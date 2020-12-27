Все причины войны Запада с президентом России Владимиром Путиным уже названы: страх перед усилением России и попытка использовать выборы для отстранения от власти группы под его руководством, которая этого усиления добилась в жёстком противостоянии с Западом и его агентами в России.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечены также и такие моменты, как начавшийся передел мира и проявившиеся тенденции ослабления США и усиления другой группы стран, претендующих на новый статус в изменившихся условиях. Не остались в стороне и те, кто отметил глубинное культурно-цивилизационное различие между командой Путина и коллективным Западом — отношение к ЛГБТ, традициям, религии.

Однако стоит обратить внимание на некоторые аспекты, остававшиеся пока в тени — это то, за счёт чего Путин сохраняет власть. Ответы типа «за счёт подавления оппозиции и подкупа окружения» не годятся, потому что примитивны по схематике и рассчитаны на пропаганду среди примитивных обывателей.

Возможно, они пользуются успехом, как и примитивный марксизм среди полуграмотного пролетариата, но не имеют отношения к реальности. На самом деле Путин сохраняет власть по другой причине.

Западная элита крайне раздражена эффективностью путинского прохождения через все испытания временем. То, что с Путиным стали воевать сразу после его прихода к власти, известно. Тайна трагедии «Курска» — это проявление той войны.

Сейчас многие забыли, но тогда французские СМИ высветили роль США в этой трагедии и напрямую указали, что Москва по просьбе Клинтона согласилась замять скандал в расчёте на то, что в ответ будет снижен градус подрывной активности США. Ведь шла война на Кавказе, а из власти удалялись наиболее опасные ельцинские олигархи.

В дальнейшем Запад с растущей неприязнью наблюдал за тем, что происходит в России при Путине, и всегда создавал ему проблемы. Путин их преодолел, смог решить многие главные задачи и укрепил ту политическую систему в России, при которой стал возможен процесс укрепления суверенитета и возвращения России на геополитическую арену в качестве политического гиганта. Россия — единственная страна в мире, способная уничтожить США за 20 минут.

Kremlin.ru Владимир Путин

На Западе политики, столкнувшиеся с половиной тех трудностей, с которыми столкнулся Путин, теряли власть и сходили с дистанции. При том, что система пропаганды там намного более изощрённая, чем в России. Война Запада с Путиным несёт во многом и субъективные причины — западный политикум Путину завидует.

Да, они выдают нужду за добродетель, неумение понимать власть и владеть ею объясняют демократией и господствующей политической психологией. Но это хорошая мина при плохой игре. Меркель правит долго, в её правление в Европе и США поменялось много руководителей, но Путин правит дольше их всех, и потому превосходит опытом и компетенциями. Это повод для сильной личной и профессиональной зависти.

Профессиональная зависть — известный феномен. Сальери травил Моцарта, Пушкин холодно относился к популярности Бенедиктова, балерины и манекенщицы сыплют битое стекло в пуанты и туфли на шпильках соперницам, соседи пишут друга на друга доносы, коллеги по работе — анонимки и организуют разные подставы. В любой музыкальной школе слабые педагоги ненавидят и группой травят талантливых одиночек, мучительно завидуя их успехам. Врачи завидуют врачам, военные — военным.

Политики — тоже люди. Им больно смотреть, как кто-то преодолевает горки, на которых они ломают свои политические шеи. Отношения политиков Запада к Путину мало чем отличаются от дружеского серпентария в шоу-бизнесе, где «поющие трусы"-однодневки ненавидят примадонн эстрады и кумиров как минимум трёх поколений зрителей. Что только не говорят в их адрес, а причина одна — профессиональная зависть.

Сейчас на Путина набросились с настоящим озверением. В 2021 году оно станет ещё более отчаянным. Упрёки даже не маскируются. Вина за конфликт, созданный экспансией Запада, перекладывается на Путина.

«Дипломатия деградировала», «создали беспрецедентно напряжённую ситуацию заочного противостояния с крупнейшими западными столицами», «испорченные отношения с бывшими союзными республиками», «пытаются восстановить советский мир», соседним государствам навязывается не партнерский стиль отношений, а начальственный по принципу «я старший брат, и ты должен меня слушаться» — это малая часть либеральных претензий к Путину.

Апофеоз здесь: «За время пребывания во власти Владимира Путина мы умудрились потерять Украину — это нужно обладать большим умом, чтобы превратить во врага страну, которая 300 лет жила с нами бок о бок и близка к нам с точки зрения языка, народов и культуры».

Как будто это не при Горбачеве-Ельцине Украина стала тем самым «независимым государством», по потенциалу сравнимым с Францией. Плюс упрёки за испорченные отношения с Грузией и Прибалтикой.

Kremlin.ru Владимир Путин на военных учениях

Источник этих цитат называть нет смысла. Он в обобщённом виде высказал то, что Запад вменяет Путину в вину. Видимо, недеградировавшая дипломатия у нас была при Козыреве, а в братских Украине, Грузии и Прибалтике не Запад, а Путин организовал цветные перевороты, разрушил экономику и привёл к власти крайних нацистов. То, что НАТО подошло вплотную к границам России, как-то не упоминается. Наверное, это не повод волноваться.

А может, это тоже Путин виноват, что они так близко подошли? Это ведь он «сдал» ГДР и весь Варшавский блок? Да? Ведь никто не собирался делать базу НАТО в Севастополе. Наверное, всё это придумали Соловьёв и «сурковская пропаганда». Вся правда на «Дожде» и ему подобных «медузах». Никто ж из «рукопожатых» эти требования Горбачеву не предъявляет, как будто и нет такого персонажа, у которого место одно — у стенки.

То, что эти упрёки даже не пытаются соотнести с изменившимся массовым сознанием населения, говорит о том, что Западу не до этого. Там так ненавидят Путина, что уже устали маскироваться и ждать, когда он потерпит поражение. Это признак отчаянья, когда вместо тонкой работы вдруг идёт совершенно неадаптированный к аудитории крик души.

Запад завидует Путину не потому, что тот долго у власти. Есть в мире те, кто правит ещё дольше. Путин лучше владеет властью, а это больно. Что же лежит в основе власти?

Макиавелли писал: «Править — значит заставлять людей верить». Путину верят потому, что верят в его цели. В том, что Путину нужен суверенитет России, никто не сомневается. На Западе политикам не верят, и потому они теряют власть, а Путин сохраняет. При том, что медийные возможности Запада намного выше, чем у Путина.

Аристотель писал о том, что причиной смут становятся настроения, Лебон описывал психические эпидемии. Смуты происходят не от действительности, а от её восприятия. Точнее — от того, какие психические реакции удастся посеять в обществе.

Этот посев стоит на трёх китах: аттракция (привлечение внимания), суггестия (внушение) и заражение. Чтобы устранить Путина, Запад использует психологические приёмы, направленные на снижение доверия. Истерики и брань (привлечение внимания), создание атмосферы массовой взвинченности (заражение), культурный шок и наведённый транс, после чего внушение. Качество доводов не важно. Важна подача.

Целью Запада является не Путин, а вся группа, пришедшая во власть вместе с ним и сформировавшая заказ на суверенитет и расширение влияния России там, куда нацелился Запад. По сути, Путин занял высоту, а теперь следует контратака врагов с целью эту высоту отбить.

На высоте заняли оборону и приготовились к бою. И так как в лоб высоту не взять, то решили зайти с тыла: сбросить листовки, призывающие солдат арестовать командиров и сдаваться в плен, где будут вкусно и сытно кормить и приобщать к «высокой» лгбт-культуре Содома и Гоморры. Всё это мы уже проходили — и поставили жирную красную точку над Рейхстагом, а другого там придумать не могут.

Гитлер завидовал Сталину. Запад завидует Путину. Он будет приводить совсем другие доводы, но в основе его ненависти лежит зависть. А зависть — удел слабого. Главным оружием слабого является подлость. В новом году Запад покорит новые вершины в этом направлении (трусы Навального — далеко не предел). На других направлениях у него получается заметно хуже.