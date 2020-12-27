20 декабря СВР России отпраздновала сто лет со дня своего основания Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. С тех пор разведслужба была несколько раз переименована и столько же раз реорганизована. В ней менялись поколения разведчиков, у них были разные взгляды на политику, но всегда это были люди выдающиеся, особенные, умеющие совершать необыкновенные поступки. Разведка умела концентрировать гениев — без преувеличения можно сказать именно так.

Цитата из т/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Раздумье

История о том, как возникшие буквально ниоткуда советские разведчики в Генуе 1922 года вчистую переиграли английских аристократов, традиционно работавших в британских спецслужбах, требует особого осмысления. Потом были разведывательные победы над Германией, США, Великобританией, но феномен высокого профессионализма советских разведчиков прямо со старта создания разведслужбы нельзя объяснить только революционным опытом конспирации, практикой в Коминтерне и помощью старых спецов.

RIA Novosti archive Рудольф Абель и Конон Молодый

Всё это имело место, но не оно определило эффективность разведки как системы. Да, были и поражения, предательства, кадровые и оперативные ошибки. Но на них служба училась, показывала высокую жизнеспособность и опережающую противника обучаемость. Ведь другим путём к победе не приходят.

Много сказано о том, какие качества нужны для того, чтобы стать разведчиком. Не стоит их перечислять, они и так с детства известны каждому мальчишке. Однако кроме всяческих талантов и способностей у разведчиков есть одно общее качество, на несколько голов выделяющее их из числа простых людей.

Это нечеловеческая стрессоустойчивость. Способность сохранять ясность мышления и интуиции в состоянии постоянного и нарастающего психологического прессинга. У обычного человека нервная система в таких условиях выгорит за несколько месяцев. Вплоть до инвалидности или смерти. Разведчики, не притупляя бдительности, живут в этом состоянии годами, а некоторые и десятилетиями.

И не просто живут, а выполняют задания, изобретают разные способы достижения целей и при этом не спиваются, не сходят с ума и не совершают ошибки. Если их хватают, то из-за предательства, о котором они ещё не успели узнать. Они выдерживают пытки и длительные сроки заключения, порой идут на смерть, но не выдают секретов, не предают товарищей, не переходят к врагу.

Как они вычисляют в толпе себе подобных — неизвестно. Но определяют именно тех, кто им подходит, и призывают на службу. Неприметная внешность и выдающиеся личные качества — вот примерный образ разведчика.

Ким Филби

Представьте себе, какими нужно обладать свойствами, чтобы внедриться в банду и суметь там добиться доступа к самым важным секретам. Работающие под прикрытием полицейские — это те же разведчики-нелегалы. Одна разница — в разведке делают всё то же самое, но ещё и на иностранном языке.

Плюс умение войти в чужой культурный психотип. Сойти там за своего и не проколоться ни в чём, продвигаясь к секретам и секретоносителям, годами балансируя на лезвии ножа.

Разведчик — это особая человеческая порода. Как лётчики, космонавты, моряки, подводники, врачи, главы государств. Они могут то, что не может обычный человек. Именно благодаря им мы живём в безопасности и покое. Покое потому, что даже не представляем себе, что такое наши беспокойства по сравнению с их.

Разведчик по православным канонам — мученик. Как солдат на передовой. И муки эти он принимает за други своя. Он душу свою кладёт за то, чтобы мы жили и не знали такого выбора. Душевных мук и терзаний разведчика не знает никто, кроме таких же, как он. Ведь разведчик — тоже человек, и ему вовсе не легко, когда приходится кого-то психологически ломать, обманывать доверившихся ему и изображать приязнь к тем, кто является врагом. А иногда и убивать самых опасных.

Но разведчик понимает, ради кого и ради чего он всё это делает. Живя двойной жизнью и не сходя с ума, разведчик чувствует далёкую Родину, ждущую от него помощи и доверяющую ему. Живя годами и десятилетиями на чужбине, даже порой забыв родной язык, разведчик не теряет этой связи. Да, есть те, кто не выдерживает и предаёт. Но их единицы. Все остальные именно таковы, какими и должны быть.

Джордж Блейк

Наверное, потому самый страшный грех для разведчика — это предательство. Один предатель обесценивает годы и десятилетия каторжной работы других людей, их достижений, за которые отданы жизни — кто-то погиб на задании, а кто-то просто умер от преждевременного инфаркта или инсульта. Даже самые стойкие разрушаются, когда вся жизнь наполнена смертельным риском.

Именно они отодвигают страну от ядерной гибели. Заслоняют собой миллионы ни о чём не подозревающих людей. Спасают от смерти, рабства, голода. Если бы не они, нас бы не было.

Они заслужили нашу благодарность. Имя их неизвестно, подвиг их бессмертен. Правильно, что у Кремлёвской стены горит Вечный огонь неизвестном солдату. Наверное, было бы правильным где-то рядом зажечь Вечный огонь неизвестному разведчику. Всех поколений, поднимавших на себе Россию во все века. Огонь памяти о живых и мёртвых, известных и неизвестных, тех, о ком скоро узнают, и тех, о ком не узнают никогда. Россия жива, пока жива её разведка.