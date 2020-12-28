



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

25 декабря католический мир праздновал Рождество Христово. Поздравляем!

Любовь Богомладенца преображает жизнь. Об этом, как передает Vatican News (Ватикан), говорил вечером 24 декабря папа Римский Франциск, который возглавил в соборе святого Петра литургию праздника Рождества Христова. В эту ночь, отметил в своей проповеди понтифик, исполнилось великое пророчество Исаии: «Младенец родился нам; Сын дан нам» (Ис 9,5). Рождение ребенка — это огромная радость, поразительное событие, которое меняет и приводит в движение всё вокруг; оно приносит ни с чем не сравнимое счастье. Таково Рождество Иисуса: оно позволяет нам возрождаться и находить в Нём силы, чтобы выдержать все испытания. Христос приходит в мир для каждого из людей, подчеркнул Франциск. Сын Божий, благословенный по природе, приходит сделать нас Своей благодатью возлюбленными, благословенными детьми Бога, и в этом неиссякаемый источник надежды и силы, позволяющей преодолевать все наши недостатки, раны и неудачи прошлого, страхи и тревогу о будущем. «Любовь Бога к нам не зависит и никогда не будет зависеть от нас самих: она безвозмездна, она — чистейшая благодать», дороже которой ничего нет. Отец даровал нам Своего единородного Сына, отметил папа, но если мы посмотрим на неблагодарность людей по отношению к Богу и на человеческую несправедливость по отношению к множеству братьев, то возникает сомнение: правильно ли поступил Господь, дав нам столько? Зачем Он по-прежнему доверяет нам? Да, Он переоценивает нас, и делает это потому, что любит бесконечной, бескорыстной любовью: Бог не может не любить, и этим Он отличается от нас. Господь знает, что единственный способ спасти нас, исцелить изнутри — это любить. Мы можем стать лучше, лишь приняв Его неутомимую любовь, которая «не меняется, а изменяет нас». Только любовь Иисуса преображает жизнь, лечит самые глубокие раны, освобождает от порочного круга неудовлетворенности, гнева и нареканий. В конце проповеди папа Франциск вознес молитву, дабы Господь научил нас заботиться о нуждающихся, ибо с сегодняшней ночи все они — наши братья.

В навечерие Рождества торжественную мессу в кафедральном соборе отслужил митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло Пецци, сообщает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Владыке сослужили апостольский нунций в России архиепископ Джованни д’Аниелло, советник нунциатуры монсеньор Пётр Тарнавский, настоятель прихода отец Владимир Кабак. В этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Рождества. С одной стороны, не было традиционного приходского сочельника, на который приходили не только прихожанке собора, но и верные из других приходов Москвы и Подмосковья, чтобы за совместной трапезой разделить радость приближающегося Рождества и поделиться облатками. С другой — были ограничения по количеству людей, участвующих в богослужении, которые огласил ранее отец Владимир, призвав верующих участвовать лишь в одном богослужении 24−25 декабря.

Архиепископ Паоло Пецци

Российские католики в Рождество помолились о прекращении пандемии, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Об этом рассказал РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. «Специальной молитвы об окончании пандемии нет: мы служим рождественские мессы, но во время каждой литургии читается молитва верных, где есть прошения. В каждом приходе это формулируется по-своему, но понятно, что в сердцах людей, в умах эта просьба к Богу сейчас занимает особенное место. В католических храмах молились об исцелении от болезней, о помощи божией для врачей, социальных работников, властей, благополучном преодолении пандемии», — отметил отец Кирилл. По его словам, в Рождество он временно служит в Калининградской области, так как несколько местных католических священников были госпитализированы с коронавирусом. «У людей, с одной стороны — большая радость о Рождестве, а с другой стороны — серьезность, связанная с соблюдением мер безопасности и с тем, что, к сожалению, во многих семьях есть заболевшие. Поэтому молитвы в этом году — о тех, кто болен, о врачах, соцработниках и медиках, которые занимаются разработкой и продвижением вакцин. Надеемся, что в наступающем году у нас получиться преодолеть эту общую напасть», — заметил священник.

О Рождестве в Ираке и свете на горизонте пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Сначала англо-американская война против Саддама Хусейна, затем исламистский терроризм, наконец, вторжение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. Иракская христианская община до 2003 года составляла 1,3 миллиона человек, сегодня — всего 300 тысяч. Но, возможно, именно в Рождество этого, более чем тревожного 2020 года она получит некоторое утешение, которое с моральной точки зрения может превратиться в нечто большее. С 2020 года Рождество навсегда будет праздником для всего Ирака. Это было достигнуто благодаря решению иракского парламента, который пошел навстречу халдейскому патриарху Луису Рафаэлю Сако, сделавшему предложение на встрече с президентом Ирака Бархамом Салихом. Президент подчеркнул, что полон решимости бороться за возвращение мигрировавших христиан и беженцев домой. Признание праздника Рождества всенародным может стать первым шагом в правильном направлении. А потом идет подготовка к визиту папы Франциска, который должен отправиться в Ирак с визитом 5−8 марта следующего года. Поездка, которая совершается в нужное время, не только для того, чтобы воодушевить христианскую общину, но и привлечь внимание мира к судьбе этно-религиозного компонента, который имеет решающее значение для стабильности Ирака и всего Ближнего Востока. Ожидают в регионе и инициативы нового президента США Джо Байдена. Таким образом, наряду с религиозным и духовным аспектами поездка Франциска неизбежно будет иметь и политический «вес», что может принести некоторое облегчение иракским христианам, которые до сих пор страдали не только от войны и насилия, но и от определенного безразличия со стороны Запада.

Hardscarf Монастырь Раббан Ормизд. Ирак

Палестинцы требуют справедливости: как долго христиане могут игнорировать их? Этим вопросом на страницах America (Нью-Йорк, США) задается почетный Латинский патриарх Иерусалима Мишель Саббах. «Израильская военная оккупация Палестины продолжается уже 53-й год, — пишет патриарх. — Палестинцы в Газе страдают от жестокой осады. Администрация США прекратила оказывать помощь палестинским больницам в Восточном Иерусалиме и не содействует гуманитарной деятельности ООН на оккупированной палестинской территории. Так называемое мирное предложение президента Трампа — это не более чем оправдание оккупации и ложное обещание процветания палестинцам ценой их свободы и независимости». Поэтому «мы обращаемся к средствам массовой информации, Католической церкви и гражданскому обществу с вопросом: вы поможете? Можете ли вы помочь как израильтянам, так и палестинцам достичь справедливого вечного мира? Или вы будете продолжать смотреть с безразличием на Святую землю, где один народ продолжает угнетать другой народ, что приводит к продолжающемуся кровопролитию и ненависти?»

Послание папы Франциска — это дорожная карта для выхода из кризиса в Белоруссии. Об этом, как передает Catholic.by (Минск, Белоруссия), заявил вернувшийся в Минск глава Католической церкви в Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он прокомментировал послание понтифика по поводу 54-го Всемирного дня мира, который пройдет 1 января 2021 года под девизом «Культура заботы как путь к миру». В нём папа призывает к возрождению рачительности в современном мире, с одной стороны, глобализированном, а с другой, эгоистичном, в котором люди всё чаще проявляют заботу о самих себе, забывая, что рядом находятся те, которым нужна наша помощь и солидарность, отметил Кондрусевич. Это очень хорошо видно во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, который показал уязвимость и слабость глобализированного мира. «В начале Нового года, нового этапа нашей жизни, когда наша страна переживает общественно-политический кризис, эти размышления Святейшего отца Франциска являются новой дорожной картой для его мирного завершения, — заключает архиепископ. — Читая знаки времени, мы должны развивать культуру взаимной заботы друг о друге и заботы о нашем совместном отечестве — Белоруссии. Мы также должны уважать достоинство и права всех людей, не забывая об их обязанностях. Пусть же на новом этапе развития нашей страны, когда мы с тревогой заглядываем в будущее, это актуальное послание папы Франциска о культуре заботы станет тем компасом, который поможет нам безопасно пройти через лабиринты новых испытаний и мирно решить насущные проблемы».

Long Thiên Папа Франциск I

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».