Подводя итог каждому уходящему году и давая оценку событиям, повлекшим за собой как положительные, так и отрицательные последствия для системы, всегда хочется надеяться, что плохое не повторится, а хорошее только продолжит своё развитие, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирина Газизулина, говоря об итогах 2020 года в банковской сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

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"Этот уходящий год, не похожий на все предыдущие непредсказуемостью произошедшего и, главное, сомнительным по большей части будущим, всё же многому научил и стал отправной точкой, кардинально изменившей банковскую систему во многих направлениях», — уточнила эксперт.

Это прежде всего:

падение темпов роста экономики, объемов продаж, перевозок, производства товаров, доходов населения;

низкая процентная ставка и соответственно падение банковской маржи;

непривычная для банковского сообщества лояльность Банка России по формированию резервов и неприменению надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации кредитов;

решения правительства, направленные на поддержку бизнеса с участием банков в кредитных программах и контролем над их исполнением;

переток средств с банковских вкладов в инвестиции, последовавший как в результате снижения ключевой ставки до небывало низкого значения, так и введения налогообложения на проценты по вкладам свыше 1 млн руб.;

вынужденный переход практически всех банков на новые технологии дистанционного обслуживания;

продвигаемые Банком России проекты — система быстрых платежей и верификация клиента на базе биометрии с различным уровнем активности: если система быстрых платежей нашла свое место в расчетах, то биометрия как дорогая технология не вызвала интереса у банков и не пользуется спросом среди клиентов;

цифровизация в банковской сфере, которая облегчила финансовые операции, но спровоцировала утечку информации с банковских счетов и поддельные звонки от банков, которые заметно участились в текущем году;

анонсирование Банком России введения в перспективе цифрового рубля, которое озадачило банковский сектор потерей своей роли в платежном обороте.

Центробанк РФ Цифровой рубль

Изменения в банковской системе

По словам Ирины Газизулиной, все вышеуказанные события заставили банковскую систему пережить существенную трансформацию, как внешнюю — в сфере обслуживания клиентов, не выходя из офиса или дома, так и внутреннюю, перестраивая технологию учёта, продуктовую линейку, оптимизацию расходов и пр.

«Пережив глубину падения в первом квартале текущего года на гребне первой волны пандемии, затем оживление к концу первого полугодия, вторая осенняя волна пандемии вновь внесла напряженность, и только к концу года появился сдержанный оптимизм, дающий надежду, что система устояла, худшее позади и банковская система закончит год с ростом активов и прибылью. По прогнозу аналитиков «АКРА», ожидаемый рост по итогам 2020 года составит более 14%, при сохранении прибыльности операций (ожидаемый объём чистой прибыли около 1,4 трлн руб.), при этом рост кредитного портфеля в 2021 году предполагается на 10,5%, в основном за счёт кредитования физических лиц, — подчёркивает она. — Сложным для банков в текущем году был и остается низкий уровень маржи. Снижение процентной ставки, столь нужное для поддержки бизнеса и населения, повлекло за собой незаинтересованность вкладчиков и привело к массовому оттоку средств со счетов. При этом банки вынуждены были наращивать кредитный портфель, конкурируя между собой за заемщика, увеличивая в портфеле долю кредитов по низким процентным ставкам. В этих условиях удержать маржу на приемлемом уровне доходности становится всё сложнее. Учитывая, что пока Банк России оставляет ставку без изменения, банкам придётся в таких условиях работать и в следующем году».

Фактор лояльности Банка России к формированию резервов при кредитовании заемщиков, попавших в сложную ситуацию, по мнению экономиста, облегчил положение банков на определённое время, но к моменту его окончания потребуется концентрация ресурсов. По данным АКРА, объём недосозданных резервов в системе составляет более 1,5 трлн рублей, или около 85% прогнозной доналоговой прибыли 2020 года. Всем ли банкам окажется под силу эта ноша, покажет время.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

То же самое касается правительственных решений в поддержку бизнеса. Повышенные риски, уточняет Газизулина, можно наблюдать в области ипотечного кредитования. Объявленное правительством снижение ставок по ипотеке привлекло многих заёмщиков, желающих воспользоваться этой возможностью для улучшения жилищных условий, невзирая на возможные риски потери работы и доходности. В попытке поддержать падающие кредитные портфели многие банки вынуждены были пойти им навстречу. В конечном счёте это может обернуться для них значительными расходами при формировании резервов на некачественный кредитный портфель в будущем. Поэтому очень важным остается вопрос о продлении решения правительства относительно льготной ипотеки, и в следующем году оно будет для рынка определяющим.

Пандемия поставила остро вопрос перед банками о переходе на удалённое обслуживание. Если активность во внедрении новых технологий была доступна в первую очередь крупным банкам, то более слабые банки, особенно не работающие дистанционно, оказались в сложной ситуации, и где-то даже неразрешимой. В дальнейшем разрыв между технологически оснащенными банками и банками, не дотягивающими до этого уровня, будет нарастать, и последние вынуждены будут уйти с рынка.

А вот с перетоком банковских вкладов на инвестиционный рынок, произошедшим в текущем году, по словам эксперта, банкам придётся смириться.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина «Это, скорее всего, не временное явление, а закономерное развитие финансового рынка в стране. В дальнейшем процесс пойдёт в сторону создания крупных банковских групп с инвестиционными структурами и работой на этом рынке. Все поддельные звонки от имени банка, кредиты по подставным документам, происходящие в текущем году — всё это результат утечки информации. Вся информация с развитием цифровизации активно накапливается как в банках, так и в различных соцсетях. Сегодня на основании анализа оставленного цифрового следа можно составить досье на человека. Поэтому ключевой проблемой для всего мира становится вопрос — как обеспечить защиту персональных данных? Одно из направлений по решению данного вопроса, предложенное Европейским союзом — это ограничение монополии IT за счёт формирования посредников, работающих с информацией в обезличенном виде. При этом согласовано, что интересы Российской Федерации будут представлены в Бюро Комитета Конвенции Совета Европы №108 о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных».

(сс) mrganso Банкомат

Газизулина также упомянула о событии, которое в будущем может внести существенный вклад в очередную трансформацию банковской деятельности — это объявленное Банком России введение цифрового рубля.

«Опасения коммерческих банков, связанные с потерей своего участия в платёжном обороте, в этом случае не являются беспочвенными. Это реакция центральных банков во всём мире на введение цифровой валюты, эмитируемой без их контроля. Пока только рассматриваются варианты внедрения цифрового рубля как с участием коммерческих банков как посредников, так и без их участия, — отметила она. — Возможные риски от введения цифрового рубля — это опять та же проблема защиты информации, которая не решена по существующим технологиям и усложнится вновь введенными, ещё и не проработанными. Это повлечёт за собой дополнительные капитальные вложения от банков при переходе на эту систему, потребует совместимости платформ цифрового рубля российского с платформами банков других стран. И главное, банковская система должна будет пережить временное снижение устойчивости в момент перетока средств в цифровой рубль».

Эксперт подчеркнула, что данный проект поднимет ещё много вопросов, но это будет уже в следующем году.