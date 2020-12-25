Имя семьи Пуликовских хорошо знакомо не только на Кубани, где Сергей Константинович занимал высокие посты, но и на Дальнем Востоке, где его отец — Константин Пуликовский был полпредом в течение пяти лет. ИА REGNUM попыталось разобраться в хитросплетениях дела бывшего краснодарского вице-губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Уголовное дело

24 декабря 2020 года следователи Краснодарского края сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора. Его заподозрили в незаконном участии в бизнес-деятельности.

Следователи сообщили, что фигурант с ноября 2019 по сентябрь 2020 года, будучи замгубернатора, вёл таковую деятельность как лично, так и через доверенное лицо — главу совета директоров строительной компании. Это уголовное дело — продолжение истории, связанной со строительством многоквартирника на шоссе Нефтяников в Краснодаре и уголовным делом бывшего депутата.

ALDOR46 Бывший полпред Дальнего Востока Константин Пуликовский

У дольщиков Кубани украли 230 млн рублей: как один депутат попал под арест

Стройка объекта велась с 2015 года, но спустя два года права на 252 жилых и 44 нежилых помещения в нём передали подконтрольному юрлицу. В обмен застройщик получил векселя, которые «ничем не обеспечены».

Следователи считают, что подозреваемый использовал своё должностное положение, а также «способствовал продвижению коммерческих интересов строительной организации через своё доверенное лицо», получив часть дохода. Материальную выгоду фигуранту и его родственникам вменяют и в виде нежилого помещения общей площадью 115,8 кв. м. Его оценили почти в 13 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, потому число фигурантов может ещё увеличиться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О фигуранте и родственных связях

В заявленный период пост вице-губернатора Краснодарского края занимал Сергей Константинович Пуликовский. В ноябре 2019 года губернатор назначил его своим заместителем, доверив вопросы внутренней политики. До этого, с сентября 2019 года, Пуликовский руководил департаментом со схожим кругом вопросов. Были в биографии чиновника и должность заместителя главы правительства Пензенской области и вице-мэра Краснодара по вопросам внутренней политики.

Сергей Пуликовский — сын не менее известного Константина Борисовича Пуликовского. Последний родился в Уссурийске Приморского края. Более 30 лет посвятил службе в Вооружённых силах, занимая командные должности. В 1997 году покинул службу, является генерал-лейтенантом в отставке.

Kdr.ru Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Пуликовский

Константин Пуликовский в 2000—2005 годы был полпредом в Дальневосточном федеральном округе, а в 2005—2008 годы — главой Ростехнадзора.

Об активах Пуликовских

В ЕГРЮЛ на сегодня за Константином Пуликовским оформлены доли в трёх компаниях в статусе ООО, одна из которых была застройщиком ЖК как раз на шоссе Нефтяников в Краснодаре.

Так, экс-чиновнику принадлежит 100% доли в строительном ООО «Строители Юга». Уставный капитал данной фирмы, созданной в июле 2003, составляет 60 тыс. рублей. Директор — Николай Тутубалин.

Также в Подмосковье с 2018 года Константин Пуликовский владеет 50% в компании «Альфагрупп», а оставшейся половиной этого актива владеет Елена Лисицына.

В компании «Альфагрупп» в октябре 2020 года сменился директор. Им стал Александр Тихонов.

Ещё один важный в свете уголовного дела актив Пуликовского — 40% доли в ООО «Краснодар Сити». Возглавляет его с июля 2020 года Николай Тутубалин — директор ООО «Строители Юга». Владельцами оставшихся долей являются Константин Рудаков (20%) и Людмила Мурзина (40%).

Дело дольщиков

ИА REGNUM уже подробно писало о деле кубанского депутата Андрея Сигидина, который проходит фигурантом уголовного дела о хищении у дольщиков 230 млн рублей. Депутат Заксобрания Краснодарского края, которого в мае 2020 года поместили под стражу, на тот момент был гендиректором как раз ООО «Краснодар Сити».

Компания строила на шоссе Нефтяников дом, в который привлекала средства дольщиков. На сегодня у застройщика есть проблемы. Так, «Росэнергобанк», который кредитовал его в 2016 году, потребовал взыскать более 1,87 млрд рублей долга. Дело до конца не рассмотрено.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительная площадка

Кроме того, в конце июля 2020 года решением суда по инициативе городского департамента по надзору в строительной сфере на пять месяцев была приостановлена деятельность «Краснодар Сити» по привлечению денег с дольщиков на второй этап строительства дома на Нефтяников. В октябре решение устоялось в вышестоящей инстанции. Причиной приостановки назвали срыв сроков передачи квартир долевым участникам. Некоторые из них уже начали взыскивать неустойки.

По данным ФГИС «Единый реестр проверок», застройщик был объектом проверок надзорных органов 40 раз. Выявлялись нарушения трудового законодательства, а также нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства.