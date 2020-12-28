В США происходит переход власти от непредсказуемого Трампа к недавно избранному более рациональному Байдену. Переход этот, согласно хорошо информированным дипломатическим источникам, развивается гораздо более гладко, чем предсказывалось в угрозах и взрывных заявлениях уходящего президента США. Согласно тем же источникам, Трамп надеялся победить на выборах в ноябре, в результате чего беспрепятственно продвинуться вперед в государственных изменениях и в то же время сделать более централизованными функции правительства США. Так независимые независимые наблюдатели оценивают частые обсуждения и восхищение, которое он выражает обязанностям и полномочиям Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM

В этом смысле его поражение принесло облегчение многим не только в Соединенных Штатах, но особенно в Европе и в западном демократическом мире в целом. По сути, Трамп был изгнан, хотя он всё еще надеется получить большинство в Сенате и сыграть согубернатора с Байденом. Поэтому необходимо дождаться второго тура выборов в штате Джорджия, которые пройдут 5 января и по результатам которых будут определены два места в Сенате. Если Трамп победит, у него действительно будет сенатское большинство с перевесом 51 против 49, и он будет блокировать инициативы Байдена везде, где только сможет. Однако, по мнению аналитиков, есть вероятность, что оба места не достанутся фигурам Трампа, и новоизбранный президент получит по крайней мере одно место, отменив любые планы уходящего лидера.

Для Средиземноморья эти выборы 5 января будут решать очень многое. Если Байден получит столь необходимое ему место в Джорджии, он сможет сделать важные шаги, такие как возрождение участия США в Парижском климатическом соглашении, отказ от изоляционистской позиции в международных делах, возрождение отношений с европейцами для «нового соглашения о коллективной безопасности в рамках НАТО», более активное участие Америки в Юго-Восточном Средиземноморье, которое наши агрессивные соседи хотят превратить в пороховую бочку и очаг глобального беспорядка.

Nato.int Американские танки на учениях в Европе

Мы надеемся на это очень активное участие США в нашем регионе. Понятно, что вопрос, который беспокоит Афины и вызывает серьезную озабоченность и греческого премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса, и министра иностранных дел Никоса Дендиаса, заключается в том, как новое руководство США будет вести себя в Средиземноморском регионе. Греческое лобби в США сообщает Афинам, что атмосфера в Вашингтоне совершенно эллинофильская. Кстати, в прошедшем недавно Дельфийском форуме участвовали американские демократы, в том числе Менендес, Ван Холлен, Земенидис и другие, которые были полны энтузиазма и обещали, что скоро греки увидят такое, что не поверят своим глазам.

Но немало и тех, кто отмечают, что США не собираются покидать Турцию и так просто позволять привязать ее к колеснице Путина. Напротив, в силу того, что они видят, что Россия систематически побеждает в регионе, они хотели бы держать Турцию в колеснице Запада и НАТО. Однако ближайшее окружение Байдена не намерено предоставлять Анкаре бесконечные возможности. Это связано с осведомленностью о сдвиге в Турции и с пониманием того, что в регионе не так много заслуживающих доверия стран, которые поддерживают долгосрочные отношения и стабильные связи с США. Кроме того, они переоценивают ситуацию после того, как наш сосед закупил российские С-400, понимая, что существует и более широкая проблема безопасности.

Исходя из вышеизложенного и всегда согласно одним и тем же дипломатическим источникам, Соединенные Штаты при новой администрации Байдена постепенно откажутся от прежней позиции 50−50% и будут занимать более четкую позицию в пользу греческих интересов. По данным тех же источников, Афины уже оценивают тот факт, что американские власти впервые говорят о нарушениях греческого воздушного пространства турецкими истребителями.

Принято считать, что Вашингтон понимает, что у них нет другой кнопки в этом районе, и логично будет двигаться более решительно в сторону Афин. Нечто связанное с этим явно взволновало министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса, который поспешил заявить на форуме в Дельфах, что «мы ищем новые локации, в которых будут реализованы наши общие интересы». Заявление прошло почти незамеченным, оно не коснулось СМИ, хотя косвенно относится к весьма чувствительному в остальное время вопросу создания новых американских баз в Греции. Самые хитрые, однако, отметили, что в этом случае возникает более широкий вопрос обмена, который требует всеобъемлющих переговоров, чей исход зависит от расположения и переговорных возможностей греческих дипломатических властей.

Цитата из видео на YouTube Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос

Однако если будет подтверждено, что мы действительно близки к американскому повороту в пользу греческих позиций, и в то же время будет поднят вопрос о создании новых американских баз в нашей стране, требования греческой политики и дипломатии, очевидно, возрастут. Так обстоит дело незадолго до начала 2021 года. И вполне справедливо, что внимание ответственных лиц может быть перенесено в Джорджию, где будет решаться судьба двух критических важных мест в Сенате США.

Никто не может быть уверен, что еще Дональд Трамп сделает к 20 января — дню, когда Джо Байден будет приведен к присяге в качестве президента Соединенных Штатов — что могло бы еще больше запятнать международный имидж сверхдержавы. Пока что он раздает милости, используя довольно непрозрачные критерии, и стремится защитить себя через них.