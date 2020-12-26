Денег планируется мало и не туда

Nikolai Zaytsev Арктика, как мощный ледокол, должна преодолеть трудности, в том числе созданные решениями власти

Минвостокразвития РФ внес на рассмотрение правительства забавную программу «социально-экономического развития Арктики» на 2021−2024 год. В ней предусмотрено аж 19 млрд рублей на 9 регионов и 2,5 млн жителей. По деньгам — одна-две новые школы на регион. В сентябре 2020 года министерство просило на программу 23 млрд, но Минфин РФ урезал на 4 млрд — Арктика «жирует». Для сравнения — программа социально-экономического развития Дальнего Востока на 2014−2025 гг. финансируется из федерального бюджета в размере 381 788 669,2 тыс. рублей. Каждый год Дальний Восток получает примерно столько, сколько заложено в проект четырехлетней программы на всю Арктику.

Но, главное не то, сколько потратят на Арктику сравнительно с Дальним Востоком, а на что потратят. Тут еще забавнее. Основным ускорителем развития Арктики определены «арктические резиденты» — рыночный подход «в чистом виде». В проекте Программы записано: «показателями реализации является.: количество резидентов Арктической зоны… составит 320… объем внебюджетных инвестиций… составит 63,4 млрд рублей… количество работников… на новые рабочие места… составит 1,5 тыс. человек… количество работников, трудоустроенных резидентами Арктической зоны… составит 10,1 тыс. человек; количество инвестиционных проектов… составит 12 единиц; планируемый объем внебюджетных инвестиций… составит 250,0 млрд рублей…». Ничтожные, по сравнению с проблемами Арктики, да на 4 года, цифры — 12 проектов, 10 тысяч рабочих мест, 1,5 тысячи человек… Да еще как планировать частные инвестиции?

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Арктика — самое неудачное место для «чисто рыночных подходов». Суровые природные условия делают все занятия, кроме добычи полезных ископаемых, без господдержки убыточными. А инвестиционные проекты, связанные с добычей полезных ископаемых — особый мир, живущий вахтовым методом. За счет чего будут «социально-экономически» развиваться проживающие в Русской Арктике и работающие на «старых производствах» не получивших льгот 2,5 млн человек — непонятно. На вопрос, зачем на Севере вообще население, ответ прост — не будут жить наши, поселятся чужие.

Любимый Минвостокразвития РФ Дальний Восток и нелюбимая Арктика?

Вот, для сравнения, программа развития Дальнего Востока с 381 млрд рублей. Дальний Восток — «основной фронт» деятельности Юрия Трутнева. Ради него, как считают многие, проблемы Арктики задвигаются Минвостокразвития РФ на второй-третий план. В дополнение к этой программе подписываются распоряжения правительства РФ о дополнительном выделении средств на дальневосточные регионы. Самое свежее, о 1,79 млрд рублей сверх программы — на строительство противотуберкулёзного диспансера в Хабаровске, онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре, современной районной больницы в Елизово (Камчатский край). Сверх этого еще миллиарды на несколько спортивных объектов, в их числе — центры сложнокоординационных видов спорта в Комсомольске-на Амуре, на социально-культурный центр в посёлке Токи (Хабаровский край) и несколько образовательных учреждений в Приморском крае, вышло за подписью М. Мишустина 23 декабря 2020 года.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Дальний Восток, в отличии от Арктики, более готов к рыночным принципам — рядом огромный рынок Китая. Арктика же «наедине с собой» — иностранные рынки ускоритель только для Мурманска. Программа по Арктике должна выглядеть как минимум аналогично программе по Дальнему Востоку — ее стратегические объекты «арктические резиденты» не построят. Остаются кредитование бюджетов регионов. Юрий Трутнев, зная, что там крайний дефицит средств, призывает «разрешить им (губернаторам) хотя бы занимать 10% от объемов доходов бюджета». Недолгая отсрочка обвалов в Арктике — «день простоять, да ночь продержаться» или «последний день Помпеи».

Указу президента проект не соответствует, но правительство принимать его собирается

В указе В. В. Путина «О Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» противоположное — он требует сохранения численности населения Русской Арктики и повышения уровня его жизни. А Ю. П. Трутнев и Минвостокразвития РФ вносит заведомо не способную реализовать эти требования программу. Насколько известно, президент подписал Стратегию для ее выполнения правительством М. Мишустина.

Правительству правильно было бы отправить проект программы, как не соответствующий указу Президента, на переработку в другие федеральные руки. Раз Арктика — нелюбимый и непонятый пасынок Минвостокразвития РФ, напрашивается другой опекун — Министерство по делам Арктики. Среди губернаторов, бывших и действующих, кандидаты в министры найдутся, да и замминистра Минвостокразвития РФ Александр Крутиков, выведенный из-под некоторого влияния, стал бы неплохим министром.

Minvr.gov.ru Александр Крутиков

Главное — поменять гибельный для Арктики «чисто рыночный подход» на создание с двумя ногами — госфинансированием развития ключевых городов и объектов инфраструктуры и теми же «резидентами». Если этого не сделать, забавную «программу по Арктике», конечно, выполнят, но стратегия Президента будет провалена, и в Арктике настанут совсем плохие времена. Она станет огромным месторождением, на краю которого, борясь с глобальными потеплениями, экологическими катастрофами и другими напастями, будет ютиться еле сводящее концы с концами население Русской Арктики.