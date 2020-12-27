



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем блоге рассказал о шикарном подарке, который Будапешт сделал Варшаве. Венгры возвращают полякам полный комплект брони короля Сигизмунда II Августа, который правил в XVI веке. «24 декабря, в канун Рождества, правительство Венгрии решило, что этот уникальный сувенир, являющийся частью исторического наследия Польши, должен быть добавлен в наши музейные коллекции, — написал Моравецкий. — Это еще один пример прекрасных отношений с Венгрией, партнерского сотрудничества и личной благосклонности премьер-министра Виктора Орбана».

В Польше многие обрадовались подарку, правда, тут же вспомнили, что Варшаве «должны» вернуть культурные ценности Германия, Швеция, Россия и даже США. И, конечно, признательность выражена Будапешту. Хотя, если учитывать последние баталии по проектам бюджетов ЕС на 2021−2027 годы и Фонда восстановления экономики после коронавируса, где Орбан использовал Польшу в своих интересах в переговорном процессе с Берлином и Брюсселем, венгерский кабинет явно недоплатил полякам. Но в Будапеште хорошо знают своих соседей, поэтому и преподнесли им такой внешне эффектный презент, заставивший Варшаву распушить перья и замурлыкать от удовольствия. Правящий лагерь выставляет и будет выставлять доспехи как символ величия Польши под его руководством. Однако главный смысл имеют не сами исторические железяки, а то, кто их носил. Ведь король Сигизмунд II, последний из рода Ягеллонов, был творцом масштабного геополитического поворота — процесса, который в 1569 году завершился подписанием Люблинской унии, объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского в Речь Посполитую, развернувшую Варшаву на Восток.

Ян Матейко. Сигизмунд II Август во время Люблинской унии в 1569 году (фрагмент). 1869

В следующий раз Польша самостоятельно и без принуждения совершила аналогичный геополитический поворот лишь спустя несколько веков, когда в 1990—2000-х годах пошла на Запад, вступив сначала в НАТО, а затем в Европейский союз. Однако — если сравнивать с Люблинской унией — на совершенно иных условиях. В первом случае Варшава была локомотивом нового объединения и доходила до Москвы, когда польский королевич избирался русским царем. Во втором случае она находится на задворках Евросоюза и является флангом НАТО, что невыгодно отличает ее от тыла альянса. Польша стала ведомой и отстраивает свою политику в зависимости от действий Вашингтона, Берлина и Москвы. А есть ли у нее альтернатива в духе Сигизмунда II? Пока что правящий лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) демонстрирует инерционный сценарий. Его публичное неприятие идеологии Европейского союза, перспектив федерализации ЕС, подрывающей статус и позиции национальных государств, выглядит рассчитанной на ближайшие три года, до очередных парламентских выборов, политической технологией против оппонентов внутри страны.

Но эта концепция «Варшавы — четвертого Рима», последнего оплота христианской латинской цивилизации в Европе, делает Польшу изолированной и осажденной. Польша так прикипела к ЕС, что не мыслит ситуации, когда можно делать что-то без него. Хотя последние события в Закавказье, комбинации, которые продемонстрировали Россия, Турция, Азербайджан и Армения, показывают, что складываются новые реалии, в которых у Евросоюза больше не будет в регионе блокирующей «золотой акции». Для Варшавы это повод задуматься о возможных проектах с ее участием. Закавказье от нее далеко, но близка Украина. Польские политики воспринимают ее в контексте заявленной в 2014 году Киевом евроинтеграции и антироссийского курса. Но в среде украинских экспертов начинают обсуждаться и иные тенденции. Как считает депутат Верховной рады Олег Волошин, «главный внешнеполитический итог года для Украины — очевидный крен нашей дипломатии в сторону союза с Турцией», что «противоречит вроде как всё еще декларируемому европейскому курсу», и со временем покажет «Европе его (президента Владимира Зеленского — С.С.) ненадежность как партнера».

President.gov.ua Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

Соответственно, существует вероятность того, что Киев может повторить операцию по типу той, на которую согласился Баку в кооперации с Москвой и Анкарой. Не исключено, что это приведет к мирному урегулированию территориальных вопросов Украины, связанных с народными республиками в Донбассе и Крымом, что лишит Польшу каких-либо возможностей разыгрывать в ЕС карту политической русофобии. После отказа от санкционных войн наступит пора экономического мира, предполагающего активное заполнение созданных ранее лакун. Варшава могла бы воспользоваться этим моментом, но прежде ей нужно будет изменить внешнюю политику и скорректировать немного внутреннюю. Как замечает обозреватель польского журнала Do Rzeczy Мачей Печиньский, «мы ни такие славяне, как Россия, ни такие западники, как Запад». Тем не менее есть все основания для культурно-экономического сотрудничества между Польшей, Россией, Украиной, Белоруссией, к которым могут подтянуться и другие страны региона. Дело за тем, чтобы вместе с доспехами Сигизмунда II в Варшаву прибыл и его дух великих свершений.