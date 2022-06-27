Ликвидация Украиной ядерного оружия в соответствии с Будапештским меморандумом было ошибкой. Об этом в интервью CBS заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная Украина

Главе украинской дипломатии задали вопрос, считает ли он ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, на что дипломат ответил утвердительно. Вместе с тем он добавил, что США и Британия должны были гарантировать украинской стороне безопасность.

«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это», — сказал он.

Заявление главы МИД Украины обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик.

«Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия. А ранее Зеленский пригрозил пересмотреть Будапештский меморандум, которым Украина отказалась от ядерного оружия», — отметила украинская журналистка Ангелина Пичик.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Слава Богу, что его нет. Как в воду глядели — идиотам оружие не давать», — отреагировала Мила.

«Украинцы считают ошибкой [главу МИД Украины Дмитрия] Кулебу», — иронизирует Валера.

«Ядерное оружие было не у нас, а у СССР», — подчеркнула Раиса.

«Мне всегда интересно, а на Украине граждане задаются вопросом, а откуда у государства Украина было ядерное оружие, от которого она отказалась? Или таких вопросов не возникает? Украину как государство и собирались признавать только в том случае, если в государстве Украина не будет ядерного оружия! Правопреемницей СССР признана была Россия! И ядерное оружие было не у УССР, а у Советского Союза!» — отметила Ната Л.

«Ну пересмотрят [Будапештский меморандум], и что? Ядерное оружие из воздуха нарисуется? Его создать нужно, для этого нужен научный потенциал, сырьё, производство, деньги, а всего этого нет, всё про*рали носители вышиванок. Могут только самый большой вареник слепить и самый большой трезубец нарисовать», — смеется Alonso.

Michae Ракетная шахта СС-24 в музее Ракетных войск стратегического назначения в Украине

«К сожалению, именно так. Поэтому на заявления «властей» по этому поводу вообще смешно обращать внимание. У нас даже вакцины разучились делать, а тут ядерное оружие…» — ответила ему (Alonso) Наталья.

«Ну кто позволит папуасам, поющим в вышиванках, иметь ядерное оружие?» — иронизирует Надежда.

«Вилы, герб, какое вам… ЯО (ядерное оружие — О .П.) — вилы в руки, и греби навоз в Европе», — с сарказмом подытожил Александр.

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