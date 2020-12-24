Патрулирование границ России и Китая – предупреждение провокаторам
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о совместном патрулировании стратегических бомбардировщиков РФ и Китая. В рапорте министра главнокомандующему ВС РФ говорится, что поставленные задачи были успешно выполнены в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая над Японским и Восточно-Китайским морями.
Заметим, что такое патрулирование становится рутинным. Первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе самолеты дальней авиации РФ и Китая провели 23 июля 2019 года. Тогда это вызвало переполох в Японии и США. Осенью прошлого года во время посещения Страны восходящего солнца мои собеседники — японские политики и политологи с нескрываемой озабоченностью пытались выяснить, не является ли такое совместное патрулирование предвестником официально оформленного военного союза России и КНР. Разъяснял, что до сих пор военное взаимодействие двух стран проходит успешно и без договора о военном союзе. Напомнил и то, что американцы и, хотят они того или нет, их союзники японцы, открыто называя Россию и Китай своими врагами, объективно способствуют объединению военных усилий двух стран для противостояния потенциальным противникам.
Тем более что противник наглеет на глазах, окружая нашу страну военными базами и «горячими точками» по всему периметру границы России, готовит размещение в Японии — у нас под боком — американских ракет среднего радиуса в ядерном снаряжении, допускает публикацию в СМИ высказываний о «военном решение проблемы северных территорий».
Не ограничиваясь словесными угрозами, военные США и Японии переходят к весьма опасным провокационным действиям на нашей границе. Достаточно указать на недавнее чреватое огневым столкновением сознательное вторжение американского эсминца «Джон Маккейн» близ Владивостока в заливе Петра Великого в Японском море. За этим вторжением последовала не менее опасная провокация ВВС Японии, когда российский истребитель Су-30 вынужден был отгонять от наших воздушных рубежей японский патрульный самолет ОР-3С. И в этой обстановке японское правительство считает возможным направлять Москве «дипломатические демарши» по поводу размещения на Курилах сугубо оборонительных зенитных систем С-300В4.
Как сообщается, эти ЗРК способны эффективно прикрывать местность в 2−3 раза больше по площади, нежели зона действия средств ПВО предыдущих поколений. Кроме того, комплексы способны сбивать до 16 баллистических ракет, двигающихся на скорости до 4,5 тыс. м/с. В связи с этим японцам следовало бы всерьез задуматься, стоит ли идти на поводу у американцев и соглашаться на размещение на своей территории направленных против России и Китая заокеанских ракет среднего радиуса действия. Ведь кроме зенитных у России и Китая есть и другие ракеты для нейтрализации нацеленных на них наступательных ударных систем.
Остается только удивляться: как, в условиях все более обостряющейся военной обстановки на Дальнем Востоке и, в частности, в районе Курил, кто-то в Токио продолжает рассчитывать на успех переговоров об овладении Японией этими имеющими важное военно-стратегическое значение российскими островами.