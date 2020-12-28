Давление на рубль: валютный прогноз — 2021
Основным фактором, который определяет курс рубля к доллару и евро, является динамика цен на нефть.
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Несмотря на то, что в относительно благополучном 2019 году было объявлено об «отвязке» курса российской национальной валюты от нефтяных котировок, пандемия в 2020 году расставила всё на свои места.
Давайте взглянем на динамику курса доллара США к рублю и цен на нефть марки Brent. Очевидна тесная зеркальная (отрицательная) корреляция этих графиков.
В марте-апреле, когда цены на нефть были минимальны, за доллар давали максимальное количество рублей. К концу года, когда цены на нефть отыграли часть коронавирусного падения и приблизились к $50 за баррель, укрепился и рубль.
Динамика курса доллара США к рублю и цен на нефть Brent (составлено автором)
В свою очередь, цены на нефть в последние месяцы определяются прежде всего ситуацией с пандемией. Ограничения транспортного сообщения и снижение деловой активности существенно снижают спрос и цены на нефть.
В этом контексте можно надеяться на то, что в январе 2021 года распространение коронавируса замедлится вследствие рождественских каникул.
Кроме того, во многих странах, включая Россию, начинается массовая вакцинация населения от COVID-19, что также даёт основания прогнозировать снижение напряженности эпидемиологической ситуации в мире.
Поэтому я не ожидаю существенного снижения спроса и цен на нефть в январе 2021 года.
В то же время, помимо нефтяных котировок, в последние месяцы стал также проявляться и санкционный фактор давления на курс рубля. В частности, после выборов в США вновь обострилась санкционная риторика в связи с якобы имевшими место хакерскими атаками и намерениями заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2».
Есть и факторы, которые способны поддержать рубль. В частности, продекларированная борьба правительства РФ с ростом цен на продовольственные товары.
Очевидно, что эта кампания не будет иметь успеха в случае новой волны девальвации национальной валюты. Поэтому уверен, что правительство и Центробанк приложат максимум усилий для удержания курса рубля на текущем уровне.
Другим фактором поддержки рубля будет выступать ослабление доллара на мировом валютном рынке, которое имеет место в последнее время. Если ещё летом за евро давали 1,12 доллара США, то сегодня — уже 1,22 доллара США.
Если тенденция на ослабление доллара продолжится, то это также окажет поддержку рублю. А вот по отношению к евро, которое сейчас укрепляется, рубль может девальвироваться в большей степени.
Принимая во внимание всё вышесказанное, полагаю, что на январь 2021 года можно прогнозировать незначительное ослабление рубля, которое может иметь место вследствие санкционного давления со стороны США.
Даже в случае неблагоприятного развития событий девальвация, на мой взгляд, не превысит 3−4%, а рубль будет торговаться в коридоре 75−76 рублей за доллар США.