis Нахичеванская Автономная Республика. Азербайджан

Существует и иной аспект этой проблемы. Баку, похоже, понимает, что необходимо платить за возможность возврата под свой контроль утраченных ранее районов, что сделано было не благодаря дипломатическим усилиям, а силовыми средствами. В этой связи турецкое издание Habertürk как бы напоминает, что карабахское соглашение о прекращении огня «не является окончательным». Для того, чтобы оно не было сорвано, «необходимо странам-подписантам в дальнейшем действовать гибко, чтобы инициатива не была перехвачена противниками намеченного хода событий», которые заявляют, что Россия якобы «желает переориентировать в свою пользу зависимость Нагорного Карабаха от Армении».

А пока можно констатировать, что открытие аэропорта в Степанакерте и появление прямых коммуникаций между Россией и Нагорным Карабахом означает, что процесс в регионе вступает в новую фазу. Впереди для участников карабахского соглашения, а также для Турции — чувствительный стресс-тест в Нагорном Карабахе, демонстрация способности действовать совместно и дальновидно, прагматично справляться с разногласиями между ними. Пока тут нет сбоев. Посмотрим, что будет дальше.