Несмотря на опустошительные последствия пандемии, американская экономика в целом продемонстрировала замечательную устойчивость и способность восстанавливаться. Однако ключевой элемент этой экономики — сфера образования — демонстрирует тревожное ускорение спада, который продолжается уже несколько лет.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Одним из наиболее прискорбных аспектов пандемии было усиление давно мучающего людей явления неравенства доходов и сопутствующего ему роста классовых конфликтов. Нигде этот социальный раскол не был столь болезненно очевиден, как в образовании, где крайне неравномерное воздействие на обе Америки было ошеломляющим: богатые люди, хорошо обеспеченные ресурсами, хорошо справились с ситуацией, которая для небогатых и ресурсами не обеспеченных обернулась чистым хаосом.

Для того, чтобы оправдать блокировку очного образования, власть имущие должны были распространять следующий миф: «у детей все будет хорошо с домашним виртуальным обучением, оно же будет проходить под контролем заботливых родителей, им будут постоянно и беспрепятственно предоставляться эффективными технологии». Для миллионов наших самых уязвимых детей, для живущих в нищете, для людей других рас, кроме белой, всё это было полной выдумкой. А для матери, которая одна растит четырех детей в возрасте от 6 до 12 лет, и которая должна была изо всех сил искать няню, прежде чем отправиться на работу, контроль за домашним обучением детей вообще был не вариантом.

russian.news.cn Школа в период коронавируса. Нью-Йорк

Однако не ищите их истории в местной газете. Эта реальность была правдой, про которую нельзя было говорить, потому что она серьезно поставила бы в неловкое положение начальство, которое было занято другими планами.

Между тем для лидеров высшего образования настоящей трагедией оказался внезапный крах их доходов, который вызвал неохотную и мучительную переоценку их раздутой бюрократии, необоснованных уровней обучения и все более низкого качества этого продукта. Пандемия, возможно, нанесла последний удар по тотемистической вере Америки в то, что высшее образование — это верный билет к процветанию и счастью. Было слишком много безработных или частично занятых выпускников, возвращающихся домой к разочарованным родителям, которые стонали над шестизначными долгами по студенческим кредитам, — картина, которая говорила всем надеждам и ожиданиям «до свидания».

Так же сильно подорвала репутацию образовательного «продукта «трансформация наших кампусов в нечто, сопровождающееся подавлением свободы слова, обязательным групповым мышлением и ревностным преследованием инакомыслящих.

Итак, где же в этом антиутопическом образовательном ландшафте есть драгоценная жила (если она вообще есть), которая может дать надежду на то, что прекратится нисходящая производительность и финансовая воронка американского образования, которое когда-то было предметом зависти всего мира?

Russian.news.cn Школа в период коронавируса. США

Есть два особых маяка надежды. Во-первых, это движение общественных чартерных школ, где с 2013 года число учащихся выросло на 62 процента. Движение сосредоточено в городских районах, где больше всего требуется спасение от слабых традиционных государственных школ. Несмотря на яростные усилия профсоюзов учителей и их политических союзников по подавлению, законодательному блокированию и искажению последовательного успеха этого начинания, оно стало восприниматься миллионами родителей как последняя, лучшая надежда на образование своих детей.

Во-вторых, вся система образования, возможно, запуталась в финансовом лабиринте, из которого нет выхода. До тех пор, пока платежеспособная клиентура оставалась достаточно спокойной, устойчивый рост цен, значительно превышающий инфляцию, можно было объяснить или оправдать лицемерным утверждением: «мы должны сделать это для детей». Сегодня, однако, в одном штате за другим непристойные совокупные расходы на зарплаты, пособия и пенсионные обязательства для поддержки системы, которая сейчас явно приближается к полной дисфункции, вызвали массовое возмущение экономически избитой общественности. И эти люди больше не станут терпеть политиков, которые осмеливаются сказать: «нам просто придется снова поднять ваши налоги».

Ни одно общество не может наблюдать, как рушится его образовательный фундамент, не признавая ужасной цены, которую придется заплатить будущим поколениям. Долгожданный день расплаты американского образования, похоже, уже близок.