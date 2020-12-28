Вечером 22 декабря, когда кнессет проголосовал против законопроекта об отсрочке бюджета, Израиль начал обратный отсчет до своих четвертых всеобщих выборов за два года. Некоторые ученые мужи указывают на это как на признак политической дисфункции. Другие приветствуют это как демократию в действии. Но все обращали внимание на аспект «ну вот, опять» в продолжающейся драке.

Иван Шилов ИА REGNUM

То, что эта новость совпала с резким всплеском инфицирования коронавирусом, наряду с угрозой, а затем и объявлением еще одного общенационального локдауна, только ухудшило положение национального морального духа. Третий раунд закрытий, который разрушает малый бизнес и удерживает детей дома, — это последнее, чего хотят израильтяне. Последние предупреждения о мутации коронавируса, несколько носителей которого прибыли в Израиль из Великобритании, еще больше усугубили общественное недомогание.

Единственной ложкой меда, если это можно так назвать, было изобилие юмористических мемов, вызванных коронавирусом, во всём мире. В Израиле, как и везде, единодушно считают, что 2020-й — это «год, которого не было». Однако обзор последних 12 месяцев показывает, что это далеко не так, особенно в том, что касается еврейского государства. Работа в обратном направлении может обеспечить некоторую перспективу.

Начнем с декабря. 9 декабря премьер-министр Биньямин Нетаньяху находился в аэропорту Бен-Гурион, приветствуя прибытие самолета с первой партией вакцины Pfizer. Это стало кульминацией сделки на 237,5 миллиона долларов, которую он заключил в ноябре с фармацевтическим гигантом на покупку восьми миллионов доз, достаточных для вакцинации почти половины населения страны. Эта партия — только начало. Премьер-министр также подписал контракт с Moderna на шесть миллионов доз, достаточных для вакцинации еще трех миллионов израильтян. Тем временем собственный израильский Институт биологических исследований вакцины BriLife находится в самом разгаре передовых клинических испытаний.

Facebook.com/Netanyahu Биньямин Нетаньяху прививается от коронавируса

Поразительно, но, несмотря на опросы, свидетельствующие о страхе со стороны значительной части населения по поводу безопасности вакцины, как только она стала доступна на этой неделе компании из более чем 60 человек (включая медицинских работников), десятки тысяч израильтян бросились делать прививки. А подавляющее большинство остального населения обрывает телефонные линии фонда здравоохранения, чтобы записаться на уколы.

Утром 23 декабря Израиль занял первое место в мире по количеству введенных доз вакцины против COVID-19 на 100 человек. Этот поворот событий последовал за неожиданным отчетом НПО Start-Up Nation Central, показывающим, что израильские компании побили рекорды по привлечению капитала в 2020 году, а инвестиции в предприятия достигли примерно 10 миллиардов долларов.

10 декабря Марокко согласилось установить дипломатические отношения с Израилем. Два дня спустя Бутан вскочил на подножку.

Ноябрь также принес важное событие: убийство ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Хотя Израиль по-прежнему молчит по этому вопросу, целенаправленное убийство «отца иранской ядерной программы» широко приписывается Моссаду. Одна из подсказок, среди прочих, которая придает достоверность этому предположению, заключается в том, что в 2018 году, когда Нетаньяху раскрыл огромный клад документов, извлеченных агентами Моссада со склада в Тегеране, он сделал конкретную ссылку на главу оружейной программы, сказав: «Запомните это имя: Фахризаде».

Tasnim News Agency Мохсен Фахризаде

Также в ноябре ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам Ирана и «Хезболлы» в Сирии. Это последовало за аналогичным нападением на враждебные силы за северной границей Израиля в октябре — за два дня до того, как Судан согласился установить официальные связи и нормализацию отношений с Израилем.

15 сентября, за несколько дней до еврейского Нового года и введения второго локдауна в Израиле, представители Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна присоединились к Нетаньяху в Белом доме, чтобы подписать исторические «Соглашения Авраама», о которых было объявлено в августе.

В июле серия «загадочных взрывов» и пожаров, приписываемых иностранными источниками Израилю, нанесла ущерб иранским военным, ядерным и промышленным объектам.

10 июня в Израиле приземлился самолет с группой из полусотни репатриантов из Северной Америки, многие из которых сказали, что именно пандемия повлияла на их окончательное решение сделать этот шаг, который они обдумывали в течение некоторого времени. И это последовало за стопроцентным ростом интереса других американских евреев уехать в Израиль: взрывной рост произошел в мае 2020-го (по сравнению с тем же месяцем 2019 года, число евреев из США, желающих сделать Израиль своим домом, удвоилось).

В мае в Израиле появились новые репатрианты из Эфиопии (119 человек), с Украины (111) и из России (41). В течение того же месяца израильские оперативники, как сообщается, провели кибератаку, в результате которой был закрыт иранский порт Шахид-Раджи, один из двух крупных морских терминалов в прибрежном городе Бандар в Ормузском проливе.

James Emery Репатриант из Эфиопии

В апреле партия Нетаньяху «Ликуд» подписала коалиционное соглашение с бело-голубыми во главе с Бенни Ганцем. Учитывая разгон нынешнего кнессета, это не было удачной договоренностью. Но когда она была достигнута, нация вздохнула с облегчением после трех туров безрезультатных выборов. Последний из них произошел 2 марта, всего через 10 дней после того, как пандемия поразила страну.

Именно 21 февраля первый израильтянин показал положительный результат теста на коронавирус. Эта женщина была одной из 11 израильтян, возвращавшихся домой после того, что стало плохим отпуском на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, где 3000 пассажиров и членов экипажа были вынуждены оставаться в карантине в течение нескольких недель из-за вспышки вируса на борту. Хотя в то время это была огромная история, сегодня она кажется далеким воспоминанием из другой жизни. Но это ничто по сравнению с январем, когда никто, кроме ученых, даже не слышал о «новом коронавирусе», который вот-вот изменит ход мировой истории.

Более того, год начался на оптимистической ноте. Президент США Дональд Трамп обнародовал свой план «Мир ради процветания» в Белом доме вместе с Нетаньяху, в присутствии чиновников администрации и других видных произраильских гостей. Подробности «сделки века», как ее окрестили, наконец-то раскрылись. Как и другие политические шаги Трампа — такие как перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим; признание Иерусалима столицей Израиля; выход из ядерной сделки с Ираном; признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами; прекращение финансирования БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ); требование к палестинской администрации прекратить политику «плати за убийство» и объявление израильских поселений не противозаконными, — его план урегулирования израильско-палестинского конфликта был новаторским.

Вместо того, чтобы рассматривать коррупцию и насилие в Палестинской автономии как результат израильской «оккупации», команда Трампа предложила Рамалле морковку, не убирая далеко палку. Для большинства израильтян было волнующим зрелищем то, как Вашингтон разрушает формулу несостоявшейся парадигмы «земля в обмен на мир». К сожалению, избранный президент США Джо Байден и его назначенцы собираются вернуться к старой модели умиротворения врагов. В этом отношении израильтяне могут оглянуться на 2020 год с уколом ностальгии.

Растущая дружба с соседними мусульманско-арабскими странами — это благословение, которое невозможно переоценить. Беда в том, что отношения с Вашингтоном вот-вот испортятся.

Вполне понятно, что израильтяне беспокоятся о будущем и оплакивают прошедший год. Но это полное искажение реальности — смотреть на 2020 год как на период чистого хаоса, с одной стороны, и паралича — с другой. Действительно, стоит на мгновение прервать истерику, чтобы признать чудесные достижения, достигнутые возглавляемым Нетаньяху правительством, несмотря на месяцы ожесточенной борьбы, во время пандемии. Во всяком случае, этот безумный год характеризовался безумной степенью сверхъестественной многозадачности.