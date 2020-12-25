Одна из центральных газет Японии «Ёмиури симбун» сообщила своим читателям о якобы возникшей «дилемме» русских людей, как справляться с коронавирусом: привиться «Спутником V» или продолжать пить водку. В статье «Два месяца не пить? Русские воздерживаются от вакцинации» московский корреспондент газеты Такэси Тамура пишет: «Когда в России еще только начиналась программа вакцинации против коронавируса, представители российского правительства объясняли россиянам, что при использовании вакцины «Спутник V» им необходимо будет воздерживаться от спиртного в течение около двух месяцев. Это вызвало отрицательную реакцию населения. Властям пришлось сменить риторику: «Бокал шампанского или легкого вина не повредит!» — стали утверждать они, чтобы «потушить пожар» возмущения народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Далее корреспондент рассказывает японцам вообще нечто несуразное: «Однако тут же социальные сети переполнились взволнованными сообщениями россиян: «Научных доказательств вреда алкоголя для привития от СOVID-19 нет!», «Воздержание от спиртного, наоборот, может быть вредно для здоровья!» и так далее. Известно, что Россия является одним из главных производителей водки в мире, которая считается здесь народным напитком. Эксперты (?!) не исключают, что такую кампанию могли организовать… левые партии и силы (?!)».

И тут, по утверждению корреспондента «Ёмиури симбун», власти пошли-де на попятную: «Государственное информационное агентство ТАСС, наконец, процитировало слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который и разрабатывал вакцину «Спутник V». Ученый заявил, что «один бокал любимого россиянами шампанского в новогоднюю ночь не принесет прививаемым никакого вреда».

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

Изложенное корреспондентом японской газеты можно воспринять как новогодний анекдот. Но японцы восприняли «информацию» из Москвы всерьез и дали следующие отклики:

«Да, трудный выбор для россиян! Вакцина или алкоголь?! Говорят, что один бокал шампанского или вина не повредит. Но у русских обычно одним бокалом дело не заканчивается!

Moimoi: Ну, это хорошо известно. В период формирования в организме человека антител на различные болезни возможно возникновение различных аллергических реакций. А алкоголь этому как раз и способствует. Так что придется русским воздерживаться!

Wks: Все эти россказни о том, что россияне массово и много потребляют водки? — это дела давно минувших дней! Сейчас русские, как и японцы, преимущественно переходят на пиво и вино и пьют не больше других. Конечно, нужно учитывать то, что в принципе крепкие алкогольные напитки в России действительно крепкие! Японцы их выдерживают с трудом!

Gereiz: На самом деле, их Путин страшнее любой водки!

Nan: А что же Путин сам не прививается?

Bcj: Алкоголизм существует не только в России. Все эти слезливые истории о том, как русские бабушки замерзают на дорогах с бутылкой водки в руках? — это все ложь! Не может такого быть!

Zak: Не следует думать, что для россиян спиртное, как вода. Они тоже страдают от него, как и все!

Yan: «Вино — друг человека! А разве верных друзей достойно бросать посредине пути», — восклицают мудрецы. Так с вином мы и шагаем по жизни!

Tsu: Тут все дело в том, какими бокалами считать — большими или маленькими!

Kin: А надо прививать «противоалкогольную вакцину» (смеется).

Yasuhisa: Не бойтесь, от нашего любимого пива ничего не будет!

Nop: О чем вы говорите? Да россияне должны быть счастливы! Их вон уже массово вакцинируют! Нас в Японии они обогнали как минимум на полгода, а то и больше!»