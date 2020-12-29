Треть населения страны живет в деревнях и поселках, но их обеспеченность врачами на 40% ниже, чем в целом по стране. И ежегодно уменьшается. С учителями на селе ситуация получше, но тоже тревожная. Чтобы хоть как-то восполнить дефицит кадров сельской интеллигенции, Минздрав и Минпрос запустили программы под названием «Земский доктор», «фельдшер», «учитель». В сфере образования эта программа действует с января, но благодаря оперативно разработанному информационному порталу «Земский учитель» уже вышла в режим работы по принципу одного окна. Портал сконструирован так, что каждое новое предложение открывается соискателю навигатором — счетчиком километров до будущей работы и подробной характеристикой места будущей работы. Рекомендуемый срок подачи заявок — единый: до 15 апреля, хотя окончательно дату каждый регион определяет самостоятельно. Обязательное условие для участников программы — дальнейшая работа в школе не менее пяти лет при нагрузке не менее 18 часов в неделю. Единовременная компенсационная выплата — в размере 1 млн рублей (в Дальневосточном федеральном округе — 2 млн рублей). В 2020 году единовременные выплаты получат более 1,8 тысячи учителей, в 2021 году — более 1,3 тысячи, в 2022 году — более 1,2 тысячи. Желающих оказалось гораздо больше, чем заявленных вакансий, но у каждого соискателя есть право и возможность заявить свой интерес сразу на нескольких из них.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

С программой «Земский доктор» ситуация совсем иная. Она запущена десять лет назад, но до портала, аналогичного «Земскому учителю», дело так и не дошло. Вовсе не по техническим причинам. Условия участия в программе менялись ежегодно, продолжают изменяться и зависеть от возможностей региона. Размер единовременной компенсационной выплаты в 1 млн рублей такой же, как и для учителей, но обязательства по ее выплате через год после начала программы решили поменять и разделить поровну между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ. Иначе говоря, федеральное финансирование сменилось принципом софинансирования. Это сразу же сказалось на результатах и цифрах, потому что у субъектов РФ достаточных средств на реализацию программы не оказалось. Самодостаточных регионов в России всего-ничего. К тому же стала нарастать закредитованность регионов. От программы стали отказываться то здесь, то там.

Специалисты, приехавшие на село, стали все чаще возвращать полученный миллион и уезжать из-за условий работы, никудышного оборудования в больницах, отсутствия обещанного жилья. «Беглецов» не останавливали даже случаи уголовных преследований молодых специалистов. В общем, у многих выпускников медвузов желание за миллион рублей потратить пять лет на жизнь в деревне поубавилось. Власть, вместо того чтобы взглянуть на ситуацию в комплексе, качественно, продолжала настаивать на продолжении прежних подходов, каждый год внося в программу изменения. Ставка на молодежь сменилась ориентацией на средний возраст. Предельный возраст участников был повышен сначала до 40 лет, потом до 50 лет, а теперь возрастной ценз снят полностью. Расширен перечень муниципальных образований, переезд в которые гарантировал получение миллиона подъемных рублей. В него добавлены рабочие поселки и поселки городского типа. Сейчас список подходящих населенных пунктов пополнен городами с населением до 50 тыс. человек. К врачам, фельдшерам как к искомым специалистам добавили еще и медсестер. Последняя новация этого года — освобождение единовременных компенсационных выплат земским врачам и учителям от НДФЛ, независимо от их размера.

Onf.ru ФАП в плачевном состоянии

Однако одни проблемы сменяются другими. Вот свежий пример из Астрахани (punkt-a.info). Врач с 16-летним стажем и обладатель почетной грамоты Минздрава России переехала из Саратовской области в Астраханскую область еще в ноябре 2018 года, но обещанный миллион рублей по программе «Земский доктор» ей упорно не давали. Объяснение было таким: конец года, деньги в местном минздраве кончились, передавать документы на оформление миллиона рублей будут в следующем году. Наступил новый год. Оказалось, что по утвержденному областным правительством порядку миллион можно было получать в год переезда, а не в новом году. Опираясь на этот утвержденный порядок, местное министерство легко оспорило в судебном порядке право врача на выплату. Районный суд доводы чиновников принял. Дальше — прокуратура. Вновь проверка и перепроверка. Прошел 2019 год и десять месяцев 2020 года. И спустя год и десять месяцев после переезда в астраханскую глубинку земский доктор наконец получила заслуженные деньги.

В Добрянке Пермской области двое врачей так и не получили выплаты по программе «Земский доктор», хотя приехали работать в центральную районную больницу не в конце года, а в январе и не по своей прихоти, а по приглашению. Properm.ru выяснил, что эти врачи-хирурги Добрянской центральной районной больницы раньше работали в МСЧ №7. Главный врач Добрянской ЦРБ предложил им поучаствовать в программе «Земский доктор» — переехать в Добрянку и устроиться по той же специальности. Хирурги так и сделали. По условиям программы, при переезде они должны были получить по 1 млн рублей в течение 10 дней после утверждения их заявки. Однако из-за того, что программа наполовину федеральная, наполовину региональная, федеральный минздрав не утвердил заявку Добрянской ЦРБ. В Минздраве РФ отказ обосновали минздравовским нормативом: при укомплектованности больницы хирургами больше чем на 50%, медучреждение не признается нуждающимся в этих специалистах. Поэтому двум переехавшим врачам и еще 11 докторам в участии в программе отказали.

Практика программы «Земский доктор» оказалась еще и провокационной. Она привела главврача Забайкальской ЦРБ и двух его врачей к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Руководитель ЦРБ оформил на двух врачей документы об увольнении с трудоустройством в Даурскую участковую больницу. Увольнение и трудоустройство были фиктивными. Этот особый случай так и не стал предметом отдельного разбирательства: почему самые дорогостоящие специалисты оказались в такой дикой ситуации уголовного преследования и почему нельзя было по-другому наказать правонарушителей?

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Село

В чем главные причины проблем в целом хорошего начинания с «Земским доктором», «Земским фельдшером»? Убежден: в изначальной концепции, не учитывающей огромную диспропорцию возможностей регионов по всестороннему обустройству прибывающих врачей. Ведь секрет успеха прост. Он зависит от того, что предлагают врачам местные власти помимо денег. Где-то — ничего не предлагают, а где-то — полный социальный пакет, возможность обучения в аспирантуре, жильё, земельный участок и даже автомобиль, стимулирующие региональные доплаты.

И вторая проблема — это проблема самотёка. Закон Мерфи гласит: предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Ни Минздрав, ни Минсельхоз, ни профильные ведомства в регионах активного и целенаправленного поиска специалистов не вели и не ведут. Зато в отчетах и выступлениях докладывают так: привлечено столько-то врачей. Кто и как привлек-то? Только сейчас при медицинских вузах будут организовываться центры содействия трудоустройству для поиска вакансий и мониторинга трудоустройства. Пока же будущему сельскому целителю предлагают самому искать место своей будущей работы через справочные ресурсы сети Интернет, региональные биржи труда, официальные сайты больниц или местных подразделений минздрава. Единого федерального портала наподобие «Земского учителя» нет. Подробную информацию о месте будущей работы и жительства в свободном поиске найти трудно. Тексты правоустанавливающих документов рассчитаны на прокурора, Счетную палату, бухгалтерию, но только не на самого соискателя.

За переезд на село дают миллион рублей, но если оно окажется «на удалённых и труднодоступных территориях», то миллион вырастает на пятьсот тысяч рублей. При переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику врачам предлагается 2 млн рублей. И всё-таки — о каких населенных пунктах речь? Об Оймяконе, отдаленном на 960 км от Якутска и на 9000 км от Москвы? Или о Заокском поселке, что в Тульской области? От Москвы до Тулы 160 км. Поселок Заокский входит в перечень «удаленных и труднодоступных территорий» области, при переезде на работу в которые врачам представляются 1,5 млн рублей компенсационных выплат. В перечне еще 84 населенных пункта, в том числе многие райцентры. Заокский — административный центр одноименного района, расположенный в 63 км от Тулы и в 100 км от Москвы по отличной автотрассе в великолепном месте на берегу Оки. И тем не менее проблема с кадрами врачей не решается ни в Якутии, ни в Заокской центральной районной больнице Тульской области, которой сегодня требуются три врача, 4 фельдшера, 13 медсестер.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Медсестра

Огромный плохо востребованный резерв — обучающиеся по целевому набору студенты медвузов и колледжей. Чтобы они «вернулись на родину», мало щелчка пальцев или — тем более — угроз. «Медик не батрак», как верно говорит Л. Рошаль. Нужно напрягаться, создавать условия, работать с каждым будущим врачом, а это мало кто хочет делать. Только-только губернаторами утверждены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это огромные талмуды из текстов и таблиц. В Нижегородской области такая программа насчитывает 2100 страниц. Выборочный анализ планов программ, касающихся земляков, обучающихся по целевым направлениям, показал следующее. В Тульской области лишь 20 процентов «целевиков» трудоустраиваются в медучреждения области, однако по губернаторскому плану к 2025 году эта цифра подрастет только до 40 процентов. Иначе говоря, если 80 врачей из 200 выпускников вернутся в область, план по валу будет считаться выполненным, а программа — успешно реализованной. Кстати, в области коэффициент совместительства врачей составляет 1,7, а в ряде тульских районов — 2,0, 2,1, 2,2, 2,3. Колоссальный дефицит врачей и дикий перегруз специалистов. Недавно президент именно на проблему с кадрами врачей публично обратил внимание тульского губернатора. В Псковской области планируют «добиться» только 45%-го трудоустройства «целевиков». В Приморском крае поднять планку с 10 до 38%. В Нижегородской области губернатора устраивает существующее положение дел. Сегодня показатель трудоустройства — 50%. Он таким сохранится и к 2025 году. Социальное положение медиков ухудшается всё последнее время. Без закрепления за врачами особого статуса оно не изменится. Тот факт, что в программе «Земский доктор» сняты все возрастные ограничения — правильный. Только вслед за этим все сельские врачи, к которым прибыли сослуживцы, должны почувствовать, что и они не выпадают из зоны государственного внимания. Должны быть созданы социальные условия, возмещающие те потери, которые доктор несёт, если он не работает в большом городе. Законодательно закреплены обязанности органов местного самоуправления по обеспечению медицинских работников, которые не имеют жилья, служебными жилыми помещениями. Или выплачивать денежную компенсацию за наём. Также необходимо, чтобы любой сельский врач мог взять на льготных условиях ипотечный кредит, увидеть перспективы профессионального роста и возможностей для качественного образования ребёнка. Надо ввести льготы или специальные программы при поступлении детей сельских жителей в медицинские университеты. Среди участников программы значительную долю составляют те, кто ушёл в отпуск по уходу за ребёнком. Это надо учитывать и всячески приветствовать. Нужно решить проблему с призывом молодых врачей в армию, когда им приходится расторгать договор из-за ухода на службу. Надо убрать заявительный характер по выплате подъемных и чрезмерный обременительный характер документооборота. Достаточно возложить персональную ответственность за выплату на главврачей медучреждений. Чтобы они следили за тем, чтобы все документы на врачей по программе «Земский доктор» были оформлены своевременно.

Primorsky.ru Тихоокеанский государственный медицинский университет

В целом — поменьше звона и лже-новаций. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов доложил президенту России на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции, о том, что в области запускается новый проект под названием «Земский главный врач». «В качестве стимула жилищного строительства мы реализуем программы «Земский фельдшер», «Земский врач», а до конца года будет запущен еще один проект — «Земский главный врач», — так выразился губернатор. На самом деле получается, что не только врачи, но и главврачи улетают из областей. Своего главврача до сих пор не может дождаться Бельская центральная районная больница Тверской области. Уже четыре года. Мы об этом писали.

2017 год был годом кино. 2018 год посвятили делу волонтёрства, а 2019 — театру. 2020 год стал Годом памяти и славы. Может, поможет отечественному здравоохранению, если провозгласить 2021 год Годом сельского врача? Это, конечно, тоже мероприятие, но с чего-то надо начинать.