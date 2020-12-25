В Ненецком автономном округе есть гимн, его слова такие:

Инга Артеева Инга Артеева, автор текста гимна Ненецкого автономного округа, руководитель литературного объединения «Заполярье»

«Поем тебя, Ненецкий округ,Великой России опора!Да здравствует край заполярный,Родимые наши просторы!Надежный форпост нерушимой,Единой Российской Державы,Для Родины нашей любимойИсточник богатства и славы!

Припев:Наш округ заполярный,Родной, любимый край,Тебе поем мы славу,Живи и процветай!Здесь издавна трудятся вместеИ ненец, и русский, и коми,И всем есть достойное местоВ приветливом северной доме.Сердца в унисон наши бьютсяПод светом полярных сияний:На Севере люди как братья,Недаром они — северяне!

Припев:Здесь много и газа и нефти,Богато оленями стадо,Полны свежей рыбою сети,Другой нам Отчизны не надо!Поем тебя, Ненецкий округ,Великой России опора,Да здравствует Север любимый —Бескрайние тундры просторы!»

После неудачной попытки объединения НАО и Архангельской области летом 2020 года, когда пошли разговоры о «национализме жителей НАО», слова гимна о «надежном форпосте Единой Российской Державы» несколько неожиданны. И вообще, текст гимна очень правильный и сбалансированный. О том, как он родился, ИА REGNUM спросило автора — Ингу Артееву.

Инга Артеева, литератор: «Управление культуры НАО в 2007 году объявило конкурс на гимн национального округа. Мне это показалось интересным, я пишу стихи с шести лет, с 12 публикуюсь в газете «Нарьяна Вындер». Да и время было скупое, 25 000 рублей гонорара меня привлекали. Сначала я не понимала особенностей написания гимна, сделала простое стихотворение. Пришлось его доработать, и я отдала его в конкурсную комиссию. На три года возникла пауза, я даже забыла, что участвовала в конкурсе. Потом депутаты оживились, попросили уточнить два момента — не является ли рекламой партии «Родина» упоминание Родины в тексте, и второе — почему русские на втором месте после ненцев, хотя русских в округе больше.

Поясню еще два места в тексте, упоминание после ненцев и русских — коми. По переписи в НАО их живет немного, но многие русские имеют корни в поселениях Коми, они потомки смешанных браков. Слова «Единой Российской Державы» возникли не сразу — первоначально у меня было «Великой Российской Державы», но когда текст утверждали депутаты «Единой России» слово «Великая» исчезло и появилась слово «Единая».

Я считаю себя русской, мама у меня ненка из Канинской тундры, а отец из Сибири, из Красноярского края. Прадеда-поляка гнали этапом как спецпереселенца по Сибирскому тракту, он упал и замерз бы, если бы не прабабушка, жившая в деревне неподалеку. Конвоир подумал, что прадедушка умер, и не стал его поднимать. Прабабушка вышла на околицу и увидела — лежит человек, подобрала его и выходила. Муж у меня коми, в поселке Усть-Кара вся его родня. А я русская, выгляжу соответственно, но себя отношу и к ненцам, хотя по-ненецки не говорю. Мама ненка, с пяти лет росла в интернате, где преподавали на русском, — она тоже ненецкого не знает.

В 2008 году вышла моя повесть «За голосом великого Нума», о том, как мальчик, который растет в тундре, отправляется в места, где живут ненецкие духи. Он поднимается из нижнего мира в средний, а потом в верхний, чтобы ненцы могли услышать свое верховное божество — Нума, которого до того слышать не могут.

Земля у нас особенная — здесь живут потомки староверов, раскольников, язычников — и эта вековая инаковость многое объясняет».