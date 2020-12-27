Белый флаг страны Нейтралии: вниз по ступеням спортивного позора
Мечтать, как говорится, не вредно. Вот и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на днях позволил себе размечтаться, комментируя очередную «волну» хронической позорной ситуации с отстранением России от мирового спорта.
Тут прекрасно абсолютно все. И утверждение о поголовном патриотизме российских спортсменов, и предположение — даже на секунду — что нашей ошельмованной, осужденной и приговоренной сборной разрешат использовать эмблему, на которой совершенно недвусмысленно изображены языки олимпийского огня, окрашенные в цвета флага России. Тогда бы чего не разрешить и полноценный флаг? То же с мелодией, ибо в моменты награждения звучат национальные гимны, а не «мелодии». Или не звучат. Но если бы такое было позволено, не понимать смысла замены гимна некоей «мелодией» (вероятно, исполняемой оркестром балалаечников, чтобы точно ни с кем не перепутали?) может разве что домохозяйка, а не государственный муж.
Задача тех, кто уже много лет прессует и раскатывает российский спорт, а вместе с ним — и государство Российское, которое зачем-то поставило на спортивную карту несоразмерно большую долю национального престижа, — максимально обезличить наших спортсменов и практически вывести их из игры. То есть развлекать публику на трибунах им милостиво позволено, а вот представлять свою страну — нет. Страна, отсутствующая в официальном медальном зачете, в Играх, можно сказать, не участвует. Потому и национальные цвета, и отличительные мелодии будут нарушением санкционного протокола. Мечтания Позднякова направлены на то, чтобы временно успокоить российскую публику и представить дело так, что ОКР делает все, чтобы патриотические чувства спортсменов и болельщиков были удовлетворены. Ну, а если не получится, ну и что — ведь пытались до последнего пролезть сквозь рогатки хоть тушкой, хоть чучелком.
А зачем, собственно? Ради кого и ради чего? Если российские спортсмены столь патриотичны, как кажется спортивному чиновнику, то почему они соглашаются ездить на соревнования на позорных условиях, делающих участие бессмысленным именно с точки зрения патриотической повестки? Что ими движет на самом деле — патриотизм или эгоистическое нежелание поступиться личной спортивной карьерой и прилагающимися к медалям деньгами? Почему, наконец, все больше русских имен появляется в списках иностранных команд?
С самого первого санкционного сезона действительно патриотичную публику призывали «пожалеть» спортсменов, столько сил и нервов вложивших в олимпийскую подготовку. Упрекали в черствости, жестокости и несправедливом хейте. В неблагодарности, наконец. С тех пор ничего не изменилось. Это все до боли похоже на оправдание актеров и актрис, получающих роли через постель, — ведь иначе их карьера была бы разрушена! Виноваты сластолюбивые продюсеры и режиссеры, злодеи они, а поддавшиеся соблазну — однозначно жертвы, осуждать их не комильфо. То же и со спортсменами. Что поделаешь, не мы такие, жизнь такая, надо приспосабливаться. «Дяденьку мы слушались, хорошо накушались».
Разрешение участвовать в Олимпиадах в качестве безликих бомжей создает для слабых духом атлетов и спортивных чиновников иллюзию возможности, но это именно иллюзия. Россия — как Россия — в большом мировом спорте не участвует уже годы, то, что спортсмены с российскими паспортами совершают некие телодвижения на зарубежных аренах и даже завоевывают награды, никак не меняет этого факта. При этом государство продолжает вкладываться в подготовку сборной страны Нейтралии и делать вид, что спортсмены этой странной сборной защищают честь не Нейтралии, а России. В результате Россия постепенно в эту самую Нейтралию и превращается, а ее государственный флаг стремительно выцветает. Это ведь улица с двухсторонним движением.
Есть и еще один момент. Раз за разом соглашаясь с санкциями, их продлением, растущими поборами от WADA и всем этим позором на государственном уровне, Россия молчаливо признает справедливость обвинений в свой адрес. Признает наличие государственной допинговой системы. Все выглядит именно так, и никак иначе. Потому что частному лицу, несправедливо ввергнутому в узилище, ничего не остается, кроме как стиснуть зубы и отсиживать срок, время от времени подавая апелляции. У России был выбор идти или не идти в санкционную тюрьму, надевать или не надевать арестантскую робу. Нужно-то и было всего лишь отказаться от участия в самый первый раз. Не посылать шутовскую сборную «спортсменов из России», позволив всем желающим ехать на Игры частным порядком и за свой счет или получив иностранное гражданство, как, впрочем, некоторые и сделали.
Возможно, у кого-то тогда, в самом начале, была надежда, что стоит немного потерпеть, и недоразумение рассосется (о том, каким недальновидным политиком надо быть, чтобы поверить в подобное — вопрос отдельный). Но сейчас иллюзий нет, как и оснований надеяться, что в 2022 году санкции не продлят еще на два-четыре года под каким-нибудь предлогом или вообще без. Но бессмысленное позорное онейтраливание России все продолжается.
Тем временем массовый спорт все там же, где и был последние десятилетия. Бесплатных детских и молодежных (а молодежь у нас по последним определениям — люди до 35 лет) спортивных секций не сыскать днем с огнем. На площадках для воркаута практически не бывает инструкторов, физкультурники вынуждены тренироваться по программам в интернете, хотя это, в общем-то, то же самое, что дистанционно лечиться. Вложи государство серьезные деньги в развитие физкультурного движения, ситуация могла бы измениться разительно. Улучшилось бы здоровье нации, отступили вредные привычки, психологические проблемы, улучшилась демографическая ситуация. Но физкультура, тем более бесплатная, не приносит прибыли и громкой славы. Тренера детской команды знают только ученики и их благодарные родители, о нем вряд ли напишут в новостях крупнейших агентств. То ли дело слава «олимпийца», пусть и с заклеенными скотчем флажками на кроссовках!
Непонятно одно — при чем тут патриотизм? Патриотизм — это любовь к Родине, выражающаяся в реальных делах на ее благо, причем там, где это целесообразно в данный момент и эффективным именно в данный момент образом. Идти на поводу у фантомных болей в отсеченной, так уж вышло, конечности — не значит быть патриотом, это значит быть эгоистичным упрямцем или тщеславным сребролюбцем.
Удачное время для решительного «спортозамещения» властью и чиновниками, пожалуй, уже упущено. Человек привыкает ко многому, и лягушка российского спортивного сообщества уже практически доварилась. Решительный жест несколько лет назад мог бы оказать серьезное влияние на менталитет народа, сейчас же воспримется скорее с недоумением: какой смысл получать к позору еще и «войну», которая никак не отменит позора? Таким образом, задача врагом России выполнена полностью — Россия практически лишилась большого спорта, но даже не попыталась извлечь из этого пользу, продолжая биться лбом в закрытые двери, будто сломанный робот, с каждым ударом тяжело повреждая народную волю к сопротивлению. Жизнь в ситуации затяжного позора ломает что-то очень глубоко в человеке или нации, и однажды наступает момент невозврата. Пройдена ли нами эта черта — неизвестно. Хотелось бы верить, что нет, вот только соглашательски-терпильская риторика чиновников пока не дает поводов для оптимизма.