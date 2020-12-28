Основным фактором, который определяет курс рубля к доллару и евро, является динамика цен на нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

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Несмотря на то, что в относительно благополучном 2019 году было объявлено об «отвязке» курса российской национальной валюты от нефтяных котировок, пандемия в 2020 году расставила всё на свои места.

Давайте взглянем на динамику курса доллара США к рублю и цен на нефть марки Brent. Очевидна тесная зеркальная (отрицательная) корреляция этих графиков.

В марте-апреле, когда цены на нефть были минимальны, за доллар давали максимальное количество рублей. К концу года, когда цены на нефть отыграли часть коронавирусного падения и приблизились к $50 за баррель, укрепился и рубль.

Воронов Дмитрий Динамика курса доллара США к рублю и цен на нефть Brent

Динамика курса доллара США к рублю и цен на нефть Brent (составлено автором)

В свою очередь, цены на нефть в последние месяцы определяются прежде всего ситуацией с пандемией. Ограничения транспортного сообщения и снижение деловой активности существенно снижают спрос и цены на нефть.

В этом контексте можно надеяться на то, что в январе 2021 года распространение коронавируса замедлится вследствие рождественских каникул.

Кроме того, во многих странах, включая Россию, начинается массовая вакцинация населения от COVID-19, что также даёт основания прогнозировать снижение напряженности эпидемиологической ситуации в мире.

Поэтому я не ожидаю существенного снижения спроса и цен на нефть в январе 2021 года.

В то же время, помимо нефтяных котировок, в последние месяцы стал также проявляться и санкционный фактор давления на курс рубля. В частности, после выборов в США вновь обострилась санкционная риторика в связи с якобы имевшими место хакерскими атаками и намерениями заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2».

Есть и факторы, которые способны поддержать рубль. В частности, продекларированная борьба правительства РФ с ростом цен на продовольственные товары.

Очевидно, что эта кампания не будет иметь успеха в случае новой волны девальвации национальной валюты. Поэтому уверен, что правительство и Центробанк приложат максимум усилий для удержания курса рубля на текущем уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Другим фактором поддержки рубля будет выступать ослабление доллара на мировом валютном рынке, которое имеет место в последнее время. Если ещё летом за евро давали 1,12 доллара США, то сегодня — уже 1,22 доллара США.

Если тенденция на ослабление доллара продолжится, то это также окажет поддержку рублю. А вот по отношению к евро, которое сейчас укрепляется, рубль может девальвироваться в большей степени.

Принимая во внимание всё вышесказанное, полагаю, что на январь 2021 года можно прогнозировать незначительное ослабление рубля, которое может иметь место вследствие санкционного давления со стороны США.

Даже в случае неблагоприятного развития событий девальвация, на мой взгляд, не превысит 3−4%, а рубль будет торговаться в коридоре 75−76 рублей за доллар США.