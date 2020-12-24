17 декабря спецслужбы США заявили, что в последние несколько дней им стало известно «о масштабной и продолжающейся» кибератаке. По их сведениям, она затронула компьютерные сети внутри федерального правительства. Для выяснения источника атаки разведсообщество США задействовало все ресурсы. Тем не менее ряд американских СМИ поспешил обвинить в хакерских атаках Россию. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, никакого отношения к хакерским атакам в Соединённых Штатах Россия не имеет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агент Кремля

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что обстоятельства атаки изучаются, но «довольно ясно», что Россия имеет отношение к этой атаке. Гепрокурор Уильям Барр согласился с оценкой Помпео. А вот президент США Дональд Трамп сказал, что виноватым может быть Китай. По его словам, принято винить в этой атаке Россию, потому что ее вообще принято винить, когда что-то случается, — хотя мог быть виноват Китай. Об этом Трамп написал в «Твиттере», добавив, что фейковые новости раздули эту кибератаку, и отметив в сообщении Помпео и директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа.

Дэниэл Депетрис в издании Washington Examiner обсуждает обвинения Трампа в пророссийскости и, в частности, поднявшийся вокруг этой кибератаки скандал в статье под названием «Правда ли Трамп — голубь России»? Ниже представлен перевод этого материала.

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Если бы вы не знали всех обстоятельств, вы бы подумали, что Трамп оказался первым в истории российским агентом разведки, который поднялся на президентский пост. Джим Шютто, главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности, недавно написал в своем твиттере, что «наиболее последовательной чертой внешней политики Трампа является уважение к Путину и России».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп. Хелсинки. 2018

Точно так же Ричард Хаасс, достойный глава Совета по международным отношениям, назвал маневры Трампа в России четырехлетним проявлением беспечности перед самим Владимиром Путиным. Сенатор-республиканец Митт Ромни, который никогда не упускает шанса сделать выпад в сторону Трампа, заявил ни больше ни меньше: «Я думаю, мы пришли к пониманию того, что у президента есть слепое пятно, когда речь заходит о России».

Являются ли эти характеристики отношения Трампа к России справедливыми — или они просто пух? Истина где-то посередине.

В то время как 90% высказываний Трампа о России смущают и порой озадачивают, политика администрации Трампа в отношении России за последние четыре года на практике была довольно ястребиной и традиционной.

Если бы Трамп действительно был в сговоре с Кремлем, он не стал бы усиленно давить на союзников Вашингтона в Европе, чтобы они отказались от российского природного газа в качестве одного из своих главных источников топлива. Также высокопоставленные чиновники администрации Трампа не стали бы угрожать выбросить любую компанию, российскую, европейскую или иную, из финансовой системы США, если она решит участвовать в проекте газопровода «Северный поток — 2».

Немыслимо, чтобы российский голубь, каким обычно изображают Трампа, согласился закрыть российское консульство в Сиэтле и выгнать несколько десятков российских сотрудников из Соединенных Штатов после истории с отравлением в Великобритании. Немыслимо, чтобы он закрыл российское консульство в Сан-Франциско и консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение дипмиссии США в России. Трамп почти наверняка не дал бы добро на экспорт противотанковых ракет на Украину, причем не один, а два раза.

Стрельба из ракетной установки FGM-148 Javelin

Если бы Трамп действительно был так слаб в отношении России, разве его администрация удосужилась бы наложить санкции на российские компании за экспорт сырой нефти в Сирию и за помощь Венесуэле в продвижении ее собственной нефти на мировой рынок? Стала бы администрация Трампа подавать жалобу на Москву в ООН по поводу позволения гражданам Северной Кореи работать в России? Одобрил бы Трамп решение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности или Договора по открытому небу? Стал бы он флиртовать с выводом США из нового договора СНВ — единственного двустороннего соглашения, ограничивающего американское и российское стратегическое ядерное оружие? Короче говоря, я не вижу логики в предположении, будто Трамп — это российский голубь.

Это не защита Трампа как такового и не защита его политики в отношении России. Возникает законный аргумент, что санкции и вообще давление оказывали небольшое влияние на Москву (если оно, это влияние, вообще было), на то, как Россия ведет свою внешнюю политику. Отношения между США и Россией находятся в худшем положении сейчас, чем когда Трамп вступил в должность. Но, как и в большинстве случаев, связанных с Трампом и Россией, СМИ настолько сосредоточены на том, что Трамп говорит, что практически игнорируют действия его администрации.