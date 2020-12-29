Настольные игры для долгих зимних вечеров и подведения итогов года
Предстоящие новогодние праздники — замечательный повод собраться компанией друзей или семейным кругом и провести несколько уютных вечеров за настольными играми. Корреспондент ИА REGNUM вместе с российским издательством Hobby World составил подборку наиболее удачных релизов 2020 года, которые смогут увлечь даже настоящего гурмана от мира настольных развлечений.
Стоит также отметить, что в составлении этого списка лично поучаствовал и генеральный директор издательства Михаил Акулов — он назвал три свои самые любимые игры в уходящем году. Сможете угадать какие?
Зона: Тайны Чернобыля
Количество игроков: 1−4
Продолжительность партии: от 120 минут
«Зона» — это масштабное постапокалиптическое приключение, на которое стоит обратить особое внимание фанатам игровой франшизы S.T.A.L.K.E.R. Оно расскажет о путешествии нескольких человек в «Саркофаг» Чернобыльской АЭС с целью исполнить их самые заветные желания. На пути к цели бесстрашных героев ожидают встречи с кровожадными мутантами, вооружёнными до зубов бандитами и, конечно же, ожесточённая конкуренция друг с другом — победитель в этой гонке будет только один. Игра точно порадует любителей не слишком динамичных, но наполненных интересными событиями приключений, а также тех, кому важна эстетическая сторона проекта и его наполнение. Здесь найдётся и красочное игровое поле, и атмосферные иллюстрации, и с десяток детализированных фигурок-миниатюр.
Взаперти
Количество игроков: 1−5
Продолжительность партии: от 90 минут
В магическую тюрьму Кулбак отправляют только самых отпетых преступников королевства Налос. Беспощадные банды гоблинов, гноллов, кобольдов, багберов и инсектоидов каждый день ведут ожесточённую борьбу за контроль над различными тюремными территориями и редкими ресурсами. Кто сможет удержать абсолютное лидерство по количеству очков репутации, тот получит шанс наконец-то выйти на волю. А управлять бандитами и раздавать им многочисленные приказы, конечно же, предстоит игрокам. «Взаперти» понравится ценителям глубоких, но не перегруженных правилами стратегий и любителям «поиграть в менеджера». Разнообразных элементов здесь много, ситуация на игровом поле постоянно меняется, а идеальной победной тактики не существует вовсе — для достижения своих целей придётся постоянно экспериментировать и подстраиваться под происходящие события.
Читайте подробнее в: Настольная игра «Взаперти»: фэнтези-арестанты и тактический простор
Подводные города
Количество игроков: 1−4
Продолжительность партии: от 40 минут
Помните подводный город «Восторг» из трилогии Bioshock? Как думаете, удалось бы вам привести его к процветанию? Ответить на эти вопросы поможет красочная стратегия «Подводные города», в которой игроки займутся созданием преуспевающих цивилизаций на дне океана. Осваивайте новые территории, производите редкие ресурсы и постарайтесь стать доминирующей державой как под водой, так и на суше. Оригинальную идею проекта удачно дополняют простые правила, множество доступных стратегий развития, а также постоянно меняющийся окружающий мир: в «Подводных городах» игроки пройдут через три исторические эпохи, отличающиеся друг от друга технологиями и специальными условиями. А если вам захочется большего, то стоит обратить внимание на дополнение «Новые открытия». С его помощью игра станет разнообразнее, а стратегическая часть — глубже.
Эверделл
Количество игроков: 1−4
Продолжительность партии: от 40 минут
Сказочная стратегия «Эверделл» станет обязательным приобретением для тех, кому особенно важна эстетическая составляющая в играх. Это милая, красочная и очень уютная история о волшебном мире, где говорящие животные строят поселения под кронами огромных деревьев. Игроки станут правителями одного из местных городов и постараются привести его к процветанию за четыре сезона, сменяющих друг друга. Планировать в «Эверделле» интересно, а соперничество здесь исключительно дружеское. Отдельно стоит сказать об атмосферных иллюстрациях, напоминающих кадры из хорошего анимационного фильма, и картонном дереве, которое украшает середину игрового поля, — его нужно будет собрать самостоятельно и расположить на нём карты и фигурки.
Catan. Юбилейное издание
Количество игроков: 3−4
Продолжительность партии: от 75 минут
Популярной настольной игре Catan, также известной как «Колонизаторы», недавно исполнилось 25 лет. В честь этого события Hobby World предлагает вернуться к освоению новых территорий в «Юбилейном издании», куда войдёт базовая игра, дополнение «Мореходы», а также два новых сценария: «Пиренейский полуостров» и «Гавайские острова». Это наиболее полная версия знаменитых «Колонизаторов», и, пожалуй, именно с неё стоит начинать знакомство с игрой в 2020 году.
Место преступления: Средневековье
Количество игроков: 1−4
Продолжительность партии: от 60 минут
Авторы серии кооперативных детективов «Место преступления» решили немного разнообразить привычную формулу своих проектов и перенесли события новой игры в средневековый Париж. Теперь группа друзей-сыщиков будет управлять таинственным Абеляром Лавелем — экстрасенсом и детективом, которому каждый день снятся сны о будущих преступлениях. Пожалуй, главной особенностью проекта можно считать специальное приложение для смартфонов, которое будет помогать игрокам вести расследование. Отсканировав QR-код, они смогут получить новые улики, пообщаться с важными контактами и найти виновника даже самого неоднозначного преступления. Главное, не слишком увлечься процессом, иначе преступник может успеть скрыться.
Индустрия
Количество игроков: 2−4
Продолжительность партии: от 30 минут
Экономическая стратегия «Индустрия» позволит группе игроков почувствовать себя настоящими индустриальными магнатами. Им нужно будет покупать предприятия, налаживать их работу и регулярно участвовать в торгах с другими игроками за наиболее выгодный бизнес. Победителем к концу партии, состоящей из четырёх раундов, оказывается самый богатый предприниматель за столом. «Индустрия» обязательно порадует любителей экономических игр и приятно удивит несложными правилами и довольно компактным содержимым коробки.
Манчкин: Подземелье
Количество игроков: 2−5
Продолжительность партии: от 60 минут
Культовая карточная игра «Манчкин» от Стива Джексона не нуждается в особом представлении: за прошедшие годы вышло так много различных её итераций со своими уникальными особенностями, что о существовании этой франшизы совершенно точно знает любой ценитель настольных развлечений. Однако «Подземелье» нельзя считать очередной вариацией оригинального «Манчкина». Это, скорее, новая полноценная игра в той же абсурдной и очень смешной фэнтези-вселенной. Теперь игрокам нужно будет передвигать фигурки по полю, зачищать подземелье и обязательно сражаться с могущественным боссом в конце каждого «забега». При этом суть и настроение первоисточника нисколько не изменились: хапай сокровища, подставляй соперников и читай уморительные описания с карточек. Сложно сказать, можно ли считать «Подземелье» полноценной альтернативой стандартному «Манчкину», однако в коллекции настоящего фаната франшизы этой игре обязательно найдётся место.
Маскарад сказок
Количество игроков: 2−5
Продолжительность партии: от 20 минут
Семейная игра «Маскарад сказок» позволит группе игроков стать почетными гостями на волшебном званом ужине, организованным Чудовищем из сказки «Красавица и Чудовище». Однако хозяин мероприятия придумал необычное развлечение — все приглашённые должны носить маски и постараться отгадать, кем является их собеседник. Для этого нужно будет давать оппонентам различные подсказки о своей настоящей личине, но при этом постараться сохранить тайну до самого конца партии. Несложные правила, замечательные иллюстрации и весёлая разговорная механика — что ещё нужно для приятного вечера в кругу семьи?
Паранормальный детектив
Количество игроков: 2−6
Продолжительность партии: от 45 минут
«Паранормальный детектив» — это новая увлекательная вариация уже знакомого «Крокодила», пронизанная единым сквозным сюжетом: вы погибли, стали бестелесным призраком и пытаетесь объяснить команде профессиональных сыщиков, как именно это произошло. Привидение не умеет разговаривать и напрямую воздействовать с объектами в комнате, поэтому ему придётся пользоваться специальными спиритическими предметами: призракометром, веревками, картами таро и специальной бумагой. Победителем же в каждой партии станет тот детектив, которому быстрее всех удастся составить максимально правдивую и реалистичную картину произошедших событий. «Паранормальный детектив» отлично подойдёт для любой компании игроков, готовых общаться, дурачиться и немного «пошевелить мозгами».
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