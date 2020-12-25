Годом науки и технологий станет для России наступающий 2021-й. Об этом решении властей заявил на итоговой пресс-конференции-2020 президент РАН Александр Сергеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Глава Академии наук особо подчеркнул роль науки в современном мире, особенно сегодня — в эпоху пандемии коронавируса. Этот и другие вызовы доказывают, что передовое научное знание востребовано сегодня, как никогда.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, почему в таком случае ученые не успевают за ковидом, который преподносит все новые сюрпризы, академик отметил, что ученые как раз часто опережают время, во всяком случае, это касается вакцин.

Не секрет, что выпуск вакцин идет ускоренным темпами. Скажем так, «немирными», когда годы уходили на проверку и эксперименты. Сейчас все с колес, быстро. Но насколько хорошо? Не мешает ли качеству скорость? Тем более что академик Сергеев признает — ученые не имеют ответа на главный вопрос: почему так быстро исчезают антитела у переболевших, а не возникает устойчивый иммунитет.

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Если рассуждать логически, то прививка — это, по сути, аналог болезни, но в крайне легкой, практически незаметной версии. Однако эта версия ничем не отличается от механизма самого вирусного процесса. А значит, если иммунитет не возникает после болезни, как он может появиться после более слабого воздействия — прививки? Но эту простую логику академик Сергеев отвергает:

Александр Сергеев «Если мы будем следовать правилам, то тогда должны ждать несколько лет, пока мы проверим, какие будут долгосрочные последствия вакцинации, — заявил академик. — Но мы не имеем права это делать. Поэтому можно сколь угодно упрекать Россию и другие страны, что непроверенные вакцины. Но время такое, принимаются решения не по стандартам мирного времени. Можно говорить, конечно, что было бы здорово, чтобы мы как можно быстрее разобрались в механизмах иммунитета, сколько он держится, но мгновенно такие сложные задачи решить невозможно. И то, что уже сделано, сделано достаточно быстро, рекордно. В мирное время такого не бывает. Поэтому я считаю, что ученые во всем мире продолжают работать очень хорошо».

Науку о ковиде глава РАН назвал «мобилизационной», вспомнив аналогичные примеры в период Великой Отечественной войны, в частности, атомный проект академика Курчатова.

«Там тоже было такое, что хорошо бы испытать. Но когда это вопрос жизни и смерти, что ж делать. Я считаю, что тактика и России, и других стран, что не по полной катушке проверяются вакцины, как это положено в мирное время, это верно. Риск есть, конечно», — согласился ученый.

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Особые опасения вызывают у него так называемые матричные РНК-платформы. На них разрабатывают свои вакцины американские компании. Есть более щадящие варианты — как в «Векторе» из Новосибирска. Глава РАН считает, что, в отличие от РНК-вакцин, которые никогда не использовались применительно к людям и вводят дополнительный генетический материал в организм человека, российская вакцина от «Вектора» использует синтезируемый белок, соответствующий белку SARS-COV-2. «Наши технологии позволили нам с помощью клеток бактерий производить белок, который просто соответствует S-белку SARS-COV-2. Этот белок просто вводится, и сразу возникает иммунный отклик».

Но для совсем сомневающихся президент Академии наук порекомендовал вакцину Института им Чумакова — цельновирионную, из самого природного коронавируса, но только обезвреженного. Такую вакцину он и себе хотел бы ввести.

«Здесь никакого генетического материала не вводится, не вводится рекомбинантных белков. Это тот же самый SARS-COV-2, но инактивированный. Организм дает иммунный ответ. Но, попадая в клетку, он не размножается. Давайте для особо консервативных и сомневающихся дадим это. Но мы не можем ждать несколько лет, когда по процедурам мирного времени мы скажем, да, у этого 95%, у этого 85% эффективности. У этого столько-то держится иммунитет, у этого столько-то. Надо все-таки вакцинировать», — заключил академик.