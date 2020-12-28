Когда у Байдена пройдёт эйфория от победы на выборах, его ждёт встреча с реальностью, после которой наступит понимание, что многие намеченные планы могут не состояться.

Джо Байден

Байдену предстоит демонтаж наследия Трампа, и на этом пути его ждут конфликты с левым крылом в Демократической партии в лице Берни Сандерса, возглавляющем бюджетный комитет в Сенате, и республиканцами, противостоящими как Сандерсу, так и Байдену. То есть предвыборное единство Демократической партии перед лицом угрозы Трампа закончено, и наступает эпоха возвращения к отложенной конкуренции и войне на два фронта.

Однако и республиканцы в Сенате во главе с Митчем Макконнеллом из Кентукки непременно станут инициировать различные проекты с финансированием из госбюджета, причём более дорогие, чем предложит Сандерс. Для Байдена это ловушка: он или отвергнет их с ущербом для рейтинга, или примет с ущербом для бюджета, триумфом для республиканцев, конфликтами в партии и опять же падением рейтинга для себя.

Mcconnell.senate.gov Митч Макконелл

Надо сказать, что Трамп ждать не станет и немедленно начнёт атаку на Байдена, которому с этим жить весь отпущенный ему президентский срок, каким бы он ни был по продолжительности. Байдену придётся реагировать и на это, что добавит ему проблем с демократами и рейтингом.

Борьба с Трампом после его ухода из Белого дома предстоит нешуточная и дорогая для демократов, так как Трамп многое знает об их коррупции и завалит суды исками, что сделает расправу с ним более трудной.

На каждый иск Трампу о нарушении налогового законодательства и других нарушениях последуют встречные иски о коррупции в демократических штатах и фальсификации выборов. Украинское досье Байдена тоже может получить новую судебную перспективу.

Пока Байден и Макконнелл будут соревноваться в популизме, борьба за законы о границе с Мексикой, об ограничении иммиграции и реформе здравоохранения с бесплатным медицинским обслуживанием, борьбе с Китаем, переименовании военных объектов и модернизации инфраструктуры зайдёт в тупик.

Это предсказывают американские аналитики, сочувствующие Байдену и не симпатизирующие Трампу. Компромисс между Байденом и Маккдоннеллом, в принципе, возможен, но его цена неизвестна, и сроки выхода на него предсказать трудно.

Сейчас Байдену 78 лет, в конце президентского срока будет 82, если он доживёт до этого события или не уйдёт в отставку раньше. Байдена ждут пандемия и её экономические последствия, но решать эти проблемы он не сможет в силу того, что для этого потребуется минимум два президентских срока, а он в силу возраста явно на второй срок баллотироваться не будет.

То есть никакой стратегии у Байдена нет, есть лишь тактика в узком и коротком временном коридоре. И ничего изменить здесь Байден не в силах.

Это значит, что планировать на 8 лет что-то можно, но осуществить это — реальных шансов нет. Планы останутся на бумаге, и демократам это припомнят в 2024 году. Понятно, что всю критику они будут подавлять, что лишь добавит конфликта в расколотое пополам американское общество.

Клинч двух системных американских партий приведёт к тому, что Байден будет вынужден править как Ельцин — через президентские указы. Защиты потребуют чиновники правительства и почтовой службы, причастные к саботажу решений Трампа и участию, по сути, в заговоре и захвате государственной власти. Трамп будет делать всё возможное, чтобы обвинить эти институты, а Байдену придётся защищать их всеми способами.

Gage Skidmore Джо Байден

Если во внутренней политике Байден будет вынужден получать поддержку Конгресса, то во внешней политике у него будет больше свободы. Придётся чистить СМИ, вещавшие на зарубежную аудиторию в интересах Трампа, вычищать его сторонников из Госдепартамента.

Отдельная проблема — отношения с военными. Они были и остаются на стороне Трампа, и чистки тут проблемы не решат: можно вычистить какую-то часть генералов, но офицерский корпус и рядовой состав в одночасье не заменишь.

Против Китая Байдену предстоит собрать серьёзную европейско-азиатскую коалицию, так как в одиночку для США бороться с Китаем не под силу. Но собрать такую коалицию труднее, чем объявить о её необходимости. Китай слишком глубоко вошёл в экономики стран Европы и Азии, и удаление его оттуда способно вызвать у них промышленный обвал с острыми экономическими и политическими потрясениями. Едва ли за четыре года Байдену удастся собрать что-то значительное.

Тем более что в США даже люди Байдена понимают: ни остановить рост экономики Китая, ни навязать ему смену режима не получится. Для этого нет и не будет внутренней готовности китайского общества. У США остаётся только старая тактика поддержки сепаратистов-уйгуров и гонконгских диссидентов по теме «права человека». Для Китая это уже знакомая тактика, и опасности она не представляет.

Что Байден успеет, так это вернуться к Парижскому соглашению по климату, реформе ВОЗ и к соблюдению резолюции 2231 Совета Безопасности ООН по ядерной сделке с Ираном. Есть шанс выйти на новое СНВ, что Байден сможет «продать» в США как своё уникальное президентское достижение.

Но восстанавливать отношения с ЕС будет не так просто — в Европе уже почувствовали свою силу и слабость США. Отношения будут восстановлены уже на более удобных для Европы условиях. Там потребуют уступок в виде гарантий, ибо доверие утрачено, и снова наступать на те же грабли европейцы не захотят — ведь кто знает, не вернётся ли Трамп к власти через четыре года?

С Россией можно затеять новый виток санкций и эскалацию конфликта по её границам, но можно получить ответ в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Да и в АТР возможны военные блоки России и Китая, что для США в корне неприемлемо. Ось «Москва-Пекин-Тегеран» с нетвёрдой позицией Берлина и Парижа с их стремлением к сепаратным контактам с этими странами при растущих амбициях Анкары способна стать для Вашингтона серьёзной нагрузкой.

Германия и Франция готовы объявлять санкции против России по теме Донбасса и Навального, но не готовы отказаться от «Северного потока — 2», проектов с Китаем и закупок нефти у Ирана.

В Арктике Россия бросает самый серьёзный вызов США за всю историю, и адекватного ответа у Вашингтона здесь нет — у США отсутствует равноценный российскому ледокольный флот, создать его в обозримой перспективе даже у США нет возможности, а это отставание имеет решающее значение. И самое главное — сорвать российский трансфер, несмотря на все усилия, не получится.

Таким образом, по всему спектру проблем уже через два года обозначатся срывы и неудачи, за которые демократы получат прессинг от республиканцев с соответствующими электоральными последствиями.

Для Байдена и для демократов лучшим выходом может оказаться досрочный уход в отставку по состоянию здоровья. Тогда виноватых не будет — Байден не отвечает за то, что было после него, а Камала Харрис — за то, что не доделал Байден. Нынешняя победа для демократов через четыре года может оказаться пирровой.