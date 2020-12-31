На Сахалине вышел в свет сборник документов и материалов «3 сентября — День Победы над Японией» (Южно-Сахалинск, 2020). Его автором-составителем является сахалинский исследователь С.А. Пономарёв, политик, публицист, профессиональный юрист, депутат областной думы, один из инициаторов парламентских слушаний по вопросу Курильских островов в 2001 году на Сахалине и в 2002 году в Москве в Государственной думе Российской Федерации.

3 сентября — День Победы над Японией

Среди его более 700 научных и публицистических работ это шестая книга, следующая за монографией «Курильский аспект. Деятельность органов власти и общественности Сахалинской области по сохранению территориальной целостности России. 1947−2019 годы» (2019).

В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке особое значение приобрела задача защиты исторической правды и памяти о героических защитниках Отечества, необходимости чтить память о военной победе наших отцов и дедов, одержанной в 1945 году над союзницей нацистской Германии — милитаристской Японией. При государственной политике современной Японии по пересмотру итогов Второй мировой войны, выдвижению незаконных территориальных претензий официального Токио к России требуется внести ясность в понимание вопроса о государственном признании Дня Победы над Японией как дня воинской славы России.

Научная новизна данного сборника заключается в том, что он содержит документы и материалы по широкому кругу вопросов, связанных с отношениями России (СССР) и Японии в XX и XXI веках и событиями внутренней политики в России, связанными с выступлениями патриотической общественности с требованиями восстановить «забытый» в 1990-е годы День Победы над Японией.

Солдаты Красной армии рассматривают флаг Японии, брошенный японскими милитаристами при отступлении

Автором сборника представлен комплекс мероприятий, проведенных в Сахалинской области за четверть века — с 1995 по 2020 год — и направленных на восстановление Дня воинской славы России — «День Победы над Японией (1945 год)», показана роль в этих мероприятиях российской общественности, ветеранского движения, органов государственной власти Сахалинской области.

Сборник документов и материалов объёмом 224 страницы посвящен борьбе в 1995—2020 годах сахалинской и общероссийской общественности, губернаторов Сахалинской области и Сахалинской областной думы с требованием восстановить в российском историческом календаре 3 сентября как День Победы над Японией, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году, который сохраняет свою юридическую силу и поныне.

В сборник включены более 100 документов, а также материалы о вооруженной борьбе России (СССР) и Японии в 1904—1905 и 1939 годах, участии Японии с 1936 года в антисоветском блоке, обстоятельствах вступления СССР в войну с Японией в 1945 году и международно-правовом закреплении одержанной Победы над ней в первый послевоенный период, что свидетельствует об историко-фактологической целостности научно-справочной базы сборника по заявленной автором теме.

День Победы над Японией рассматривается в книге как культурная и правовая ценность общества, а попытки его замалчивания и переименования — как проявления фальсификации отечественной истории, подлежащие публичному разоблачению и осуждению.

Павел Судаков. Капитуляция японской армии. 1948 г

Подчеркивается значение обновлённой Конституции Российской Федерации для восстановления и кодификации Дня Победы над Японией в российском общефедеральном законодательстве.

Издание рассчитано на широкие читательские круги — от юношества до ветеранов, на всех, кому дорога Россия и ее история, всех, кто хотел бы помочь восстановлению исторической справедливости.

Работа С.А. Пономарёва по выработке концепции сборника, подбору документов и комментированию их осуществлялась автором в инициативном порядке в качестве председателя Сахалинского областного отделения Русского географического общества и заместителя председателя Межрегионального общественного движения за территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы». Важно, что автор являлся непосредственным участником описываемых событий в 1995—2020 годах в качестве депутата и государственного служащего органов исполнительной власти Сахалинской области.

Изданная работа будет способствовать более глубокому познанию истории Сахалинской области и Дальнего Востока, окажет неоценимую помощь исследователям проблемы территориальной принадлежности Курильских островов в области международных отношений, юристам и другим учёным и практикам.

Kremlin.ru Курильские острова

Книга представляет практический интерес для государственных служащих, депутатского корпуса, общественных организаций, занимающихся вопросами защиты территориальной целостности России, а также для широкой читательской аудитории, интересующейся историей Сахалинской области, российского Дальнего Востока и Российской Федерации в целом.