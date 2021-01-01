



Министерство обороны России

Под конец уходящего 2020 года, утром 31 декабря, апостольский нунций в Ливане архиепископ Жозеф Спитер посетил предстоятеля Киликийского католикосата католикоса Арама. Как сообщает канцелярия католикосата, «он передал Его Святейшеству братские приветствия Его Святейшества папы Франциска и вручил письмо… Вопрос Карабаха стал предметом особого внимания. Его Святейшество передал опасения и ожидания, имеющиеся у армян, Его Святейшеству (папе Франциску — С. С.), государственному секретарю Святого престола (кардиналу Пьетро Паролину — С. С.), апостольскому нунцию, подчеркнув скорейшую необходимость признания независимости Карабаха».

Но настоящей интригой здесь можно назвать следующую фразу сообщения канцелярии: «Апостольский нунций проинформировал Его Святейшество о том, что Ватикан следит за развитием событий в Карабахе, постоянно поддерживая связь с российской стороной». Насколько мы можем судить, это первый случай, когда высокопоставленный ватиканский дипломат рассказал о наличии системных контактов Святого престола с Москвой по карабахской проблеме после окончания недавней войны. Вопрос в том, почему это сделал нунций не в Армении или России, а в Ливане, стране, всё-таки отдаленной от Нагорного Карабаха, и почему эти его слова решил предать огласке Киликийский католикосат. Дело, очевидно, не только в том, что Арам всем сердцем чувствует трагедию и разделяет боль с пострадавшими в ходе боевых действий карабахцами. Католикос еще и задумывается над новым геополитическим уравнением и местом в нем Карабаха как в Закавказье, так и в более широком контексте Большого Ближнего Востока.

Напомним, что окончание карабахской войны, которое ознаменовало заключенное в ноябре соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией, на Ближнем Востоке было воспринято критически. 15 ноября на сайте Киликийского патриархата появилась новость о послании Арама, где он «призвал армянский народ «отказаться от бумаги, подписанной Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, которая явно выходит за рамки соглашения о прекращении огня и полна неопределенностями и двусмысленностями, а также чревата опасными последствиями и отголосками». 24 ноября портал Vatican News процитировал заявление Совета Церквей Ближнего Востока (MECC), куда входят и армянские Церкви, в котором в отношении «соглашения от 10 ноября, положившего конец кровопролитному вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе», говорилось, что оно «не обеспечивает ясного, устойчивого и долгосрочного мира в регионе».

Этот информационный залп при желании можно было интерпретировать как недружественный Москве и вставить его в общую кампанию критиков, в том числе некоторых армянских сил, обвинявших Россию в «сдаче» Армении и Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана и Турции. Ключевой здесь является Анкара, чьи действия ближневосточные христиане, особенно армяне, воспринимают очень болезненно. На протяжении всей карабахской войны они ставили акцент именно на факте турецкого вмешательства в конфликт, что, по мнению Арама, грозило обернуться «далеко идущими последствиями». Как подчеркивал в этой связи католикос, безопасность армянской нации не должна «подвергаться риску из-за геополитических интересов и пантуранских проектов». Одно время ближневосточные христиане даже пытались привлечь внимание США к политике Анкары. В середине октября американские организации по защите христиан провели пресс-конференцию, на которой «показали пальцем на Турцию». Они заявили, что «азербайджанское вторжение в Нагорный Карабах» является «стремлением очистить регион от армян и всех христиан с целью установления турецкой гегемонии на Ближнем Востоке посредством тюркоязычных государств бывшего Советского Союза».

Однако Вашингтон не заинтересовался. При этом в Киликийском католикосате, похоже, решили не возлагать каких-либо надежд по Нагорному Карабаху и на Ереван. Ведь католикос не только призвал 8 декабря уйти в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Арам неоднократно отмечал, что «политическое решение конфликта — это признание Арцаха (Нагорного Карабаха — С. С.) независимой республикой». А в случае обретения статуса суверенного государства Нагорный Карабах будет вправе самостоятельно выстраивать конфигурацию своей безопасности и заключать военно-политические союзы, не оглядываясь на то, какое правительство сидит в Ереване. Но статус Нагорного Карабаха выглядит сегодня загадкой со многими неизвестными. Киликийский католикосат собирается принять участие в ее обсуждении, подключая как своих ближневосточных союзников и Ватикан, так и западных друзей. Причем если Пашиняну католикос отказал в доверии, то его восприятие карабахского президента Араика Арутюняна совсем иное.

Так, после того, как 23 декабря Арам объявил 2021 год «Годом Арцаха», на следующий день откликнулся Арутюнян. В своем блоге он написал, что в республике «с величайшим волнением и чувством благодарности восприняли» эту весть, и «от имени народа, властей Арцаха и от себя» выразил католикосу «благодарность» за то, что тот «всегда был рядом с Арцахом, постоянно оказывал ему всяческую поддержку и содействие». Учитывая, что покой карабахцев охраняют сейчас (и в ближайшие пять лет) российские миротворцы, что Москва предоставляет широкую социально-экономическую помощь Нагорному Карабаху, что монастырь Дадиванк и другие христианские памятники под свою личную защиту взял президент Владимир Путин, любые намеки на «протурецкую» политику России в регионе и «сдачу» Арцаха выглядят несправедливыми и недальновидными. Судя по всему, на это и намекал апостольский нунций в Ливане, когда «проинформировал Его Святейшество о том, что Ватикан следит за развитием событий в Карабахе, постоянно поддерживая связь с российской стороной». Будем надеяться, что в Киликийском патриархате услышат его слова и наладят конструктивный диалог с Москвой.