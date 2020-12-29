Предстоящие новогодние праздники — замечательный повод собраться компанией друзей или семейным кругом и провести несколько уютных вечеров за настольными играми. Корреспондент ИА REGNUM вместе с российским издательством Hobby World составил подборку наиболее удачных релизов 2020 года, которые смогут увлечь даже настоящего гурмана от мира настольных развлечений.

Иван Шилов ИА REGNUM «Настольные игры»

Стоит также отметить, что в составлении этого списка лично поучаствовал и генеральный директор издательства Михаил Акулов — он назвал три свои самые любимые игры в уходящем году. Сможете угадать какие?

Зона: Тайны Чернобыля

Количество игроков: 1−4

Продолжительность партии: от 120 минут

«Зона» — это масштабное постапокалиптическое приключение, на которое стоит обратить особое внимание фанатам игровой франшизы S.T.A.L.K.E.R. Оно расскажет о путешествии нескольких человек в «Саркофаг» Чернобыльской АЭС с целью исполнить их самые заветные желания. На пути к цели бесстрашных героев ожидают встречи с кровожадными мутантами, вооружёнными до зубов бандитами и, конечно же, ожесточённая конкуренция друг с другом — победитель в этой гонке будет только один. Игра точно порадует любителей не слишком динамичных, но наполненных интересными событиями приключений, а также тех, кому важна эстетическая сторона проекта и его наполнение. Здесь найдётся и красочное игровое поле, и атмосферные иллюстрации, и с десяток детализированных фигурок-миниатюр.

Зона: Тайны Чернобыля

Взаперти

Количество игроков: 1−5

Продолжительность партии: от 90 минут

В магическую тюрьму Кулбак отправляют только самых отпетых преступников королевства Налос. Беспощадные банды гоблинов, гноллов, кобольдов, багберов и инсектоидов каждый день ведут ожесточённую борьбу за контроль над различными тюремными территориями и редкими ресурсами. Кто сможет удержать абсолютное лидерство по количеству очков репутации, тот получит шанс наконец-то выйти на волю. А управлять бандитами и раздавать им многочисленные приказы, конечно же, предстоит игрокам. «Взаперти» понравится ценителям глубоких, но не перегруженных правилами стратегий и любителям «поиграть в менеджера». Разнообразных элементов здесь много, ситуация на игровом поле постоянно меняется, а идеальной победной тактики не существует вовсе — для достижения своих целей придётся постоянно экспериментировать и подстраиваться под происходящие события.

Взаперти

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Подводные города

Количество игроков: 1−4

Продолжительность партии: от 40 минут

Помните подводный город «Восторг» из трилогии Bioshock? Как думаете, удалось бы вам привести его к процветанию? Ответить на эти вопросы поможет красочная стратегия «Подводные города», в которой игроки займутся созданием преуспевающих цивилизаций на дне океана. Осваивайте новые территории, производите редкие ресурсы и постарайтесь стать доминирующей державой как под водой, так и на суше. Оригинальную идею проекта удачно дополняют простые правила, множество доступных стратегий развития, а также постоянно меняющийся окружающий мир: в «Подводных городах» игроки пройдут через три исторические эпохи, отличающиеся друг от друга технологиями и специальными условиями. А если вам захочется большего, то стоит обратить внимание на дополнение «Новые открытия». С его помощью игра станет разнообразнее, а стратегическая часть — глубже.

Подводные города

Эверделл

Количество игроков: 1−4

Продолжительность партии: от 40 минут

Сказочная стратегия «Эверделл» станет обязательным приобретением для тех, кому особенно важна эстетическая составляющая в играх. Это милая, красочная и очень уютная история о волшебном мире, где говорящие животные строят поселения под кронами огромных деревьев. Игроки станут правителями одного из местных городов и постараются привести его к процветанию за четыре сезона, сменяющих друг друга. Планировать в «Эверделле» интересно, а соперничество здесь исключительно дружеское. Отдельно стоит сказать об атмосферных иллюстрациях, напоминающих кадры из хорошего анимационного фильма, и картонном дереве, которое украшает середину игрового поля, — его нужно будет собрать самостоятельно и расположить на нём карты и фигурки.

Эверделл

Catan. Юбилейное издание

Количество игроков: 3−4

Продолжительность партии: от 75 минут

Популярной настольной игре Catan, также известной как «Колонизаторы», недавно исполнилось 25 лет. В честь этого события Hobby World предлагает вернуться к освоению новых территорий в «Юбилейном издании», куда войдёт базовая игра, дополнение «Мореходы», а также два новых сценария: «Пиренейский полуостров» и «Гавайские острова». Это наиболее полная версия знаменитых «Колонизаторов», и, пожалуй, именно с неё стоит начинать знакомство с игрой в 2020 году.

Catan. Юбилейное издание

Место преступления: Средневековье

Количество игроков: 1−4

Продолжительность партии: от 60 минут

Авторы серии кооперативных детективов «Место преступления» решили немного разнообразить привычную формулу своих проектов и перенесли события новой игры в средневековый Париж. Теперь группа друзей-сыщиков будет управлять таинственным Абеляром Лавелем — экстрасенсом и детективом, которому каждый день снятся сны о будущих преступлениях. Пожалуй, главной особенностью проекта можно считать специальное приложение для смартфонов, которое будет помогать игрокам вести расследование. Отсканировав QR-код, они смогут получить новые улики, пообщаться с важными контактами и найти виновника даже самого неоднозначного преступления. Главное, не слишком увлечься процессом, иначе преступник может успеть скрыться.

Место преступления: Средневековье

Индустрия

Количество игроков: 2−4

Продолжительность партии: от 30 минут

Экономическая стратегия «Индустрия» позволит группе игроков почувствовать себя настоящими индустриальными магнатами. Им нужно будет покупать предприятия, налаживать их работу и регулярно участвовать в торгах с другими игроками за наиболее выгодный бизнес. Победителем к концу партии, состоящей из четырёх раундов, оказывается самый богатый предприниматель за столом. «Индустрия» обязательно порадует любителей экономических игр и приятно удивит несложными правилами и довольно компактным содержимым коробки.

Индустрия

Манчкин: Подземелье

Количество игроков: 2−5

Продолжительность партии: от 60 минут

Культовая карточная игра «Манчкин» от Стива Джексона не нуждается в особом представлении: за прошедшие годы вышло так много различных её итераций со своими уникальными особенностями, что о существовании этой франшизы совершенно точно знает любой ценитель настольных развлечений. Однако «Подземелье» нельзя считать очередной вариацией оригинального «Манчкина». Это, скорее, новая полноценная игра в той же абсурдной и очень смешной фэнтези-вселенной. Теперь игрокам нужно будет передвигать фигурки по полю, зачищать подземелье и обязательно сражаться с могущественным боссом в конце каждого «забега». При этом суть и настроение первоисточника нисколько не изменились: хапай сокровища, подставляй соперников и читай уморительные описания с карточек. Сложно сказать, можно ли считать «Подземелье» полноценной альтернативой стандартному «Манчкину», однако в коллекции настоящего фаната франшизы этой игре обязательно найдётся место.

Манчкин: Подземелье

Маскарад сказок

Количество игроков: 2−5

Продолжительность партии: от 20 минут

Семейная игра «Маскарад сказок» позволит группе игроков стать почетными гостями на волшебном званом ужине, организованным Чудовищем из сказки «Красавица и Чудовище». Однако хозяин мероприятия придумал необычное развлечение — все приглашённые должны носить маски и постараться отгадать, кем является их собеседник. Для этого нужно будет давать оппонентам различные подсказки о своей настоящей личине, но при этом постараться сохранить тайну до самого конца партии. Несложные правила, замечательные иллюстрации и весёлая разговорная механика — что ещё нужно для приятного вечера в кругу семьи?

Маскарад сказок

Паранормальный детектив

Количество игроков: 2−6

Продолжительность партии: от 45 минут

«Паранормальный детектив» — это новая увлекательная вариация уже знакомого «Крокодила», пронизанная единым сквозным сюжетом: вы погибли, стали бестелесным призраком и пытаетесь объяснить команде профессиональных сыщиков, как именно это произошло. Привидение не умеет разговаривать и напрямую воздействовать с объектами в комнате, поэтому ему придётся пользоваться специальными спиритическими предметами: призракометром, веревками, картами таро и специальной бумагой. Победителем же в каждой партии станет тот детектив, которому быстрее всех удастся составить максимально правдивую и реалистичную картину произошедших событий. «Паранормальный детектив» отлично подойдёт для любой компании игроков, готовых общаться, дурачиться и немного «пошевелить мозгами».

Паранормальный детектив

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