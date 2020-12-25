



Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Как долго будет править Белоруссией президент Александр Лукашенко, неизвестно. В России и Польше у него есть свои сторонники и свои противники. Расскажу о будущем Белоруссии, которая в ближайшие 15−20 лет может стать процветающей страной. И это несмотря на или даже вопреки тому, что она не станет членом Европейского Союза.

О Белоруссии я имею особое право говорить, так как территории Южной Виленщины (Лида, Радунь), где родилась моя мама Леокадия Прокопович и откуда пришли ее (а значит и мои) предки, лежат сейчас на территории Белоруссии. У меня также есть связи с родственниками, которые остались в Кресах, мы их поддерживаем, их польскость, их церковную жизнь.

Важный вопрос отсюда: пойдет ли Белоруссия украинским путем? НЕТ. Хотя бы потому, что белорусам не нравится то, что происходит на Украине. Для них эта страна — предостережение от того, чего бы они не хотели. Белорусы — люди особенные, они спокойные и не одержимы агрессией и ненавистью. Для украинцев «москали» и «ляхи» — самые большие враги. Для белорусов — два близких народа, культурно и ментально. Белоруссия никогда не была независимым государством, там польское влияние сосуществовало вместе с московским, в том числе в сфере культуры. Белорусы ничего не отвергали, только принимали и впитывали.

Украинцы упоминают польскую шляхту и «польских панов» как эксплуататоров и доминаторов. А белорусы ставят им памятники и рассматривают как «своих». То, что шляхта была польской и католической, белорусам никогда не мешало. Они так говорят: это «наши поляки». Потому что вместе жили и разделяли общую судьбу. В Белоруссии не было погромов поляков. До сих пор есть районы, где поляки составляют подавляющее большинство жителей, например в Вороново — более 80%. Поляки не только не подавляли местную культуру, они и создавали ее, защищали, хранили, писали, творили литературный белорусский язык. Создателями первой белорусской оперы были два поляка: Станислав Монюшко и Викентий Иванович Дунин-Марцинкевич. Перед зданием оперы в Минске им стоит памятник. Грамматику литературного белорусского языка создал виленский поляк — Бронислав Тарашкевич. Первое литературное произведение о Белоруссии было написано Яном Барщевским — роман на польском языке, изданный в России под названием «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» («Край», Санкт-Петербург, 1844 — 1846). Первая в мире книга, напечатанная на белорусском языке, была опубликована в 1891 году в Кракове, это была «Дудка белорусская», автором которой выступил поляк Франтишек Бенедикт Богушевич, польский человек, писавший по-польски под своим польским именем. А когда писали по-белорусски, то ставили «белорусские» псевдонимы. Богушевич, например, назывался «бурачком», а польский дворянин Ян Луцевич по-белорусски писал под псевдонимом Янка Купала и считается величайшим белорусским поэтом.

Яков Кругер. Портрет Янки Купалы. 1923

Полтора миллиона жителей Белоруссии, то есть около 15% — католики. Практически все они имеют польские корни, кроме десятка тысяч литовцев. Белорусы ведь были православными, не было в XIX веке такого человека, как «белорус-католик». Официально поляки сегодня составляют 5% жителей Белоруссии, по разным причинам многие из них забыли об этом, хотя помнят о своих польских корнях, ходят на могилы своих предков, где надписи только на польском… Таким «белорусским поляком» является, например, президент Украины Виктор Янукович.

Белорусы не отвергли польскую или русскую культуру, они «вмонтировали» их в свою. Современные белорусы находятся между Польшей и Россией, культурно (язык) ближе к России, но генетически (это доказывают многочисленные научные исследования) у них нет более близкого народа, чем поляки. Все это позволяет им прекрасно ладить и общаться как с поляками, так и с русскими. Очень связывают и военные воспоминания: белорусы, как и поляки и русские, понесли во время войны огромные потери — человеческие и материальные. И в отличие от украинцев они не прославляют эсэсовцев или военных преступников. Вспомним также, что и Белорусским фронтом (наиглавнейшим) командовал поляк — Константин Рокоссовский. Именно он является автором важнейших побед Второй мировой войны (Сталинград, Москва, Курск), а ведь его мать родом из-под Пинска и похоронена в белорусских Телеханах. Отец и сестра маршала похоронены на Бродновском кладбище в Варшаве, дяди — на Повонзках.

Командующий 16-й армией генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский со своим штабом

Эти хорошие отношения белорусов с поляками и русскими являются огромным потенциалом для экономики страны. После эпохи Лукашенко (вне зависимости от того, когда это произойдет) Белоруссия приблизится к Европе, рано или поздно подпишет пакт об ассоциации с Европейским Союзом. Но в ЕС она никогда не войдет. Зачем ей это? Она бы потеряла свое привилегированное положение в отношениях с Россией. Отсюда вопрос: не выступит ли Москва против сближения Белоруссии с ЕС? У меня в России много знакомых: политиков, публицистов, предпринимателей. Многие из них считают, что сближение Белоруссии с ЕС было бы для России совершенно выгодно. Это была бы территория, по-прежнему связанная с Россией, но не охваченная — как и сегодня — западными санкциями. Через Белоруссию могла бы вестись торговля, здесь бы свои инвестиции размещали без опаски западные и российские капиталы. Белоруссия сыграла бы роль, похожую на то, чем было Царство Польское в XIX веке.

Ее потенциала хватило бы для прекрасного развития. Но в «белорусскую игру» обязательно войдет еще один — кроме ЕС и России — великий игрок. Кто? Я имею в виду Китай. Последним зарубежным городом, который я посетил до «пандемии», был Минск. Я прилетел оттуда в Варшаву 15 марта этого года, за несколько часов до закрытия польской границы. В аэропорту Минска все надписи, включая расписания рейсов, двуязычны. Как вы думаете, что это за два языка? Белорусский и русский? Белорусский и английский? Нет, дамы и господа. Эти два языка — русский и китайский. Белоруссия, будучи сейчас и в прошлом изолированной от Запада и не желая быть «обреченной» только на Россию, открылась Китаю. Китайцы уже сейчас очень активны как в торговле, так и в инвестициях. Когда Белоруссия войдет в орбиту ЕС, оставаясь при этом другом России, то станет для китайцев еще более привлекательным партнером, трамплином на большие рынки, широкими воротами в ЕС и Россию. Это будет очень полезно для Белоруссии, России, ЕС и особенно для Польши. Для нас она станет воротами в Россию, польское сельское хозяйство задыхается без большого экспорта, который в прошлом имел место на российском рынке. Фрукты, овощи (свежие и замороженные), мясные и молочные продукты — эти польские продукты имеют в России отличный бренд. Нынешняя русофобская политика польских властей блокирует эти экспортные возможности. Нынешние антироссийские экономические санкции наносят гораздо больший вред Польше (и, в частности, нашим фермерам), чем России.

Ia-centr.ru Флаги белоруссии и Польши

Белоруссия имеет большие шансы стать в ближайшем будущем экономическим плавильным котлом для Евросоюза, России и Китая — с большой пользой для этих сторон, а прежде всего и самой Белоруссии. Итак, я оптимист в этом отношении? Да. Но очень осторожный. Потому что вышеупомянутый сценарий не может понравиться «мировому полицейскому» и «экспортеру демократии» — Соединенным Штатам. Потому что для них в таком проекте место вряд ли найдется, они не заработают, к тому же они ненавидят и Китай, и Россию. И я уверен, что они добавят и выложат еще 5 миллиардов долларов на очередной майдан, чтобы Белоруссия стала второй Украиной. Польские власти, скорее всего, подчинятся американской игре, а Германия и другие страны ЕС испугаются санкций Вашингтона. Но кто запретит мечтать? Желаю Белоруссии и ее гражданам, то есть тамошним белорусам, полякам и русским светлого будущего. И спросите сначала украинцев, довольны ли они тем, что у них произошло и продолжается.

Давайте искать общие знаменатели: то, что объединяет, а не разделяет. Нас объединяет общая история, славянское происхождение, общие интересы. Польша может экономически связать Белоруссию с ЕС, а Белоруссия может стать для Польши воротами в Россию и всю материковую часть Азии. Согласие строит, раздор губит.