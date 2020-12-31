



Иван Шилов ИА REGNUM

Для Закавказья уходящий год был богат на события, а под конец и вовсе принес с собой значительные изменения в регионе. Напряженность между Ереваном и Баку вылилась в войну в Карабахе. 2886 убитых, более 100 пропавших без вести, 1245 раненых продолжают лечение в госпиталях, заявило министерство обороны Азербайджана. Армения опубликовала данные о 2718 убитых, но не обнародовала число пропавших без вести, то есть ее сведения далеко не окончательные. Обе стороны теряли каждый день войны до 100 убитых. Причем очевидно, что в некоторые моменты потери были гораздо выше средних показателей.

Правда в том, как считают военные эксперты, что победу одержал тот, кто лучше понимал пути достижения победы, лучше подготовился к различным сценариям войны и реализовал лучшую тактику. Итоги войны принципиально изменили баланс сил не только в регионе, но и в масштабах всего Большого Ближнего Востока. Не случайно некоторые эксперты считают, что в Закавказье устанавливается третий по счету региональный порядок после распада Советского Союза. Первый завершился в 1994 году подписанием Бишкекских соглашений по Карабаху. Второй связан с кавказской войной августа 2008 года, когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Наконец, третий пришелся на конец 2020 года, когда мировая дипломатия потерпела поражение в своих попытках политико-дипломатическими усилиями урегулировать нагорно-карабахский конфликт и Баку силовым методом восстановил контроль над утраченными ранее территориями. Кстати, Азербайджан стал вторым на постсоветском пространстве государством, продвинувшимся по пути восстановления утраченной территориальной целостности. Отметим еще один важный момент: после распада СССР в Закавказье были миротворческие миссии — они имели место в Южной Осетии и в Абхазии. И по итогам карабахской войны в Нагорном Карабахе появилась российская миротворческая миссия. Срок ее пребывания ограничен пятью годами, но может быть и продлен.

Andrei nacu Кавказская война. 2008

Внимание обращает на себя фактор внешних сил. Как отмечается в заявлении МИД России, «конкретные результаты принесли усилия России по урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций». Кстати, именно Москве удалось остановить экспорт нестабильности в Закавказье с Ближнего Востока. Другой внешний и не прямой участник конфликта, Турция, почти до последнего момента призывала Азербайджан «идти до последнего победного конца». Что касается США и Франции, которые на протяжении 28 лет участвовали как страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, то они на последнем этапе выпали из миротворческого процесса. В США проходили президентские выборы, и Вашингтону было не до Карабаха. Франция то ли не пожелала, то ли не смогла возглавить усилия ЕС на карабахском направлении. Поэтому основную роль играли Россия и Турция. И сейчас ситуация складывается таким образом, что при определенных обстоятельствах вопрос о статусе Нагорного Карабаха может решаться в формате диалога Москва — Анкара без участия МГ ОБСЕ. В этой связи французское издание Le Figaro пишет о «кризисе европейской дипломатии на кавказском направлении», ее проигрыше «в битве с внешне неожиданным тактическим российско-турецким альянсом».

Mod.gov.ru Турецкие и Азербайджанские военные

Другой фактический, но не активный участник карабахского процесса, Тегеран, получил аргументы в пользу фиксации своей позиции: вмешательство внешних сил (кроме России, Ирана и Турции) не ведет к разрешению кавказских конфликтов. В то же время нельзя исключать в будущем возможностей Запада провести в регионе контригру, «подталкивая Баку к тому, чтобы дистанцироваться от Москвы, а Анкару соблазняя сближением с ЕС». Точнее, как призывает Le Monde, «нужно быть готовыми к завтрашней войне, так как по сути конфликт до сих пор не решен, будь то статус Нагорного Карабаха или будущие границы Армении и Азербайджана». Поэтому в долгосрочном плане Россия должна проводить в регионе тонкую, выверенную политику прежде всего в треугольнике Москва — Анкара — Тегеран, не игнорируя при этом и возможный диалог (по выражению одного американского эксперта, «волшебный дуэт») с Западом. В остальном Баку и Ереван по-разному, но больше озабочены внутренними послевоенными делами.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву необходимо заново воссоздать всю инфраструктуру в освобожденных районах, премьер-министр Армении Никол Пашинян будет пытаться вырваться из «взрывоопасной смеси из общенационального траура и антиправительственной ярости». Как показывает история, шрамы в Закавказье быстро не заживают.