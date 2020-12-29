Федеральный закон № 487-ФЗ от 31 декабря 2017, требующий маркировать все товары в РФ, может похоронить не только фермеров, но и народные промыслы. В соответствии с ним с 1 июня 2020 года маркировка обязательна для обуви и одежды, и ее должны делать изготовители валенок, рубах, безрукавок, сарафанов, шапок и варежек, которые ремесленники обычно продают по соседству с историческими достопримечательностями в провинции. Оборудование для маркировки стоит как минимум сотни тысяч, а за торговлю без кодов предусмотрены штрафы, изъятие товара, в особо крупных размерах — уголовная ответственность. Если все пойдет как идет, то народные промыслы обречены. А они кормят немногих оставшихся мастеров, являются последними сокровищницами русской народной культуры и неотъемлемой частью туризма.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Традиционный женский каргопольский костюм конца XIX века в экспозиции Каргопольского музея. Мастерство его шитья практически утрачено, а требование маркировки добьет оставшихся умельцев-ремесленников

Очевидный вред маркировки продукции народных промыслов вызвал ряд обращений правительства Вологодской области и вологодских мастеров в адрес правительства РФ. Среди них, как пишет «Российская газета»: «создатель небольшого семейного кооператива из деревни Марфино Андрей Зимин. Он столкнулся с системой маркировки еще в 2016 году, когда в России запретили продавать изделия из меха без QR-кодов. Тогда ремесленник производил душегрейки из обрезков овчины, пользовавшиеся популярностью и у местных жителей, и у туристов. Но небольшое предприятие не смогло заплатить 250 тысяч рублей за вход в систему маркировки, и от изготовления душегреек кооператив отказался. Осталось производство войлочных тапочек и валенок». Теперь настала очередь и тапочек с валенками. Власти Вологодской области, губернатор Олег Кувшинников заботятся о мастерах, их продукцию закупает специализированное муниципальное предприятие — таким образом, мастера освобождены от торговых хлопот.

Проблема выглядит настолько очевидной, что правительство Михаила Мишустина в этом мелком, с фискальной точки зрения, вопросе пошло на попятную. «Российская газета»: «Правительство РФ разрешило регионам освобождать ремесленников от обязательной маркировки обуви». В документе говорилось, что «обязательной маркировке подлежат обувные товары, за исключением продуктов труда ремесленников, определяемых законодательством субъектов РФ».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Каргопольские женские праздничные костюмы конца XIX века в экспозиции Каргопольского музея. Такие умеют шить в центре народного творчества «Берегиня», но из-за требования маркировки — не будут

Но в большинстве региональных законодательств понятие «ремесленничество» отсутствует, и исключить маркировку обуви народных промыслов в этих регионах не получится. Областным депутатам надо скорее определить понятия «ремесленник» и «ремесленные предприятия». В Вологде эта работа, как пишет «РГ», уже ведется, в Архангельской области — пока нет.

Архангельский бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев считает, что маркировка необходима, но необходимы и исключения для малого бизнеса. Недавно он ознакомился с ситуацией у фермеров — производителей молока, у которых оборудование по маркировке и реконструкция производства обойдутся в миллионы рублей и станут разорительными. Кроме валенок, маркировку надо исключать и для одежды ремесленного производства. Для этого бизнес-омбудсмен, при поддержке правительства Архангельской области, готов обращаться в правительство РФ и к депутатам Госдумы РФ. По его словам, в январе 2021 года после встреч и консультаций такие обращения будут подготовлены.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Праздничный женский мезенский костюм из экспозиции Мезенского музея. В Мезени такие можно встретить только в музее — традиции утрачиваются

Директор муниципального бюджетного учреждения народных промыслов «Берегиня» Ольга Томихина (г. Каргополь) сообщила ИА REGNUM:

«Первый раз слышу о маркировке. Обычно мы в небольшом количестве шьем женские и мужские рубашки, сарафаны, передники. Если народная одежда подпадает под этот закон, то мы прекратим ее шить. Посоветуюсь с районным отделом культуры — одной не пробиться, будем, наверное, обращаться в Москву, чтобы народным промыслам сделали исключение».

Наталья Бубенщикова, глава Каргопольского района Архангельской области: «У нас в районе кроме муниципальной «Берегини» много самозанятых швей. Валенки никто не валяет, обувь никто не шьет. По отмене маркировки одежды народных промыслов будем обращаться в министерство торговли и агропромышленного комплекса правительства Архангельской области и в Совет Федерации, к сенатору Виктору Новожилову. Он помогал установить рабочие контакты с федеральным Минпромторгом по сертификации центра «Берегиня» как предприятия народных промыслов. По таким предприятиям предусмотрены большие льготы, но и они не покроют расходы на маркировку».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мезенский женский костюм из экспозиции Мезенского музея. Шить такие на продажу после введения обязательной маркировки становится опасно

Елена Вторыгина, депутат Госдумы РФ от Архангельской области: «Федеральный закон требует маркировку товаров в общем, конкретика отдана российскому правительству с его постановлениями — а оно много чего не учитывает. В каждом регионе есть народное творчество, кто-то валяет валенки, кто-то шьет одежду. Странно, что молчат региональные правительства — только Вологда возмутилась. Наверно, и в законах Архангельской области нет понятий «ремесло», «ремесленник». В ближайшее время напишу депутатский запрос в правительство РФ».

Авторы ФЗ № 487, специалисты работавшие над постановлениями правительства РФ и не исключившие народные промыслы из обязательной маркировки, выглядят некрасиво. Они как будто не знают русской культуры, не знают, как выживают жители малых городов и деревень, не слышали о развитии внутреннего туризма как замены заграничного — с вывозом россиянами огромных средств за пределы страны. А если знают, но подвели народных мастеров под маркировку — еще хуже.