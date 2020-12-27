Мечтать, как говорится, не вредно. Вот и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на днях позволил себе размечтаться, комментируя очередную «волну» хронической позорной ситуации с отстранением России от мирового спорта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

Станислав Поздняков «Самая болезненная часть этих санкций — отсутствие флага и гимна. Безусловно, это окажет негативную роль, потому что наши спортсмены патриотично настроены. Для нас приоритетным является использовать тот флаг ОКР, который мы используем на всех протокольных мероприятиях. На нем есть элементы национального флага. Мы можем использовать любую мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией. Думаю, мы сможем создать некий художественный совет, объявить конкурс на лучшую мелодию».

Тут прекрасно абсолютно все. И утверждение о поголовном патриотизме российских спортсменов, и предположение — даже на секунду — что нашей ошельмованной, осужденной и приговоренной сборной разрешат использовать эмблему, на которой совершенно недвусмысленно изображены языки олимпийского огня, окрашенные в цвета флага России. Тогда бы чего не разрешить и полноценный флаг? То же с мелодией, ибо в моменты награждения звучат национальные гимны, а не «мелодии». Или не звучат. Но если бы такое было позволено, не понимать смысла замены гимна некоей «мелодией» (вероятно, исполняемой оркестром балалаечников, чтобы точно ни с кем не перепутали?) может разве что домохозяйка, а не государственный муж.

Задача тех, кто уже много лет прессует и раскатывает российский спорт, а вместе с ним — и государство Российское, которое зачем-то поставило на спортивную карту несоразмерно большую долю национального престижа, — максимально обезличить наших спортсменов и практически вывести их из игры. То есть развлекать публику на трибунах им милостиво позволено, а вот представлять свою страну — нет. Страна, отсутствующая в официальном медальном зачете, в Играх, можно сказать, не участвует. Потому и национальные цвета, и отличительные мелодии будут нарушением санкционного протокола. Мечтания Позднякова направлены на то, чтобы временно успокоить российскую публику и представить дело так, что ОКР делает все, чтобы патриотические чувства спортсменов и болельщиков были удовлетворены. Ну, а если не получится, ну и что — ведь пытались до последнего пролезть сквозь рогатки хоть тушкой, хоть чучелком.

Olympic.ru Станислав Поздняков

А зачем, собственно? Ради кого и ради чего? Если российские спортсмены столь патриотичны, как кажется спортивному чиновнику, то почему они соглашаются ездить на соревнования на позорных условиях, делающих участие бессмысленным именно с точки зрения патриотической повестки? Что ими движет на самом деле — патриотизм или эгоистическое нежелание поступиться личной спортивной карьерой и прилагающимися к медалям деньгами? Почему, наконец, все больше русских имен появляется в списках иностранных команд?

С самого первого санкционного сезона действительно патриотичную публику призывали «пожалеть» спортсменов, столько сил и нервов вложивших в олимпийскую подготовку. Упрекали в черствости, жестокости и несправедливом хейте. В неблагодарности, наконец. С тех пор ничего не изменилось. Это все до боли похоже на оправдание актеров и актрис, получающих роли через постель, — ведь иначе их карьера была бы разрушена! Виноваты сластолюбивые продюсеры и режиссеры, злодеи они, а поддавшиеся соблазну — однозначно жертвы, осуждать их не комильфо. То же и со спортсменами. Что поделаешь, не мы такие, жизнь такая, надо приспосабливаться. «Дяденьку мы слушались, хорошо накушались».

Разрешение участвовать в Олимпиадах в качестве безликих бомжей создает для слабых духом атлетов и спортивных чиновников иллюзию возможности, но это именно иллюзия. Россия — как Россия — в большом мировом спорте не участвует уже годы, то, что спортсмены с российскими паспортами совершают некие телодвижения на зарубежных аренах и даже завоевывают награды, никак не меняет этого факта. При этом государство продолжает вкладываться в подготовку сборной страны Нейтралии и делать вид, что спортсмены этой странной сборной защищают честь не Нейтралии, а России. В результате Россия постепенно в эту самую Нейтралию и превращается, а ее государственный флаг стремительно выцветает. Это ведь улица с двухсторонним движением.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врата WADA

Есть и еще один момент. Раз за разом соглашаясь с санкциями, их продлением, растущими поборами от WADA и всем этим позором на государственном уровне, Россия молчаливо признает справедливость обвинений в свой адрес. Признает наличие государственной допинговой системы. Все выглядит именно так, и никак иначе. Потому что частному лицу, несправедливо ввергнутому в узилище, ничего не остается, кроме как стиснуть зубы и отсиживать срок, время от времени подавая апелляции. У России был выбор идти или не идти в санкционную тюрьму, надевать или не надевать арестантскую робу. Нужно-то и было всего лишь отказаться от участия в самый первый раз. Не посылать шутовскую сборную «спортсменов из России», позволив всем желающим ехать на Игры частным порядком и за свой счет или получив иностранное гражданство, как, впрочем, некоторые и сделали.

Возможно, у кого-то тогда, в самом начале, была надежда, что стоит немного потерпеть, и недоразумение рассосется (о том, каким недальновидным политиком надо быть, чтобы поверить в подобное — вопрос отдельный). Но сейчас иллюзий нет, как и оснований надеяться, что в 2022 году санкции не продлят еще на два-четыре года под каким-нибудь предлогом или вообще без. Но бессмысленное позорное онейтраливание России все продолжается.

Тем временем массовый спорт все там же, где и был последние десятилетия. Бесплатных детских и молодежных (а молодежь у нас по последним определениям — люди до 35 лет) спортивных секций не сыскать днем с огнем. На площадках для воркаута практически не бывает инструкторов, физкультурники вынуждены тренироваться по программам в интернете, хотя это, в общем-то, то же самое, что дистанционно лечиться. Вложи государство серьезные деньги в развитие физкультурного движения, ситуация могла бы измениться разительно. Улучшилось бы здоровье нации, отступили вредные привычки, психологические проблемы, улучшилась демографическая ситуация. Но физкультура, тем более бесплатная, не приносит прибыли и громкой славы. Тренера детской команды знают только ученики и их благодарные родители, о нем вряд ли напишут в новостях крупнейших агентств. То ли дело слава «олимпийца», пусть и с заклеенными скотчем флажками на кроссовках!

Дарья Антонова ИА REGNUM Встреча олимпийской сборной в Шереметьево. Август 2016 года

Непонятно одно — при чем тут патриотизм? Патриотизм — это любовь к Родине, выражающаяся в реальных делах на ее благо, причем там, где это целесообразно в данный момент и эффективным именно в данный момент образом. Идти на поводу у фантомных болей в отсеченной, так уж вышло, конечности — не значит быть патриотом, это значит быть эгоистичным упрямцем или тщеславным сребролюбцем.

Удачное время для решительного «спортозамещения» властью и чиновниками, пожалуй, уже упущено. Человек привыкает ко многому, и лягушка российского спортивного сообщества уже практически доварилась. Решительный жест несколько лет назад мог бы оказать серьезное влияние на менталитет народа, сейчас же воспримется скорее с недоумением: какой смысл получать к позору еще и «войну», которая никак не отменит позора? Таким образом, задача врагом России выполнена полностью — Россия практически лишилась большого спорта, но даже не попыталась извлечь из этого пользу, продолжая биться лбом в закрытые двери, будто сломанный робот, с каждым ударом тяжело повреждая народную волю к сопротивлению. Жизнь в ситуации затяжного позора ломает что-то очень глубоко в человеке или нации, и однажды наступает момент невозврата. Пройдена ли нами эта черта — неизвестно. Хотелось бы верить, что нет, вот только соглашательски-терпильская риторика чиновников пока не дает поводов для оптимизма.