Очевидно, что подписанное правительством соглашение о принятии мер по снижению и поддержанию цен на подсолнечное масло, в котором идет речь о том, что отпускная цена производителя на литр масла не должна превышать 95 рублей, включая НДС, а розничная цена на товар не должна превышать 110 рублей — временная мера. В документе говорится, что такой порядок формирования цен на масло будет действовать до 1 апреля 2021 года. Но на днях Масложировой Союз заявил о дополнительном снижении цен на подсолнечное масло. 25 декабря издание «Национальное Аграрное Агентство» сообщало, что в дополнение к этим обязательствам, устанавливаемым в соглашении, производители подсолнечного масла приняли решение о сохранении в неизменном виде тех цен, которые на момент подписания соглашения находились ниже 95 рублей, и в некоторых случаях составляли 80 рублей за литр и ниже. Таким образом, бизнес на фоне принимаемых правительством мер позиционирует себя как бы в более выгодном свете. Но при этом забывая указать, что подобное позиционирование возможно лишь при одном условии. Какое же это условие? Вероятнее всего, это условие заключается в том, что поддержание цены на еще меньшем, чем указано в правительственном соглашении уровне, возможно при наличии прошлогодних запасов сырья и продукции. Любой россиянин, лично закупающий продукты питания, может констатировать, что 80 рублей за литр растительного масла можно было отдать в розничной сети в августе — сентябре этого года, как раз в период получения свежего урожая подсолнечника.

Винсент Ван Гог. Подсолнухи. 1887

Напомним, по информации OilWorld, на которую 3 сентября в своей публикации ссылалось издание «Агроинвестор», с начала августа к середине месяца цены на подсолнечное нерафинированное масло выросли в зависимости от региона на 50−500 руб., до 52,5−53,7 тыс. руб./т. На рынке сырья прибавка за две недели составила от 100 до 900 руб., закупочная цена подсолнечника колебалась от 20,3 тыс. руб./т (в Воронежской области) до 26 тыс. руб./т без НДС (в Ставропольском крае). «Цены на масло и подсолнечник активно растут, причина этого — малые запасы сырья, — подтверждал тогда гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. — Также на внутренние цены влияют экспортные: тонна масла (FOB, Новороссийск) стоила в начале августа около $810». Однако цены начнут снижаться в конце августа — начале сентября, то есть когда начнет поступать новый урожай, добавлял он.

Павел Редин ИА Красная Весна Подсолнечник

Да, но тем временем возникает вопрос, что станет с ценами весной — после окончания действия соглашения правительства, подписанного с бизнесом. Но ведь там вроде и новыми урожаями «запахнет». Между тем, по словам исполнительного директора Масложирового Союза Михаила Мальцева, дефицит сырья маслозаводы всё же почувствуют — в следующем году. Сейчас большинство работает на остатках урожая 2019 года. Но даже при условии полного закрытия экспорта и направления всего имеющегося урожая на внутреннюю переработку, мощности маслозаводов будут загружены лишь на 70%. Как поясняет Мальцев, «нацпроект «Экспорт продукции АПК» предусматривает рост перерабатывающих мощностей на 7 млн т, в 2021 году они увеличатся на 2,5 млн, до 26 млн т. Поэтому недостаток сырья есть всегда и будет». По словам Мальцева, надежда возлагается на то, что благодаря пошлине объёмы переработки вырастут, и мы будем экспортировать переработанную продукцию, а не сырьё. При этом ограничение экспорта сузит предложение сырья на мировом рынке, за счет чего цены на масличные могут ещё подрасти, а поскольку объёмы будут ограничены, то это может сказаться и на стоимости подсолнечного масла: цена 1,1−1,150 тыс. долл./т на масло сохранится до конца текущего сезона. Говоря же об инициативе Минэкономразвития ввести экспортную пошлину на масло в случае роста внутренних цен для потребителей, Михаил Мальцев сказал, что считает это избыточной мерой, мол, сдержать цены маслозаводы обещают в рамках подписанного соглашения с розничными сетями, а эффект от пошлины на масло может быть негативным и поставит отрасль на грань банкротства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло в супермаркете

Напомним, что идея Масложирового Союза заключается в предложении устранить диспаритет цен — после вступления России в ВТО, по словам Мальцева, пошлины на подсолнечник и рапс были снижены с 20 до 6,5%, на сою — до нуля. В итоге стоимость сырья на экспорте стала выше, чем стоимость масла. Этот перекос Союз предлагал исправить, в том числе путем ограничения экспорта сырья и повышения пошлины. Между тем эксперты заговорили о таком последствии этих мер, как снижение урожайности ввиду сокращения посевных площадей, что Мальцев назвал спекулятивными разговорами, мол, посевные площади не снизились, а выросли: ожидаемый план посевов до введения ограничений был 8,2 млн га, а в итоге посеяли 8,6 млн га.

Безусловно, меры, предлагаемые Масложировым Союзом, логичны. Особенно выгодными видятся последствия этих мер. Но лишь одно непонятно. Для пищевых целей, как сообщалось недавно в СМИ, Европа импортирует из Малайзии и Индонезии сырое пальмовое масло и производит его промышленную переработку на собственных производственных мощностях, что, вероятно, удорожает его в конечной стоимости, но, думается, стоить оно может все же дешевле нашего подсолнечного. Что если пока Россия занимается устранением диспаритета цен, Европа признает очищенное в пищевых целях пальмовое масло более полезным, а стоить при этом оно будет дешевле. Как это повлияет на экспортные возможности России, и кому в мире будет еще нужно подсолнечное масло?