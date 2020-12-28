Еще древние греки говорили, что первая ласточка весны не делает. Но и без первой ласточки весна не наступает. Это выражение из басни древнегреческого баснописца Эзопа невольно вспоминается, когда обращаешься к тому, что стало происходить в армяно-турецких отношениях после подписания трехстороннего соглашения между Баку, Ереваном и Москвой о прекращении карабахской войны, что еще вчера казалось перспективой отдаленного будущего.

Авиакомпания Turkish Airlines

Ереван открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации из Турции и Азербайджана, состоялся первый рейс Turkish Airlines через Армению. До сих пор пассажирские азербайджанские и турецкие самолеты были вынуждены лететь через воздушное пространство Грузии. Так стали практические реализовываться те пункты карабахского соглашения, которые предусматривают разблокировку всех транспортных коммуникаций между конфликтующими сторонами. Кстати, это соглашение также дает возможность российским военно-транспортным самолетам с гуманитарным грузом лететь через воздушное пространство Азербайджана в Армению. Теперь, похоже, такие перелеты станут обыденным явлением. Правда, тут не обошлось и без некоторой интриги. Некоторые силы в Ереване заявляют, что для армянских властей такая мера оказалась «вынужденной», мол, она предпринята «под давлением Москвы». В противном случае российским самолетам, поставляющим Армении гуманитарную помощь, будет запрещено использовать небо над Азербайджаном.

(сс) Spetsnaz 1991 Аэропорт «Звартноц». Ереван

Но если отталкиваться от официальной позиции Еревана, то накануне глава министерства экономики Армении Ваан Керобян заявил, что «договоренность была достигнута, страна не будет закрывать свои границы, руководствуясь интересами восстановления собственной экономики». То есть мирное соглашение начинает наполняться конкретным деловым содержанием, и в случае устойчивости обозначенного процесса следует ожидать постепенной нормализации во взаимоотношениях между Арменией с Турцией и с Азербайджаном. Но для этого необходимы соответствующие условия. Напомним, что ранее в ходе своего визита в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнардовал совместную с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым инициативу создания «платформы шести». По задумке, она должна состоять из Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и Армении (в случае последней, конечно, если она даст свое согласие на участие). «Если будут сделаны конкретные шаги Ереваном в данном направлении, то мы откроем закрытые двери, — говорил Эрдоган. — У нас нет ненависти к армянскому народу, у нас есть проблемы только с руководством Армении».

Однако остающееся сейчас в Ереване руководство — это правительство Пашиняна, подписавшее соглашение. В Турции не могут не видеть, что его подпирают реваншистские силы. Поэтому перед Анкарой, да и Баку, встает вопрос о выстраивании дальнейших тактических действий в отношении Армении с учетом потенциальных «потрясений». Как это ни парадоксально, но именно Турция и Азербайджан должны быть заинтересованы в сохранении в Армении политической стабильности, для чего не следует выставлять перед Пашиняном требований, которые он не может выполнить в сложившихся условиях. Ранее Эрдоган говорил, что «если Ереван предпримет позитивные шаги в отношении Анкары, то мы откроем границы». Но со стороны Анкары и Баку было бы дальновидным отказаться от разговора с Ереваном исключительно с позиции победившего и сильного. Они могли бы предложить выгодные для Армении формы и методы сотрудничества, способствующие восстановлению доверия между сторонами. В случае успешности такого рода политики, вокруг Нагорного Карабаха, по оценке многих экспертов, «сформировалась бы принципиально новая геополитическая ситуация, выходящая далеко за пределы Закавказья».

Во всяком случае Эрдоган мог бы получить возможность успешно разыграть «армянскую карту» в своих отношениях с США и Европой и в противостоянии с курдами. Турецкое издание Milli Gazete со ссылкой на спецслужбы недавно писало о том, что за «ереванскими политическими потрясениями стоят внешние силы, и в частности влиятельная американская армянская диаспора». Мы это к тому, что Анкара воспринимает ереванские события больше в контексте собственной, а не азербайджанской истории. Турецкое косвенное участие в карабахской войне оценивается как «важный, но региональный эпизод солидарности с Баку». Дальше интересы Эрдогана и Алиева могут и расходиться, ведь на других направлениях Турцию больше устраивала бы посредническая миссия, а не силовые действия по азербайджанскому сценарию. Именно о таком подходе рассуждал Эрдоган в Chatham House в Лондоне, когда оценивал отношения между Турцией и Арменией в более широком геополитическом контексте «Кавказа и Ближнего Востока». Не случайно Алиев говорит о «завершении карабахского конфликта», а Эрдоган предвидит «его дальнейшее продолжение».

President.az Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Для Алиева после карабахской войны проблема «армянского вопроса» исчерпана, а для Эрдогана — все еще впереди. И геополитический эпицентр будет перемещаться, точнее, возвращаться из Закавказья вновь на Ближний Восток. При этом Анкаре объективно выгодно усиление российского военного присутствия в Закавказье, появление в Нагорном Карабахе российских миротворцев, поскольку при определенных условиях для нее это будет устойчивым тылом. Более того, представляется, что Турция не возражала бы против открытия аэропорта Степанакерта, где вскоре могут садиться российские транспортные ИЛ-76, минуя единственную сложную горную дорогу через Лачинский коридор. В будущем, не исключено, там будут приземляться и выполняющие международные рейсы самолеты из разных уголков земного шара. Так что открытие воздушного пространства Армении для Турции и Азербайджана говорит о многом.

Эзоп рассказывал о молодом человеке, который продал теплый плащ, поверив прилету ласточки в качестве предвестницы весны. Но пришли холода, ласточка погибла. Юноша понял свою оплошность, увидев ласточку на земле мертвой и сказал ей: «Эх ты! И меня, и себя погубила». Не хотелось бы, чтобы эта сцена была повторена в новой закавказской геополитической пьесе с участием Армении, Азербайджана и Турции.