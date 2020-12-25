До последней капли воды

Энел

Удивительно, но вода — один из самых ценных и дорогостоящих ресурсов на планете. Поэтому многие корпорации стремятся сокращать ее потребление, не только минимизируя собственные расходы, но и заботясь об окружающей среде. Так, например, ПАО «Энел Россия», ключевой российский актив международной энергетической компании Enel, постоянно модернизирует оборудование своих филиалов — газовых электростанций Среднеуральской, Конаковской и Невинномысской ГРЭС. Цель модернизации — повышение эффективности работы оборудования при снижении воздействия на окружающую среду. В начале 2020 года на энергоблоке №2 Конаковской ГРЭС было внедрено программное обеспечение «Советчик», которое в режиме реального времени позволяет подобрать наиболее эффективный режим работы энергоблока, сокращая количество сжигаемого газа и оптимизируя объем воды на единицу вырабатываемой мощности, что позволяет обеспечить и надежную работу оборудования, и рациональное водопользование.

Конаковская ГРЭС

На Среднеуральской ГРЭС реализован первый этап проекта комплексной модернизации системы обращения со сточными, дренажными и ливневыми водами, позволяющий собирать и повторно использовать в технологическом цикле электростанции производственные и ливневые воды. Они собираются в специальных резервуарах, проходят реагентную обработку, механическую фильтрацию, доочистку в сорбционных фильтрах, а после этого подаются в оборотную систему для технологических нужд электростанции. Это позволило минимизировать забор воды для технических нужд из Исетского водохранилища, а также полностью прекратить сбросы в водоем. Кроме того, в рамках реализации проекта по оптимизации водопотребления и водоотведения осушены подвальные помещения Среднеуральской ГРЭС. В них были установлены более экономичные и эффективные насосы для откачивания воды, которая после очистки теперь в полном объеме возвращается в технологический цикл СУГРЭС.

Зарыбление исетского водохранилища. 2017

Получать доход от сэкономленной воды может каждый человек. Достаточно придерживаться рекомендаций, составленных специалистами по устойчивому развитию компании «Энел Россия»:

Установите счетчики воды и рационально пользуйтесь ей. Старайтесь избегать утечек воды из подтекающих кранов.

Поставьте качественный фильтр и откажитесь от доставки воды в бутылях. Фильтр окупается за несколько месяцев и приносит существенную пользу экологии: вы избегаете использования пластиковой тары, а также выбросов углекислого газа при доставке воды автомобилями.

Приобретайте бытовые приборы с возможностью выбора экорежимов, они позволяют экономить используемую воду.

Вторая жизнь касок и арматуры

«Энел Россия» стремится экономить и повторно использовать не только воду, но и другие ресурсы. Так, например, для меньшего использования бумаги все основные рабочие процессы в компании цифровизованы, активно используется электронный документооборот и электронная почта, отменена обязательная подготовка служебных записок в печатном варианте. Всего в центральном офисе и на электростанциях за 9 месяцев этого года израсходовано 2495 пачек бумаги, что почти вдвое меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем сэкономленной бумаги равен 140 деревьям. Для полной утилизации бумажных отходов в компании внедрен их раздельный сбор, всего за прошлый год «Энел Россия» передала на утилизацию около 9,5 тонны бумажных отходов.

На утилизацию передаются и другие отходы производства — одноразовая пластиковая посуда, упаковка, каски, отработанные масла, а отработавшие металлические элементы оборудования направляются в металлолом. Стремясь к снижению потребления ресурсов, компания устанавливает оборудование с заменяемыми частями, пригодное для ремонта. Это позволяет при необходимости менять не весь агрегат в целом, а лишь его отдельные части.

Принципы циркулярной экономики используются при демонтаже оборудования и зданий. Утилизируется большая часть несущих конструкций демонтируемых зданий. Например, материалом, полученным при дроблении стен, отсыпаются образовавшиеся котлованы, а арматура, оставшаяся от демонтажа, передается в металлолом.

Сотрудники компании в рамках волонтерской деятельности участвуют в акциях по очистке от мусора природных объектов — берегов Исетского водохранилища в Свердловской области, Карачаровского парка в Тверской области и других.

Зарыбление исетского водохранилища. 2017

Использовать принципы циркулярной экономики можно и в быту — и не только экономить при этом, но и получать прибыль.

Сдавайте в переработку вторсырье: бумагу, металлолом (ведь старая металлическая посуда — это тоже металлолом), отработавшую бытовую технику, одежду, пластиковые крышечки. Вы сможете выручить за них деньги, либо они могут быть приняты в качестве пожертвования и сданы на переработку благотворительными организациями, пополнив таким образом бюджет на их проекты.

Если у вас есть вещи и приборы в хорошем состоянии, но вы ими больше не пользуетесь — продайте на специальных платформах или передайте нуждающимся. Вы избавитесь от ненужных вещей и получите прибыль, а кто-то приобретет необходимое за небольшие деньги.

Старая одежда и другой текстиль нередко используется в рукоделии. На местных форумах вы можете найти людей, заинтересованных в отходах такого рода.

Вам нужен инструмент на один раз или вечернее платье для одного торжественного случая? Необязательно их покупать: система проката выручит вас, поможет сэкономить средства и уберечь дом от появления потенциально ненужных вещей.

Минимизируйте использование одноразовых вещей — пакетов, посуды, упаковки, бытовых и канцелярских принадлежностей. В долгосрочной перспективе вещи многоразового использования всегда выгоднее, ведь вы покупаете их всего один раз. Отказавшись от одноразовых предметов, вы уменьшаете количество использованных для производства ресурсов и объем образованных отходов.

Жизнь победила

В чем профит?

Применяя принципы бережливости, компании получают больше, чем очевидную экономию ресурсов. Компания, использующая устойчивую бизнес-модель, более привлекательна для инвесторов. Теперь им не всё равно, как вырабатывается используемая электроэнергия (исчерпаемые или возобновляемые источники), перерабатываются отходы и применяются ли экологичные подходы.

«В последнее время инвестиционные потоки значительно смещаются в сторону компаний с устойчивым профилем. По нашим прогнозам, эта тенденция только усилится: многие инвесторы будут еще активнее уходить из капитала компаний, которые не развивают технологии генерации с нулевыми выбросами, не уделяют должного внимания сокращению воздействия на окружающую среду, не вовлечены в устойчивое развитие. При этом будет расти число крупных промышленных потребителей, предпочитающих электроэнергию от возобновляемых источников. Это позволит им усилить собственный ESG профиль», — отмечает генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов.

Для человека, ведущего собственный бюджет, посчитать выгоду от бережливости еще проще, чем целой организации.