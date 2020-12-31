Разговор об «итогах года» в большинстве случаев — некоторая натяжка. Редко когда процесс, начатый в том или ином году, в нём же достигает своего итога. Возьмём для примера принятые и узаконенные (в смысле принятых в их развитие законов) в 2020 году поправки к Конституции России — только в будущем, причем не сразу, мы поймём, какими в итоге будут их результаты…

СССР

Поговорим поэтому не об «итоге», но о наиболее значимом, с моей точки зрения, внутрироссийском явлении 2020 года. Им, на мой взгляд, стала тенденция — я бы даже сказал, тяга — к восстановлению исторической правды об СССР. Граждане современной России, это просто витает в воздухе, хотят глубже разобраться в этих феноменах: советском государстве и советском народе. От антисоветчины во всех её видах и на всех уровнях нас давно тошнит. И это тем более так, когда последствия капиталистического реванша в России дают себя знать всё больнее и больнее.

Восстановлению правды об СССР способствовала, конечно, 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Тогда выстоял и победил многонациональный сплав, непоколебимую твердость которому придали лучшие качества народов СССР, их вера в своё новое государство и общество, преданность им. Победило государство, Страна Советов, которое, как нас пытаются сегодня учить, было «антинародным», но народ за него, как оказалось, был готов отдать всё. Победило государство, которое за 20 лет своего относительно мирного существования сумело создать всё то, что оно сумело создать, перечислять излишне, но главное — сумело воспитать настоящими патриотами не одно и не два поколения своих граждан! Это понимание в уходящем году, уверен, проникло в умы очень большого числа соотечественников.

Даже 100-летие Крымской эвакуации Белой армии, которое тоже выпало на уходящий год, прозвучало в этом ноябре совсем не так однобоко обвинительно к советской власти, как оно могло бы прозвучать ещё три — пять лет тому назад.

Эвакуация белой армии из Крыма

И где сегодня так называемый «Российский императорский дом», за наградами которого ещё совсем недавно гонялись высшие чиновники РФ? Он там, где и положено быть коллаборационистам: в небытии, забвении и презрении.

Мавзолей Ленина на праздники всё ещё пытаются прятать, но у возрастающего числа людей, причём не только в России, это вызывает либо возмущение, либо презрительную ухмылку в адрес «прятальщиков».

Kremlin.ru Мавзолей Ленина на параде Победы 2020 году. 24 июня 2020

После публикации в 2020 году приказа о создании концлагерей в Карелии и целевом уничтожении русских Маннергейм, важная для монархистов фигура, к позору его почитателей, окончательно перешёл в сознании россиян в категорию военных преступников. Растёт число тех, кто, наконец, разобрался в том, кто такой на самом деле Солженицын и чего стоят его «исторические творения».

Даты, связанные с крушением аристократическо-буржуазной, царской России, на которых потоптались её поклонники, закончились. Наступило время юбилеев советского проекта: плана ГОЭЛРО, решения проблемы беспризорничества, ликвидации безграмотности, выдающихся результатов первых пятилеток, невиданного научного и культурного подъёма…

Всё это радует. Мы идём по пути восстановления преемственности истории нашей великой страны, для которой XX век стал наиболее выдающимся — и по собственным достижениям, и по влиянию на другие страны и народы, на весь мир. Путь этот трудный, нам будут мешать, нам будут пытаться навязывать искаженный взгляд не только на наше прошлое, но и на наше будущее, но наши отцы, деды и прадеды сделали настолько великое дело, что замазать его грязью никогда никому не удастся — грязь останется на тех, кто это будет пытаться делать.

Величие Советского Союза на пике его развития потребует от нас и глубокого взгляда на причины заката советской страны, советского народа и советской цивилизации, на тех, кто намеренно или по недомыслию работал на этот закат и распад.

Как бы то ни было, однако, в части, касающейся распада, но в 2020 году у меня окрепла уверенность в том, что попыткам отправить Союз Советских Социалистических Республик на свалку истории положен предел. Ещё не конец, но — предел. А дальше уже забота всех ответственных граждан: сумеем взять из советского наследия лучшее, чтобы сначала представить (это сейчас главное) и затем построить великое будущее, — будет у нас счастливая жизнь. Не захотим, побоимся, вновь позволим ссорить нас с отцами, — не видать нам процветающего Отечества!