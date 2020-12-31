



Иван Шилов ИА REGNUM

Польский портал Onet конец уходящего года решил сопроводить статьей с интригующим заголовком: «Прогнозы на 2021. Борьба с коронавирусом, распад Европейского Союза и падение PiS». Необычным здесь является то, что Onet, одно из самых популярных изданий в стране, избрал в качестве экспертов различных предсказателей и ясновидцев, чего за ним обычно не водится, это удел польских таблоидов. Поэтому можно предположить, что портал решил таким образом изложить позицию редакции, укрывшись за мнимой несерьезностью.

«В предсказаниях повторяется тема очень разделенного Евросоюза и даже его полного распада, — пишет издание. — Об этом говорил Кшиштоф Яцковский, ясновидящий из Члухова, предсказывающий хаос в Европе и протесты, направленные на разрушение ЕС или трансформацию его таким образом, чтобы он перестал быть демократическим. Распад Евросоюза также появился в видении русского эзотерика Романа Доли. Он предсказывает, что Россия и Индия станут ближе друг к другу в политическом и военном отношении после краха ЕС. С Москвой также начнут сотрудничать скандинавские страны». Помимо того, Яцковский увидел в будущем падение правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), которая, по его мнению, не доживет до очередных парламентских выборов (они должны состояться в 2023 году — С.С.), что «не пойдет на пользу стране». В предсказаниях ясновидящих также повторяется тема дальнейшего разделения общества, заключает портал, на которое окажут влияние политики: «К сожалению, конца польско-польской войны не видно, и не исключено, что она будет еще более ожесточенной».

Franciszek Vetulani Польская полиция противостоит протестующим

Все это те вопросы, которые в течение 2020 года волновали польское общество и на которые оно пока не знает ответов. Пандемия коронавируса, проигрыш на президентских выборах в США Дональда Трампа, споры по поводу бюджетов ЕС на 2021—2027 годы и Фонда восстановления экономики в сочетании с введением механизма верховенства права предопределили неустойчивость польской политической сцены на годы вперед, которая долгое время развивалась все же с учетом заданных парадигм. Даже государственный переворот в Киеве, осуществленный в феврале 2014 года, после чего Украина потеряла Крым и Донбасс, не привнес чего-то существенно нового. Для Варшавы происходящее стало очередным «доказательством», что с Москвой нельзя иметь дело. А введенные по инициативе Германии и поддержанные США антироссийские санкции давали ощущение стабильности, реанимации политики сдерживания «опасного» восточного соседа Польши. Однако многое изменил 2020 год. Пандемия коронавируса показала, что членство в Евросоюзе и НАТО не гарантирует отсутствия социально-экономических потрясений, а с ними польскому правительству столкнуться пришлось.

Silar Акция протеста против ограничения абортов в Кракове, октябрь 2020

Определенным шоком для Варшавы стала и война в Нагорном Карабахе. Некоторые проправительственные идеологи в начале и середине ее призывали Польшу поддержать Анкару как соратника по Североатлантическому альянсу и противника Москвы в Закавказье, хотя опытные польские кавказоведы придерживались противоположной позиции. Итоги карабахской войны, когда вдруг обнаружилось, что Россия и Турция смогли договориться и наладить пусть и сложное, но конструктивное взаимодействие в регионе, сделали позицию проправительственных идеологов очень интересной: получается, что они оправдали таким образом необходимость восстановления польско-российского диалога по примеру турецко-российского. Более того, как отмечает польский эксперт Витольд Репетович, «масштабы участия России в странах Африки и Ближнего Востока в сочетании с недавними успехами ее в других регионах, таких как Закавказье, показывают, что рассматривать это государство слабым, неспособным распространять свое влияние в больших масштабах — является ошибкой и принятием желаемого за действительное, что Россию, конечно, не ослабит, а совсем наоборот, поскольку такой взгляд приведет к игнорированию причин эффективности российской экспансии».

При этом Репетович отдельно отмечает отсутствие активности США и ошибки Запада. А значит, Варшаве теперь предстоит серьезно задуматься над следующим: если Москва смогла так проявить себя в Африке, на Ближнем Востоке и в Закавказье, то, во-первых, что же будет, когда она начнет свою активность распространять на постсоветском пространстве рядом с Польшей, и во-вторых, решат ли Брюссель и Вашингтон, а если даже решат, то смогут ли они что-то противопоставить действиям Москвы. Раз уж польские ясновидцы видят в 2021 году распад Евросоюза или трансформацию его в некую авторитарную конфедерацию, что для Польши не лучше, раз уж США погружены в политический кризис, а уходящий президент Трамп собирается максимально осложнить жизнь своему сменщику Джо Байдену в предстоящие четыре года, то на кого или на что может в таком случае опираться Варшава? И не получится ли так, что регион, в котором она находится, снова окажется полем столкновения империалистических сил, как это было накануне Первой мировой войны, только на этот раз с менее позитивными для Польши результатами?

Для правящего польского лагеря наступает время выхода из зоны внешнеполитического комфорта. Хотя многие польские политики и аналитики оптимистично заявляют о том, что в отношениях Польши и США ничего не изменится, что Вашингтон продолжит вкладывать в инициативу «Троеморье» и будет противостоять «Северному потоку — 2», в воздухе носятся иные настроения. Публикация портала Onet показывает, что эти флюиды начинают прорываться в информационное поле. Пока в таком шуточном виде — от имени ясновидцев. Но посмотрим, кто их подхватит дальше.