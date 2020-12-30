Три года назад вышел фильм американского режиссера Джозефа Косински «Дело храбрых» о нелегких буднях и трагической гибели команды пожарных во время катастрофического лесного пожара в Аризоне в 2013 году. Фильм не перегружен событиями, его можно причислить к полузабытому жанру производственных драм, он рассказывает не о подвигах, а о ежедневном героическом труде, постоянной готовности рисковать жизнью. Финал внезапен и жесток, как бывает жестока реальность. Картина не собрала призов и громкой прессы, но была хорошо принята критиками и зрителями за свою искренность и человечность.

Иван Шилов ИА REGNUM

И вот на российских экранах фильм «Огонь» Алексея Нужного, в центре которого также команда лесных огнеборцев. Снятый крепко и эффектно, он очень наглядно демонстрирует плюсы и минусы современного отечественного кинематографа героического жанра.

К однозначным плюсам можно отнести достойное раскрытие персонажей, прежде всего, всех главных героев, от бывалого инструктора Соколова, сыгранного Константином Хабенским, до зеленого новичка, хипстера и приколиста Ромы (Иван Янковский). Даже второстепенные и эпизодические фигуры получились яркими и запоминающимися. Все они вписаны в очень узнаваемую реальность российской провинции, с ее постоянными нехватками всего и вся, отсутствием порядка и нормальной связи, раздолбанной техникой, самобытной атмосферой и знакомыми еще по Шукшину «чудиками». Одного из них, пилота вертолета и по совместительству пасечника, прекрасно сыграл Виктор Сухоруков.

Юмор — еще одна сильная сторона фильма. Легкий, лишенный грубости и сальности, по большей части идущий «от характера», а не искусственно привнесенный в картину «оживляжа» ради. Немного надуманной кажется разве что песня, исполненная бардом и менестрелем пожарной команды Шустовым перед деревенскими жителями, но и она работает на создание образа и атмосферы.

Сюжет фильма весьма динамичен, изобилует острыми адреналиновыми ситуациями, заставляющими попереживать за героев. Алексей Нужный явно предпочитает жанр боевика-катастрофы производственной новелле. И тут-то начинаются проблемы.

Цитата из к/ф «Огонь». Реж. Алексей Нужный. 2020. Россия

Как говорится, в жизни всегда есть место подвигу. Героям «Огня» такие места судьба и воля режиссера подкидывают на каждом шагу, их постоянно преследуют мелкие и крупные невезения и несчастья. Из-за чьего-то раздолбайства местные, пустив встречный пал, сжигают лагерь пожарных со всеми припасами, новичок Рома топит в реке единственное средство связи, единственный вертолет едва летает, деревенской жительнице приспичивает рожать как раз во время пожара, машина проваливается в горящий мост, поднятый в воздух на тросах грузовик с детьми чуть не разваливается на части, ракетница не стреляет… Все это заставляет героев раз за разом совершать практически невозможное, подвиг следует за подвигом, пока это не становится немного утомительным. Беда еще и в том, что подвиги эти слишком малореалистичны и при этом, увы, предсказуемы. Такое чувство, что в один сюжет собрано абсолютно все, что может случиться на пожаре, а поверху приправлено незатейливым символизмом, буйной фантазией, выспренней моральной риторикой и не всегда уместной любовной романтикой.

Похоже, что отечественные кинематографисты очень боятся не удержать внимание зрителей, а потому стараются ежеминутно поражать их воображение и заставлять подпрыгивать в кресле, сжимать зубы и кулаки. Непонятно, чем порождено такое недоверие к публике — то ли объективным изучением вкусов аудитории, то ли предубеждением. Так или иначе, выходит заколдованный круг: подсаженному на боевики зрителю продолжают вливать лошадиные дозы остросюжетности в ущерб осмыслению живой жизни, отучая от реализма на годы и поколения вперед. Между тем далеко не все люди опасных профессий — Герои России, и процент тяжелого труда в их жизни намного превышает процент запредельного экстрима. Привить бы зрителю, особенно молодому, уважение именно к этому незаметному, но необходимому труду вместо желания отличиться и получить Героя! Для показа этой работы можно было бы использовать хотя бы экранное время, что было потрачено на затейливые ракурсы и торжественные пробежки в слоу мо.

Все же, к чести режиссера и сценаристов, они явно руководствовались не только стремлением к броским эффектам. Их задачей было показать, как пожарные спасают не только гектары леса, но и человеческие жизни. Получилось достаточно убедительно и трогательно, правда, деревенские жители слишком похожи на беспомощное стадо, опекаемое тренированными овчарками, которые выглядят рядом с ними чуть ли не представителями высшей расы. Глава сельских властей Георгич в исполнении Юрия Кузнецова совершенно растерян и находится почти в прострации, среди погорельцев вообще мало кто оказывается способен на поступок, их роль в основном страдательная.

Цитата из к/ф «Огонь». Реж. Алексей Нужный. 2020. Россия

К явным неудачам фильма можно отнести образ Кати Соколовой (Стася Милославская). Вся связанная с нею часть сюжета вызывает острое недоумение. Этой совершеннолетней особе, ведущей себя как «анфан терибль», сходит с рук абсолютно все, хотя за один выход на взлетную полосу перед носом разгоняющегося самолета светит уголовная статья. Катя, занимающая весьма скромную должность, вертит как хочет своим начальством. Именно она оказывается голосом совести, заставляя начальника нарушить должностные инструкции. Если именно так в представлении создателей фильма выглядит активная и неравнодушная молодежь, за которой будущее, то это весьма печально. Остается серьезный вопрос, развила бы Катя такую бешеную деятельность, если бы в огненной ловушке оказался только ее отец с товарищами, без возлюбленного Ромы? Что-то сомнительно…

Отсутствие цельного художественного взгляда, какая-то подростковость, помноженная на провинциальность — вот кочующие из фильма в фильм «болячки». Этим грешат даже интересные и многообещающие режиссеры. Алексей Нужный очень хорошо проявил себя в комедии «Я худею» и других лентах комедийного жанра. «Огонь» — его первый эксперимент в героике, возможно, этим отчасти объясняется то, что фильм вышел таким неровным и неоднозначным. Но лишь отчасти. Те же недостатки мы видим, к примеру, в фильмах и сериалах на военную тему. Похоже, проблема эта системная, а не персональная. Слишком сильно крах СССР, а вместе с ним и советского героического кино ударил по умению художественно осмысливать подвиг. Был период, когда само понятие героизма ставилось под сомнение. В итоге современное кино при обращении к этой теме похоже на калеку, который заново учится ходить. Как долго продлится период реабилитации и сможет ли отечественный кинематограф однажды отбросить костыли ложного эффекта и аффекта, покажет время.